Wikidata en el ecosistema GLAM: impulsado por Wikimedia España desde el Museo del Prado

El pasado 25 de febrero, Wikimedia España celebró la segunda edición de Wikidata en el contexto GLAM en la sala de conferencias del Museo Nacional del Prado.

Bajo el título “Patrimonio Conectado: Wikidata en el Ecosistema GLAM”, el encuentro reunió a profesionales de museos, bibliotecas, archivos, universidades y comunidades digitales para reflexionar sobre un reto común: cómo conectar mejor el patrimonio cultural a través de los datos abiertos.

Un espacio que se consolida

La apertura estuvo a cargo de Alfonso Palacio, Director Adjunto de Conservación del Prado, quien celebró que esta segunda edición consolide el encuentro anterior como un espacio de referencia con proyección nacional e internacional.

Por su parte, Gustavo Candela, miembro de la Junta Directiva de Wikimedia España y profesor de la Universidad de Alicante, agradeció al Prado su colaboración continua y subrayó una idea clave:

“Wikidata es mucho más que una base de datos: es un ecosistema vivo que conecta colecciones, datos y personas”.

Una frase que resume el espíritu de la jornada: abrir, estructurar y conectar el patrimonio cultural para que viaje más allá de las paredes físicas de las instituciones.

El Prado y la construcción de un ecosistema conectado

La primera intervención puso el foco en la colaboración entre el Prado y Wikidata. Ana Mª Martín Bravo, jefa del Servicio de Documentación y Archivo, explicó cómo el museo ha desarrollado herramientas como Lectura aumentada y Línea del Tiempo, que establecen vínculos entre los contenidos de su web y entidades de Wikipedia y Wikidata.

El punto de partida era claro:

Textos complejos sobre colecciones.

Necesidad de enriquecer contenidos con datos externos contrastados.

Construcción de un ecosistema enlazado con otras instituciones culturales.

Como recoge el Plan de Actuación 2017–2020, el objetivo es integrar los datos del Prado con los de otras colecciones para ofrecer contexto, profundidad y nuevas formas de comprensión.

Libraries and Wikidata: a natural convergence

Elena Sánchez Nogales, directora de la Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), planteó una pregunta esencial:

“¿Por qué las bibliotecas y Wikidata se entienden tan bien?”

La respuesta pasa por valores compartidos:

El conocimiento como bien público.

El acceso a la información como razón de ser.

Estándares, autoridades e interoperabilidad como ADN común.

Wikidata se presenta, así como infraestructura pública digital, clave para mejorar la visibilidad, la representación diversa y el descubrimiento del patrimonio.

Además, se abrió un debate de enorme actualidad:

“¿Qué es patrimonio en la era de la inteligencia artificial?” “¿Puede la IA ayudar a democratizar el acceso a la información?”

Las instituciones culturales, coincidieron, tienen la oportunidad de contribuir a una IA más igualitaria e inclusiva, basada en datos abiertos y de calidad. ibute to a more egalitarian and inclusive AI, based on open, quality data.

Europa, datos y comunidad

Alba Irollo, coordinadora de investigación de la Fundación Europeana, ofreció una perspectiva europea sobre el patrimonio digital. Destacó cómo la plataforma Europeana, activa desde 2008, permite acceder a datasets de patrimonio cultural digital europeo, con interfaz y búsqueda disponibles en español. España se encuentra entre los 10 países que más aportan datos a esta plataforma.

Desde 2022, Europeana opera dentro del Common European Data Space for Cultural Heritage, un entorno digital que proporciona infraestructura, datos de calidad, servicios públicos, desarrollo de capacidades y herramientas para la reutilización. Estas iniciativas están transformando la forma en que las instituciones culturales conciben las colecciones, que dejan de ser vistas únicamente como objetos y pasan a entenderse como datos conectados.

“Esto abre nuevas oportunidades para la gestión y conservación de colecciones, la investigación y la participación ciudadana”, señaló Alba, resaltando cómo los datos pueden fortalecer la colaboración y la innovación en el patrimonio cultural europeo.

La experiencia de la Biblioteca Nacional de España

Uno de los casos más ilustrativos fue el presentado por Ricardo Santos Muñoz, Director del Departamento de Proceso Técnico de la Biblioteca Nacional de España.

En 2019, más de 80.000 registros de autoridad fueron enriquecidos con metadatos procedentes de Wikidata. Seis años después, el balance es revelador:

167.228 enlaces activos a Wikidata.

Más de 160.000 personas y 6.700 entidades conectadas.

Mayor confianza del personal bibliotecario en el uso de identificadores Wikidata.

Ahorro de tiempo y mejor explotación de datos.

Sí, hubo errores. Pero no siempre eran “errores de Wikidata”: a veces eran problemas de correspondencia o diferencias conceptuales. La experiencia dejó aprendizajes valiosos para el presente y el futuro.

De los catálogos a las visualizaciones interactivas

Desde la Universidad de Salamanca, Modesto Escobar y Ángel Zazo mostraron cómo enriquecer registros bibliográficos mediante Wikidata permite crear galerías, mapas interactivos y análisis estadísticos.

El proceso es simbiótico:

Se extraen datos mediante APIs.

Se contribuye de vuelta al conocimiento abierto.

Se generan productos finales atractivos y accesibles.

Un impacto tangible: identificar brechas de representación, por ejemplo, en la presencia histórica de mujeres, e influir incluso en políticas de adquisición bibliotecaria.

La ciencia de datos está redefiniendo el papel de las bibliotecas: ya no solo almacenan conocimiento, lo activan, lo visualizan y lo conectan.

GLAM + Wikimedia: proyectos con impacto duradero

Mahendra Mahey, miembro del Consejo de Administración de International GLAM Labs, invitó a pensar a largo plazo:

Los GLAM necesitan “laboratorios” físicos, virtuales y mentales para experimentar.

Es clave documentar la reutilización del patrimonio digital.

La colaboración con Wikimedia debe centrarse en las personas.

El modelo de wikimedistas residentes fue señalado como un ejemplo exitoso de colaboración sostenible.

“El impacto es como subirse a hombros de gigantes o como ondas en un estanque: puede durar años”.

Un cierre que es un comienzo

En la clausura, Gustavo Candela destacó cómo Wikidata y las iniciativas GLAM conectan colecciones, datos y personas, abriendo nuevas posibilidades para la investigación y la divulgación abierta. La jornada confirmó algo esencial: El patrimonio cultural, cuando se estructura en datos abiertos y se conecta globalmente, multiplica su alcance, su impacto y su capacidad transformadora. Gracias a todas las personas asistentes, instituciones y comunidades que lo hicieron posible… Que este cierre sea el comienzo de nuevas conexiones y proyectos en torno al patrimonio, los datos abiertos y las comunidades conectadas, indica Gustavo. Sgarciacine, CC BY-SA 4.0,

Desde Wikimedia España reafirmamos nuestro compromiso con las instituciones culturales, las comunidades profesionales y las personas voluntarias que hacen posible que el patrimonio sea más abierto, más conectado y accesible.

Seguiremos impulsando espacios de encuentro como este, donde los datos, la cultura y la colaboración se unen para generar un impacto que va mucho más allá de una jornada.

Recursos adicionales

Si quieres profundizar en el encuentro «Patrimonio Conectado: Wikidata en el Ecosistema GLAM», aquí tienes todo el material disponible:

