11F en la UAM: visibilizar lo invisible para avanzar hacia una ciencia más equitativa 11F  

El 11 de febrero de 2026, en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Wikimedia España celebró junto a la Fundación madri+d y Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Complutense (UCM) la jornada “11F: Hacer visible lo invisible: mujeres, ciencia y equidad”, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El encuentro reunió a responsables institucionales, expertas en igualdad y representantes del ámbito científico para reflexionar sobre la brecha de género en la ciencia, el papel de los referentes y la importancia del conocimiento libre como herramienta para reducir desigualdades.

La ciencia existe, pero no siempre se ve: el poder de la visibilidad

Fátima Anllo, investigadora cultural y socia de Wikimedia España, abrió la jornada con un mensaje claro y potente: la mujer está presente en la ciencia, pero por múltiples razones sigue siendo “invisible” en muchos ámbitos. Anllo recordó además que la UAM fue la universidad donde inició su carrera científica, y que este encuentro consolida una relación de colaboración entre Wikimedia España, madri+d y las universidades de Madrid.

“En Wikimedia España partimos de una convicción muy clara: el conocimiento tiene un enorme poder para reducir desigualdades.”

En su intervención, Anllo destacó que el conocimiento accesible permite comprender el mundo, tomar decisiones informadas y construir pensamiento crítico, pero que su potencial transformador se activa cuando es abierto, compartido y recoge miradas diversas.

“Una contribución no puede seguir siendo invisible.”

Además, este 2026 es especial para Wikimedia España porque se celebra el 25º aniversario de Wikipedia, un proyecto que demuestra que el conocimiento colaborativo puede convertirse en un bien común de enorme valor.

Wikipedia en español: una misión propia, más allá de la traducción

Federico Morán, director de la Fundación madri+d, puso el foco en la importancia estratégica de la Wikipedia en español.

“Corregir y aumentar las entradas y la presencia de términos en español en Wikipedia… no se trata tanto de traducir entradas, sino de entradas que sean singularmente interesantes para el mundo en español.”

Morán defendió que la Wikipedia en español debe tener una identidad propia y una misión más allá de ser una versión traducida de la Wikipedia en inglés.

La brecha de género comienza en la escuela: el reto de los referentes

Amaya Mendikoetxea, rectora de la UAM, subrayó que la falta de representación de mujeres en disciplinas científicas es una pérdida para la sociedad. Según estudios, el desinterés de niñas por la ciencia comienza en la etapa escolar y se debe a factores educativos, sociales y culturales: estereotipos de género, expectativas y ausencia de referentes.

“Por eso siempre he defendido que en el 11F es tan importante poner de manifiesto la existencia minoritaria de mujeres ingenieras, como la de hombres maestros y enfermeros.”

Mendikoetxea insistió en que la desigualdad no se reduce solo a STEM: también se reproduce en la sobre representación de mujeres en disciplinas asociadas a cuidados, humanidades y algunas ciencias sociales. ted in the over-representation of women in disciplines associated with care, the humanities and some social sciences.

Igualdad en la universidad: planes, responsabilidades y resultados

María Pilar Charro Baena, directora de la Unidad de Igualdad de la URJC, defendió la importancia de vincular la igualdad con la responsabilidad institucional.

“Contamos con una normativa prudente, contamos todas las universidades con planes de igualdad.”

Además, llamó la atención sobre la necesidad de no asociar el menor desarrollo de un país con la situación de las mujeres, citando un informe de Naciones Unidas de 2019 que mostraba realidades similares en muchos países. lower level of development with the situation of women, citing a 2019 United Nations report that showed similar realities in many countries.

De las políticas a los resultados: el reto de medir el impacto

Marta Evelia Aparicio García, directora del Instituto Universitario de Investigaciones Feministas (UCM), puso el acento en que el desafío no es solo diseñar políticas, sino evaluar su impacto real.

“El reto no es tan solo tener políticas sino ver también de qué manera impactan. Reflexionar de qué estamos haciendo.”

Aparicio García destacó la importancia de desmontar mensajes como “esto no es para ti”, que limitan la elección profesional de las mujeres desde la infancia. También defendió el papel de las universidades para apoyar a familias, ofrecer recursos y mostrar referentes reales y diversos. showcasing real and diverse role models.

Sensibilización y alianzas: el feminismo como acción global

Itziar Ruiz-Giménez, directora de la Unidad de Igualdad de Género de la UAM, insistió en la necesidad de sensibilizar y cambiar las estructuras sociales que reproducen desigualdades.

“Lo bueno son estas interconexiones, estas alianzas globales entre movimientos feministas… La historia del feminismo demuestra que esto es una acción global.”

Ruiz-Giménez también defendió que es necesario ofrecer herramientas para la resistencia cotidiana: cuidado, alianzas, autoapoyo y solidaridad.

Además, señaló que es imprescindible introducir formación con perspectiva de género e interseccionalidad en la formación docente, para evitar que el profesorado reproduzca sesgos en el aula.

Reflexiones generales: la igualdad de género también es una cuestión de estructura

En el cierre, la moderadora Laura Chaparro de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, recogió algunas de las ideas que atravesaron todo el debate: visibilizar es imprescindible, pero no suficiente.

La desigualdad en la ciencia sigue siendo estructural y, en muchos casos, invisible.

En determinados ámbitos, como la Física Teórica o la Filosofía, continúan siendo mayoría los hombres. La ciencia no es neutral: las preguntas que se investigan, las prioridades y los enfoques responden también a inercias históricas. Preguntarse por qué investigamos lo que investigamos forma parte del cambio.

Se insistió en que sí es necesario un 11 de febrero. La brecha retributiva persiste, incluso a igual categoría profesional, y todavía existe resistencia a transformarla.

La igualdad no implica solo más mujeres en STEM, sino también más hombres en disciplinas vinculadas a los cuidados y las humanidades. Implica corresponsabilidad y revisar un modelo académico basado en la disponibilidad permanente, las estancias prolongadas en el extranjero y una lógica 24/7 difícilmente compatible con la vida personal.

Se señalaron dinámicas menos visibles pero decisivas:

Los sistemas de evaluación científica siguen penalizando trayectorias no lineales.

Persisten microdinámicas en reuniones y aulas que reproducen desigualdades.

La discriminación suele ser sutil, acumulativa y cotidiana.

Los planes de igualdad existen, pero el reto está en aplicarlos y medir su impacto.

La transformación debe comenzar antes de la universidad: apoyar programas de becas, analizar por qué disminuye la presencia femenina en máster y doctorado, formar al profesorado con perspectiva de género y trabajar con familias y centros educativos para desmontar estereotipos.

Porque hablar de género no es hablar solo de mujeres. Es revisar estructuras. Es garantizar espacios libres de violencia y acoso. Es asegurar que haya mujeres en todos los ámbitos, no como excepción, sino como norma.

Editatona: escribir la historia que falta

La jornada concluyó con una editatona en Wikipedia, dirigida por Rubén Ojeda de Wikimedia España, centrada en mujeres científicas, con el objetivo de aumentar la visibilidad de biografías que siguen siendo invisibles en la enciclopedia.

Porque, como recordó Fátima Anllo, una contribución no puede seguir siendo invisible. Y la construcción de conocimiento libre y diverso es una forma directa de combatir la desigualdad.

Wikimedia España, la Fundación madri+d y las universidades públicas madrileñas reafirmamos con esta jornada nuestro compromiso común con una ciencia más equitativa, diversa y abierta.

Visibilizar a las mujeres en la ciencia no es solo una cuestión de reconocimiento, sino de justicia, calidad académica y responsabilidad institucional.

Seguiremos trabajando en alianza para que el conocimiento, en las aulas, en la investigación y en Wikipedia, refleje toda la diversidad que ya existe en nuestra sociedad.

