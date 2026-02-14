Educación y conocimiento libre: Wikimedia España presenta su nuevo cuadernillo educativo

Wikimedia España lanza el cuadernillo “Instituciones educativas y Wikimedia. Aprendiendo, creando y compartiendo conocimiento”, una guía práctica dirigida a docentes e instituciones educativas interesadas en integrar los proyectos Wikimedia en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

A través de experiencias reales y ejemplos aplicados, el cuadernillo muestra cómo Wikipedia y el ecosistema Wikimedia pueden incorporarse al aula para fomentar un aprendizaje activo, colaborativo y basado en el conocimiento libre.

Wikimedia en la educación: aprender creando conocimiento

La guía recoge iniciativas educativas en las que el alumnado participa activamente en la creación y mejora de contenidos en los proyectos Wikimedia. Este enfoque permite desarrollar competencias clave como:

Investigación rigurosa y pensamiento crítico

Redacción y comunicación académica

Alfabetización digital y mediática

Trabajo colaborativo en entornos abiertos

Uso responsable de licencias libres

Además, contribuye a ampliar y mejorar el acceso al conocimiento en lenguas cooficiales y no oficiales, visibilizando saberes y experiencias habitualmente menos representadas.

Una alianza entre educación y conocimiento abierto

El movimiento Wikimedia es una comunidad global comprometida con que el conocimiento sea libre, accesible y compartido. Integrar sus proyectos en el ámbito educativo permite a centros escolares, universidades y asociaciones conectar sus objetivos académicos con la creación de recursos educativos abiertos, impulsando una enseñanza participativa y en red.

Descarga el cuadernillo y descubre cómo colaborar

Este cuadernillo está pensado como una herramienta de inspiración y acompañamiento para quienes desean incorporar el conocimiento abierto en el aula y generar un impacto educativo y social real.

Descarga el cuadernillo “Instituciones educativas y Wikimedia”, y conoce cómo tu centro educativo puede colaborar con Wikimedia España.

En Wikimedia España trabajamos junto a la comunidad educativa para que el conocimiento libre forme parte del aula y para que aprender signifique también crear, compartir y transformar la sociedad.

