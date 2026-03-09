WikiCelebra: Mervat: una década construyendo conocimiento, comunidad y confianza

Cuando Mervat descubrió Wikipedia, sintió que había encontrado el hogar ideal para un sueño que ya había comenzado a construir: crear su propia enciclopedia a mano. «Acabé con unas 400 páginas escritas a mano, impulsada por un deseo sencillo, pero poderoso de documentar y organizar lo que estaba aprendiendo», recuerda de principios de la década de 2000. Hoy en día, Mervat es una de las colaboradoras más experimentadas y dedicadas de la Wikipedia árabe, ¡y estamos encantados de celebrarla en WikiCelebra!

Encontrar un hogar en Wikipedia

Mervat se unió al movimiento Wikimedia en agosto de 2012. Solo un año después, se convirtió en administradora de la Wikipedia en árabe, lo que refleja no solo sus habilidades técnicas para gestionar la enciclopedia, sino también la confianza que se había ganado dentro de la comunidad. Desde entonces, sus contribuciones han aumentado hasta superar las 239 000 ediciones globales, incluidas más de 193 000 ediciones solo en la Wikipedia en árabe.

«Me mantengo motivada porque creo firmemente en la misión. Considero cada edición como una contribución al mayor esfuerzo colectivo de la historia de la humanidad: documentar la suma de todo el conocimiento. Para mí, esto es más que voluntariado; es una responsabilidad. Siento el deber de garantizar que mi idioma, nuestra historia y nuestras perspectivas estén representados. Estoy profundamente agradecida de que Wikipedia forme parte de mi vida».

«Me siento muy orgullosa del impacto cuantitativo y cualitativo de mi trabajo. A nivel personal, es un honor para mí ocupar el noveno puesto en el ranking general de ediciones en la Wikipedia árabe y el primero entre las colaboradoras femeninas. Considero que cada edición es una contribución al mayor esfuerzo colectivo de la historia de la humanidad: documentar la suma de todo el conocimiento», afirma Mervat.

Impacto más allá del número de ediciones

En 2015, Mervat cofundó el grupo de usuarios Wikimedistas del Levante, que lleva más de una década apoyando a los colaboradores regionales. Más recientemente, ha puesto en marcha «Wiki for She», una iniciativa dedicada a empoderar a las mujeres colaboradoras y a garantizar que el futuro del conocimiento libre refleje la diversidad del mundo.

Más allá de las estadísticas y las funciones formales, Mervat valora algo igualmente importante: la red global de «amigos wiki» que ha construido a lo largo de los años. «Estoy profundamente agradecida por esta familia global; saber que tengo colegas en todos los rincones del mundo que comparten los mismos valores hace que este viaje sea increíblemente gratificante», afirma.

La dedicación de Mervat a Wikimedia va mucho más allá de la creación de contenidos. También ha estado muy involucrada en la gobernanza del movimiento y la integridad de la comunidad, colaborando como voluntaria en el grupo de trabajo sobre la estrategia del movimiento y la integridad de la comunidad, en el comité electoral y, en el pasado, como facilitadora del Código de Conducta Universal. Hoy en día, aporta esta experiencia al Comité de Distribución Global de Recursos y al Comité de Subvenciones para Conferencias. «Me esfuerzo por ofrecerme como voluntaria siempre que puedo aportar valor, garantizando que nuestro movimiento siga siendo equitativo, saludable y resiliente», afirma.

El latido humano detrás de Wikipedia

Hay algo que Mervat desearía que todo el mundo entendiera sobre Wikimedia, algo sencillo, pero que a menudo se pasa por alto: «Me gustaría que la gente supiera que detrás de cada frase que leen en Wikipedia hay un corazón humano. Wikipedia no se mantiene por arte de magia ni por algoritmos, sino que se sustenta en el increíble tiempo y esfuerzo de miles de voluntarios que son la verdadera columna vertebral de este movimiento», recuerda.

«Lo que ocurre «entre bastidores» es un riguroso proceso de cuidado y dedicación. En una época en la que la desinformación y las noticias falsas se difunden con un solo clic, los voluntarios de la wiki son los guardianes silenciosos de la verdad. Verifican meticulosamente las fuentes, cuestionan los sesgos e insisten en las citas para garantizar que el conocimiento siga siendo fiable y preciso. Es una labor de amor y fe en el poder de la verdad. Así que, cada vez que encuentres la respuesta que buscas, recuerda rendir homenaje a los voluntarios de la wiki, las personas que se preocupan lo suficiente como para documentar nuestro mundo con integridad».

De cara al futuro, Mervat considera que uno de los mayores retos del movimiento es el auge de la inteligencia artificial. «Nuestro reto es seguir siendo la primera fuente y la más fiable de conocimiento verificado por humanos. No podemos detener la revolución de la IA, pero es nuestra responsabilidad garantizar que las fuentes de información de las que se nutre sigan siendo verificadas y neutrales», afirma.

Gracias, Mervat, por todo lo que haces. ¡Celebramos tu trabajo hoy y todos los días! Y si conoces a otros wikimedistas que merezcan ser homenajeados, ¡recomiéndalos para que los celebremos!



