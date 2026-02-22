Un paso importante hacia la cultura libre: INDAUTOR y Wikimedia México abren el debate sobre licencias Creative Commons y el futuro del conocimiento en el país

Por primera vez en México organizamos un diálogo multiactor sobre el dominio público, es decir, aquellas obras de las cuales expiraron sus derechos autorales patrimoniales luego de un plazo, en el caso mexicano, de 100 años tras la publicación de la obra y/o de la muerte de la persona autora.

Para ello compartimos panel con el Instituto Nacional de Derecho de Autor, discutimos sobre los retos que enfrentan las instituciones culturales que desean integrar sus archivos a los proyectos Wikimedia, en el país con la Ley Federal de Derecho de autor más restrictiva que existe en el mundo que permite la liberación de obras 100 años después de la muerte de la persona autora.

En el marco de las actividades del Día Internacional del Dominio Público, Wikimedia México organizó el conversatorio Dominio público y el papel de las instituciones culturales. Nos reunimos el jueves 29 de enero del 2026 en el Museo del Estanquillo de la Ciudad de México, recinto que alberga la colección personal del escritor Carlos Monsiváis, integrada por más de veinte mil piezas que incluyen obras de Diego Rivera, Francisco Toledo, Claudio Linatti, Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins, Raúl Anguiano, además de una de las más grandes recopilaciones de trabajos de José Guadalupe Posada, piezas fotográficas de Hugo Brehme, Nacho López, Héctor García, Guillermo Kahlo, Agustín Jiménez y Armando Herrera.

El panel estuvo integrado por Ana Laura Peña Aguilar, encargada de proyectos digitales del Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis; Alberto Arenas Badillo, Director de Reservas de Derechos del Indautor; Ricardo Montes Gómez, Titular de la Biblioteca Parlamentaria del Senado de la República; Iván Martínez, wikimedista, defensor de derechos humanos en la Red en defensa de los derechos digitales (R3D) y activista por el conocimiento libre y abierto y Tania Vargas, jefa de la Biblioteca y los Acervos Documentales del Museo Franz Mayer e integrante de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La conversación se centró en los retos que enfrentan las instituciones culturales al preservar y digitalizar obras que aún no entran en el dominio público. En el caso de la Biblioteca del Senado de la República, reconocen que gracias a colaboraciones con Wikimedia México han logrado liberar recientemente obras con licencias Creative Commons como es el caso de dos libros históricos completos: el Primer Almanaque Histórico de la República Mexicana, y el Libro Rojo, que narra momentos históricos de la historia de México.

Otro de los retos que se reconocieron de manera unánime en el conversatorio es que ni el gobierno ni Indautor cuentan con un catálogo actualizado o sistematizado que permita de manera organizada poner a disposición las obras que entran al dominio público. Al respecto, Wikimedia México propuso sumar esfuerzos institucionales para nutrir el proyecto Paulina, una herramienta basada en Wikidata que permite encontrar personas autoras de todo el mundo, sus obras, identificar si estas están en dominio público y acceder a ellas.



Las instituciones participantes acordaron continuar el diálogo sobre el tema en oportunidades subsecuentes y poder planear actividades conjuntas.

Aquí puedes ver el conversatorio completo.



Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation