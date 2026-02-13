Cómo La Biblioteca de Wikipedia impulsa la investigación científica en regiones descentralizadas de Argentina

El acceso a literatura científica especializada continúa siendo una de las barreras estructurales más persistentes para editores, investigadores emergentes y comunidades de conocimiento situadas lejos de los grandes centros académicos. En gran parte del Sur Global, y también dentro de países con sistemas científicos desarrollados, las publicaciones académicas clave suelen estar protegidas por muros de pago o condicionadas a afiliaciones institucionales que no siempre están disponibles. Esta desigualdad en el acceso no solo limita la posibilidad de editar contenidos basados en fuentes de calidad, sino que también restringe quiénes pueden participar activamente en la producción de conocimiento científico. En países como Argentina, donde además la presencia institucional de estructuras Wikimedia se encuentra fuertemente centralizada en Buenos Aires, herramientas del movimiento como La Biblioteca de Wikipedia adquieren un rol aún más relevante para la producción de conocimiento desde regiones descentralizadas. De este modo, La Biblioteca de Wikipedia no solo sostiene Wikipedia y otros proyectos Wikimedia, sino que también contribuye a construir condiciones más equitativas para la ciencia.

Un ejemplo concreto de este impacto puede observarse en Wikimedistas de Jujuy (WJUY), una comunidad Wikimedia ubicada en el norte argentino, una región históricamente periférica respecto de los principales polos científicos del país. La experiencia de comunidades como WJUY demuestra que el ecosistema Wikimedia puede integrarse activamente en circuitos académicos formales, generando puentes entre conocimiento abierto, educación, investigación y colaboración digital. En esta línea, una de las iniciativas destacadas durante 2025 fue el Proyecto Micromundo, que derivó en una exhibición microbiana abierta y de acceso libre, la cual articuló contenidos de Wikipedia con recursos alojados en Wikimedia Commons. El video de esta experiencia se encuentra disponible al final de este posteo.

Comunidad de WJUY que llevó adelante el Proyecto Micromundo.

En este marco, La Biblioteca de Wikipedia hizo posible la publicación del capítulo “Starch from Industrial and Agricultural Byproducts” en el libro Unconventional Starch Sources for Sustainable Bioplastics (CRC Press/Taylor & Francis), por parte de Luis Fernando Flores, impulsor de WJUY. El capítulo incluye, en su sección de Agradecimientos, un reconocimiento a La Biblioteca de Wikipedia de la Fundación Wikimedia por el acceso a literatura científica esencial. Este caso evidencia cómo el acceso a información académica provisto por La Biblioteca de Wikipedia puede traducirse directamente en producción científica con alcance internacional.

El trabajo publicado se centra en la valorización de fuentes no convencionales de almidón y subproductos agroindustriales para la producción de bioplásticos, en consonancia con la transición global hacia biomateriales sostenibles y economías basadas en recursos renovables. A su vez, la línea de investigación asociada a esta publicación se vincula con estudios sobre amilasas microbianas. La imagen relacionada con esta historia, liberada por el autor en Wikimedia Commons, muestra un ensayo de actividad amilasa en cuatro aislados microbianos, de los cuales dos presentan actividad enzimática, evidenciada por el halo de degradación alrededor de las colonias. La circulación abierta de este tipo de materiales visuales refuerza el papel de los proyectos Wikimedia como espacios donde la investigación no solo se comunica, sino que también se documenta y se comparte.

La Biblioteca de Wikipedia también fue reconocida en una publicación anterior vinculada a un grupo previo liderado por el usuario Luisfff2812, el Club de Biotecnología Agrícola y Ambiental en Río Negro, una provincia del sur de Argentina. El grupo de jóvenes wikimedistas investigaba la producción de pigmentos a partir de residuos renovables, publicó un capítulo académico y liberó imágenes del trabajo experimental en Wikimedia Commons, ampliando el acceso abierto a los resultados y procesos de investigación.

La mención de La Biblioteca de Wikipedia en publicaciones científicas internacionales no constituye únicamente un agradecimiento formal, sino que señala un reconocimiento creciente del papel de Wikimedia dentro del ecosistema global del conocimiento. Actúa como facilitadora de acceso, equidad y participación, donde el acceso al conocimiento puede convertirse en un motor de producción científica. En concreto, La Biblioteca de Wikipedia contribuye a ampliar quiénes pueden investigar, publicar y formar parte de la conversación científica mundial.

