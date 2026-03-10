2025: Un año de crecimiento, alianzas y comunidad para Wikimedia Colombia

Foto grupal Wikiconferencia Colombia 2025. CC 4.0 By Daniela Moreno (WMCO)

El 2025 fue un año de consolidación y expansión para Wikimedia Colombia. Gracias al compromiso de nuestra comunidad, aliados estratégicos, voluntariado y equipo de trabajo, logramos fortalecer el ecosistema del conocimiento libre en el país, ampliar nuestras redes de colaboración y profundizar nuestro impacto territorial.

El año pasado reafirmamos nuestra convicción: el conocimiento libre se construye colectivamente, desde la diversidad y con enfoque territorial.

Resultados que reflejan trabajo colectivo

Durante 2025 impulsamos iniciativas orientadas a:

Fortalecer comunidades editoras mediante procesos de formación, editatones temáticas y acompañamiento sostenido.



mediante procesos de formación, editatones temáticas y acompañamiento sostenido. Reducir brechas de contenido relacionadas con género, territorio, memoria, cultura y saberes locales.



relacionadas con género, territorio, memoria, cultura y saberes locales. Consolidar alianzas institucionales con organizaciones culturales, educativas y de la sociedad civil.



con organizaciones culturales, educativas y de la sociedad civil. Promover capacidades digitales y alfabetización informacional en distintos territorios del país.



en distintos territorios del país. Incidir en conversaciones estratégicas sobre conocimiento abierto, cultura digital y participación comunitaria.



A lo largo del año realizamos encuentros presenciales y virtuales, procesos formativos, campañas de edición y espacios de articulación que permitieron que más personas contribuyeran activamente a Wikipedia y otros proyectos Wikimedia. Estos esfuerzos no solo se traducen en cifras —que compartiremos en nuestro informe anual— sino en comunidades más fuertes, diversas y conectadas.

Imagénes participantes del concurso fotográfico de Glaciares y Alta Montaña de WMCO

Nuestros indicadores:

Más de 1.500 participantes sumados entre programas. Durante el período evaluado, Wikimedia Colombia logró convocar a más de 1.500 participantes a través de sus distintos programas, evidenciando un alcance amplio y sostenido en sus acciones de formación, participación comunitaria y fortalecimiento del ecosistema del conocimiento libre.

a través de sus distintos programas, evidenciando un alcance amplio y sostenido en sus acciones de formación, participación comunitaria y fortalecimiento del ecosistema del conocimiento libre. Más de 3.700 imágenes subidas a Wikimedia Commons. Wikimedia Colombia contribuyó con la subida de más de 3.700 imágenes a Wikimedia Commons , fortaleciendo de manera significativa el repositorio de contenidos audiovisuales de uso libre a nivel global.

, fortaleciendo de manera significativa el repositorio de contenidos audiovisuales de uso libre a nivel global. Más de 20000 artículos creados y mejorados en Wikipedia e ítems en Wikidata. Wikimedia Colombia impulsó la creación y mejora de más de 20.000 artículos en Wikipedia e ítems en Wikidata , junto con aportes relevantes de contenidos y datos estructurados en Wikidata , consolidando su impacto en la producción y fortalecimiento del conocimiento libre.

, junto con aportes relevantes de contenidos y datos estructurados en , consolidando su impacto en la producción y fortalecimiento del conocimiento libre. Los proyectos de Wikimedia Colombia lograron representar a 62 territorios a nivel nacional , evidenciando un alcance territorial amplio y descentralizado.

, evidenciando un alcance territorial amplio y descentralizado. Wikimedia Colombia registró un crecimiento de audiencias digitales superior al 20 % en sus redes estratégicas , reflejando el fortalecimiento de su presencia y posicionamiento en entornos digitales.

, reflejando el fortalecimiento de su presencia y posicionamiento en entornos digitales. Proyectos emblemáticos como Wikivacaciones, Cátedra Glaciares, 6402+, Colaboratorio de Memoria y Datosfera consolidaron a Wikimedia Colombia como un referente de innovación comunitaria y digital en el país.

Pueden conocer más de nuestro trabajo a través de nuestros informes de gestión de 2025 en inglés y en español.

Un consejo directivo que acompaña esta etapa

El crecimiento organizacional también implica fortalecer nuestra gobernanza. En 2025 renovamos y ampliamos nuestro Consejo Directivo, integrando nuevas miradas, trayectorias y experiencias que enriquecerán nuestra proyección estratégica.

Agradecemos profundamente a quienes han acompañado el proceso hasta ahora y damos la bienvenida a las nuevas personas integrantes del Consejo, cuyo compromiso con el conocimiento libre y el trabajo colaborativo será fundamental en esta nueva etapa.

Integrantes del Consejo Directivo 2025

Vladimir Hernandez . Presidente. Vladimir Hernández, máster en proyectos para Internet, investigador y maestrante en innovación social y educación comunal en Colombia y México. Activista y defensor de DDHH, promotor de proyectos de cultura libre, ciencia abierta, educación y derechos digitales. Asesor para entidades gubernamentales y no gubernamentales con más de 15 años de experiencia.

. Presidente. Vladimir Hernández, máster en proyectos para Internet, investigador y maestrante en innovación social y educación comunal en Colombia y México. Activista y defensor de DDHH, promotor de proyectos de cultura libre, ciencia abierta, educación y derechos digitales. Asesor para entidades gubernamentales y no gubernamentales con más de 15 años de experiencia. Luis Núñez . Vicepresidente. Especialista trilingüe en marketing y comunicaciones con 9 años de experiencia en la creación de contenidos excepcionales y estratégicos, el establecimiento de relaciones y el análisis de datos. Profesional emprendedor, con gran entusiasmo por la innovación, el ecosistema de las startups y la inclusión, cuyo objetivo es impulsar la equidad y mejorar las oportunidades para las personas en América Latina y el Caribe.

. Vicepresidente. Especialista trilingüe en marketing y comunicaciones con 9 años de experiencia en la creación de contenidos excepcionales y estratégicos, el establecimiento de relaciones y el análisis de datos. Profesional emprendedor, con gran entusiasmo por la innovación, el ecosistema de las startups y la inclusión, cuyo objetivo es impulsar la equidad y mejorar las oportunidades para las personas en América Latina y el Caribe. Juliana Guerra . Tesorera. Juliana Guerra es aprendiz de sistemas informáticos. A través de la experimentación, intenta poner en práctica principios feministas en el mantenimiento de infraestructuras autónomas para la comunicación. Ha trabajado en investigación, incidencia y soporte técnico, con diversas comunidades y grupos de interés, en un ejercicio permanente de interpretación y traducción de lenguajes técnicos, para que tengan sentido de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas usuarias.

. Tesorera. Juliana Guerra es aprendiz de sistemas informáticos. A través de la experimentación, intenta poner en práctica principios feministas en el mantenimiento de infraestructuras autónomas para la comunicación. Ha trabajado en investigación, incidencia y soporte técnico, con diversas comunidades y grupos de interés, en un ejercicio permanente de interpretación y traducción de lenguajes técnicos, para que tengan sentido de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas usuarias. Libardo Muñoz. Secretario. Soy Libardo, ingeniero y apasionado a las nuevas tecnologías/videojuegos. También soy entusiasta de proyectos relacionados con conocimiento libre y por eso, los proyectos Wiki me apasionan. Colaboro en Wikipedia en español escribiendo y traduciendo artículos sobre lo que tengo experiencia (telecomunicaciones). En algún punto también apoyé en wikiproyectos como el de la Wikipedia grabada.

Hoy en día pertenezco al Consejo Directivo del capitulo local ( Wikimedia Colombia) y aporto mi granito de arena ayudando en la toma de decisiones para garantizar transparencia y dar dirección al capítulo.

La diversidad de perfiles del Consejo —que incluye experiencia en cultura, educación, tecnología, gestión organizacional y trabajo comunitario— fortalece nuestra capacidad para responder a los retos del movimiento Wikimedia en Colombia y en la región.

Mirando hacia 2026

Este año estará marcado por nuevos desafíos y oportunidades. Continuaremos trabajando por:

La sostenibilidad organizacional.

El fortalecimiento de comunidades regionales.

La articulación con actores estratégicos.

La defensa del conocimiento libre como bien común.



Gracias a todas las personas que hacen parte de Wikimedia Colombia: voluntariado, aliadas, donantes, equipo de trabajo y comunidad editora. Este 2025 nos demostró que cuando trabajamos colectivamente, el conocimiento libre crece, se diversifica y se vuelve más representativo.

Seguimos construyendo, juntas y juntos, el futuro del conocimiento libre en Colombia.

Equipo profesional de Wikimedia Colombia 2025. CC 4.0 By Daniela Moreno (WMCO)

