La situación de las personas defensoras del ambiente en América Central empieza a encontrar un lugar en Wikipedia

En la región más peligrosa para defender el ambiente en el mundo, una alianza entre el Grupo de Trabajo de Justicia Climática y Proyectos Wikimedia y la Friedrich Ebert Stiftung busca cerrar la brecha entre quienes están en el territorio y su presencia en Wikipedia.



América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para ser una persona defensora del ambiente, de acuerdo con el último informe 2025 de la organización Oxfam. Una realidad que, según el estudio, exige “respuestas urgentes”, en particular en Centroamérica. De acuerdo con el registro de Front Line Defenders, 177 defensores de derechos humanos y el ambiente fueron asesinados en Centroamérica solo entre el 2018 y el 2022.

¿De qué manera representamos la realidad, la historia y los desafíos de quienes defienden allí el ambiente?

¿Cómo creamos memoria sin poner en riesgo a quienes hoy enfrentan múltiples desafíos, desde el acoso legal hasta amenazas de muerte?

¿Qué significa contarlo desde un punto de vista neutral en el Sur Global?

Estas son algunas de las interrogantes que movilizan a personas como Julio López, de la Friedrich Ebert Stiftung, convertido hoy en Wikimedista en residencia a partir de una alianza entre la organización con el Grupo de Trabajo de Justicia Climática y Proyectos Wikimedia.

No es un devenir casual. López fue uno de los participantes de una serie de talleres realizados en el marco de esta alianza entre julio y agosto de 2025 en San José, Costa Rica en la Universidad para la Paz (UPAZ). Una actividad con participación de personas defensoras del territorio provenientes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia y México y que permitió un acercamiento crítico a las posibilidades del ecosistema de Wikimedia para documentar la situación de las personas defensoras y crear una red para colaborar en su visibilización en el espacio digital.

Qué significa ser un Wikimedista en residencia en América Latina

Como resultado de estas capacitaciones, se notó que existe una importante oportunidad para reducir la existente brecha de información. “Nos damos cuenta que hay pocos perfiles de personas defensoras en América Central. Lo que lleva a la conclusión de que vale la pena fortalecer una red de Wikimedia en América Central para que aparezca información sobre lo que pasa”, más allá de casos emblemáticos como el de Berta Cáceres en Honduras.

“Un ejemplo que identificamos es en Nicaragua, donde existen 9 guardabosques que están privados de libertad y es un caso que poco se conoce. Wikipedia, siendo una fuente conocida y tan consultada por el público general, puede ayudar tanto a hacer memoria como a evitar la impunidad en temas ambientales” dice López, que no es ajeno a las discusiones que se producen en la región sobre el Punto de Vista Neutral. “Es importante reflejar que existen otros puntos de vista, no solo desde el poder, sobre lo que hacen estas personas para defender su territorio”.

Con estas reflexiones, en construcción con personas defensoras del ambiente y tras su entrenamiento, durante los próximos 6 meses López tendrá bajo su rol de wikimedista en residencia en la Friedrich Ebert Stiftung el objetivo de mejorar la información sobre personas defensoras en los proyectos Wikimedia y organizar un ciclo de talleres en Costa Rica.

Los objetivos de esos talleres son:

Introducir las posibilidades y enseñar el uso de las diferentes herramientas del entorno de WIkimedia: No solo Wikipedia, sino por ejemplo Wikicommons, que con sus paseos fotográficos pueden ser útiles para reflejar temas como el aumento del nivel del mar en América Central.

No solo Wikipedia, sino por ejemplo Wikicommons, que con sus paseos fotográficos pueden ser útiles para reflejar temas como el aumento del nivel del mar en América Central. Impulsar a que las personas defensoras del ambiente consideren la importancia de WIkipedia: Tanto para crear memoria, representar y documentar conflictos socioambientales y climáticos en la región.

Tanto para crear memoria, representar y documentar conflictos socioambientales y climáticos en la región. Reducir los preconceptos acerca de la fiabilidad de Wikipedia en entornos académicos y universitarios que trabajan en el tema: Subrayando el valor agregado de la transparencia en la creación de conocimiento en comparación a otros contenidos en Internet.

