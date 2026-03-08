¡Antüshii jia Wajiiramüin! Bienvenidos a La Guajira

El primer Encuentro de Comunidades Indígenas en los proyectos Wikimedia ya es un hecho, por lo que ya puedes postular a una beca para ser parte de esta experiencia.

Del 11 al 13 de junio de 2026, Riohacha (el río de la hacha), Colombia, tendrá el honor de ser la sede del primer encuentro regional de comunidades indígenas en Wikimedia organizado en La Guajira.

¿Quieres unirte al encuentro de comunidad de wikimedistas indígenas desde el territorio ancestral Wayuu? Esta es tu oportunidad.

Este encuentro busca reunir procesos y experiencias colectivas cuya meta sea difundir y fortalecer el conocimiento local, especialmente a través de las lenguas indígenas; nos centraremos en escuchar las voces de cada territorio y en buscar puntos en común para avanzar juntos. Este espacio nace en un año especial para nuestros grupos emergentes: por un lado, la guc.wikipedia.org (Wikipeetia süka wayuunaiki) cumplió 3 años de haber salido de la incubadora, sumándose a otras ediciones oficiales de Wikipedia en lenguas indígenas de América Latina: Guaraní, Náhautl, Quechua, Aymara y con varias otras iniciativas en la incubadora como Kaqchikel, Maya, Mapudungun, solo por nombrar algunas y, por otro lado, este año celebramos el nacimiento de la ppl.wikipedia.org (Wikipedia en Nawat). Estos hitos nos convocan a reflexionar, aprender y difundir saberes para apoyar a las comunidades que están en proceso de construir sus Wikipedias o tienen la intención de hacerlo.

Lema: Voces, Redes y Autonomía

Este lema está cargado de significado y simbolismo, ya que agrupa narrativas y discursos tejidos a lo largo de los años en diversas regiones. Sin embargo, para este encuentro toma mayor relevancia al ser un espacio pensado por y para comunidades indígenas, contando con la participación de quienes aplican el principio de autodeterminación desde sus propios territorios.

Voces : Hace alusión a la palabra, al habla, a los idiomas y lenguas; a la diversidad y pluralidad de pensamientos y culturas.

: Hace alusión a la palabra, al habla, a los idiomas y lenguas; a la diversidad y pluralidad de pensamientos y culturas. Redes : Se refiere a la red humana que sostiene cada proyecto, a la digitalidad y a la conexión, tanto humana como virtual.

: Se refiere a la red humana que sostiene cada proyecto, a la digitalidad y a la conexión, tanto humana como virtual. Autonomía: Se enfoca en la autodeterminación, el liderazgo local y la soberanía de datos.

Alineación y aliados

Este encuentro está alineado con la conferencia sobre Justicia climática, voces indígenas y plataformas Wikimedia (Perú, 2024) y otras iniciativas clave como el Encuentro Nacional de Wikimedistas Indígenas de Guatemala. Asimismo, contamos con el respaldo de la red de activistas digitales de nuestra región, quienes también serán convocados a postularse y hacernos saber sus intenciones de participar.

El evento cuenta con el apoyo de Wikimedia Colombia y Rising Voices, así como el respaldo de organizaciones e instituciones locales aliadas como la Agencia Cultural del Banco de la República de Riohacha, el Museo Wayuuwaa A’in y la Dirección de Cultura del Distrito de Riohacha.

¿Quieres participar?

¡Ya puedes aplicar a una beca!

Ten en cuenta que este espacio ha sido diseñado para convocar a una diversidad de voces y saberes, por lo cual, para animarte a participar, te dejamos una lista de posibles perfiles:

Wikimedistas indígenas: Editores y editoras activos en cualquier lengua indígena de nuestra región que deseen fortalecer sus habilidades y redes.

Activistas digitales: Personas comprometidas con la revitalización lingüística en entornos digitales.

Comunidades en territorio: Grupos y colectivos interesados en conocer o desarrollar proyectos Wikimedia desde sus propias realidades geográficas y culturales.

Académicos y aliados: Investigadores, lingüistas e instituciones que colaboren directamente con pueblos indígenas bajo los ejes temáticos y de soberanía planteados para el encuentro.

Movimiento Wikimedia: Representantes de Grupos de Usuario, Capítulos y colectivos de la región interesados en el intercambio horizontal de saberes y el apoyo a procesos comunitarios.

La beca cubrirá el transporte aéreo o terrestre, alojamiento y comida…. Del 5 al 25 de marzo tienes la oportunidad de postularte. Las becas están disponibles para personas de toda nuestra región LATAM, bajo los criterios mencionados aquí: [Programa]

La confirmación de becas se realizará durante el mes de abril.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con el equipo organizador en: wikimedistas.wayuu@gmail.com

