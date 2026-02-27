Venezuela es un país de contrastes: desde los picos nevados de nuestra Mérida natal hasta las costas del Caribe. Sin embargo, mucha de esa riqueza sigue estando un poco “invisible” en la guía de viajes libre más grande del mundo. Wikivoyage Loves Venezuela, un proyecto que no solo busca fotos bonitas, sino empoderar a los venezolanos para contar su propia historia de viaje.

Más que una foto: Capacitación con propósito

El corazón del proyecto fue la formación. No nos conformamos con abrir un concurso; queríamos que la comunidad aprendiera a ser arquitectos de la información. A través de 8 charlas piloto en un programa que queremos comenzar “Wiki in School” (más adelante se daran mas detalles) y 6 talleres abiertos, enseñamos a jóvenes y adultos que una guía de viajes es mucho más que texto.

Los participantes aprendieron a:

Editar en Wikivoyage: Estructurar artículos, describir destinos y dar consejos reales de viaje.

Estructurar artículos, describir destinos y dar consejos reales de viaje. Dominar Wikimedia Commons: Subir archivos con las licencias correctas.

Subir archivos con las licencias correctas. Geolocalización: Uno de nuestros mayores logros fue enseñar el uso de geotags. Ahora, los lugares emblemáticos de Venezuela no solo se ven, sino que se pueden encontrar con precisión en el mapa.

Los números hablan (Métricas que nos llenan de orgullo)

Gracias al esfuerzo colectivo y al monitoreo constante a través de nuestro Outreach Dashboard, los resultados son contundentes:

Artículos creados/mejorados: +39.

+39. Imágenes subidas: +1650

+1650 Editores nuevos: +28 Logramos captar una nueva generación de jóvenes adultos comprometidos con el conocimiento libre.

+28 Logramos captar una nueva generación de jóvenes adultos comprometidos con el conocimiento libre. Megabytes de cultura: Miles de palabras agregadas que sirven de brújula para futuros viajeros.

Premiando el talento y la mirada local

El concurso fotográfico fue el gran motor de este proyecto. Tuvimos el honor de premiar a los ganadores, cuyas miradas capturaron la esencia de nuestra tierra. Sus fotos no solo ganaron un concurso; ahora son la carta de presentación de Venezuela ante el mundo en Wikivoyage. Nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda de nuestros alidos en Venezuela.

¿Qué sigue?

Wikivoyage Loves Venezuela no termina aquí. Hemos demostrado que con una buena estrategia de comunicación (¡radio y redes incluidas!), un diseño sólido y mucha pasión, los grupos de usuarios pequeños podemos lograr impactos gigantes. Mérida fue el epicentro, ¡pero toda Venezuela está lista para ser editada! #Wikivoyage, #Venezuela, #Education, #Photography.

