WMCL en el Wikimedia Futures Lab: tendencias globales, valores y experimentación para el futuro del movimiento

Entre el 30 de enero y el 1 de febrero de 2026, Wikimedia Chile participó en el Wikimedia Futures Lab en Frankfurt, Alemania, un encuentro entre personas del movimiento Wikimedia de diferentes partes del mundo, y otras organizaciones vinculadas a tecnología, información y conocimiento.

El objetivo del encuentro fue buscaron comprender mejor las tendencias globales: el avance de la IA, los cambios generacionales y los nuevos hábitos de consumo de información, para explorar cómo el movimiento Wikimedia puede responder sin perder de vista lo que lo hace único.

En representación de Wikimedia Chile asistimos Carla Toro (Subdirectora) y Dennis Tobar (editor con más de 20 años de experiencia en Wikipedia). Ambos participamos como asistentes en las sesiones, sumándonos a diferentes conversaciones y talleres.

Un laboratorio para aprender, pensar y hacer

El Futures Lab no se vivió como un espacio para “definir estrategia” ni tomar decisiones, sino como una instancia intencionalmente diseñada para escuchar, cuestionar supuestos e imaginar posibilidades. La estructura del encuentro se organizó en tres momentos, que ayudaron a avanzar desde el diagnóstico hacia ideas concretas:

1) Learn (Aprender): entender las tendencias

En la primera etapa, las conversaciones se enfocaron en tendencias que ya están afectando al ecosistema informativo: cómo circula el conocimiento hoy, cómo cambia la confianza en la información online y cómo la IA está transformando la producción, distribución y reutilización de contenidos. Más allá de las presentaciones, lo más potente fue ver cómo estas tendencias se experimentan de forma distinta según los contextos locales y regionales: lo “global” no se vive igual en todos los territorios.

2) Think (Pensar): qué implican para Wikimedia

En la segunda etapa, el foco estuvo en las implicancias para nuestras comunidades y proyectos. Una idea que apareció con fuerza fue la necesidad de mirar hacia dos direcciones al mismo tiempo: cuidar a las comunidades (quienes contribuyen y sostienen los proyectos) y, a la vez, comprender mejor a quienes están fuera del movimiento: lectores, audiencias, reutilizadores y plataformas.

En particular, hubo dos tendencias que resonaron con fuerza para nuestra realidad:

El “embudo” de contribución y la participación de nuevas generaciones: s i la manera de informarse y participar en internet está cambiando, no podemos asumir que el camino clásico leer–editar–quedarse seguirá funcionando como antes.

i la manera de informarse y participar en internet está cambiando, no podemos asumir que el camino clásico leer–editar–quedarse seguirá funcionando como antes. Confianza y desinformación: en contextos donde la confianza en lo digital se erosiona y la desinformación escala, se vuelve central pensar cómo Wikimedia sostiene y comunica su valor, y cómo se fortalece el rol de sus proyectos como infraestructura pública de conocimiento.

3) Do (Hacer): pasar de ideas a experimentos

La tercera etapa fue la más práctica: pasamos de conversar tendencias a diseñar formas de abordarlas mediante ideas pequeñas y testeables. El enfoque “safe-to-try” (seguro para probar) fue clave: en vez de buscar grandes respuestas inmediatas, se trabajó en propuestas que pudieran ponerse en marcha, aprender rápido y ajustar en el camino.

Adaptarnos sin perder valores

Uno de los aprendizajes más importantes del Futures Lab fue una tensión honesta y necesaria entre cambio y continuidad: Cómo adaptarnos a un entorno que se mueve rápido sin perder los valores que sostienen el movimiento. En distintos momentos del encuentro aparecía la misma pregunta, con distintos énfasis: ¿Qué significa “relevancia” para Wikimedia hoy? ¿Cómo se cuida la participación comunitaria mientras el consumo y la reutilización del contenido crecen? ¿Qué necesita Wikimedia del futuro para seguir cumpliendo su misión?

Para Wikimedia Chile, esta conversación es especialmente pertinente: el contexto regional plantea desafíos de desinformación, brechas de acceso, concentración mediática y dependencia tecnológica, pero también oportunidades enormes para fortalecer infraestructuras abiertas, alfabetización digital y colaboración local.

Próximos pasos

La participación en el Futures Lab nos deja una convicción: el futuro del movimiento no se construye con una sola respuesta, sino con aprendizaje compartido, escucha activa y capacidad de experimentar con cuidado.

Desde Wikimedia Chile esperamos que se puedan abrir espacios de conversación para aterrizar estas discusiones al contexto local, identificando qué tendencias se sienten con más fuerza en Chile y cuáles requieren enfoques regionales, sin perder de vista el equilibrio entre comunidad, confianza y relevancia pública.

