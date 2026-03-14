Desde Tilcara a Wikipedia: Wikimedia Argentina afianza su trabajo con la comunidad jujeña para documentar el Carnaval

En el marco de la campaña “Nuestro Carnaval en Wikipedia”, viajamos a Tilcara durante el Carnaval jujeño para trabajar junto a la comunidad local, registrar la celebración y mejorar la información disponible sobre esta tradición en Wikipedia y otros proyectos Wikimedia.

La campaña Nuestro Carnaval en Wikipedia comenzó con reuniones virtuales con representantes de la comunidad local, historiadores de la Universidad Nacional de Jujuy, representantes del Gobierno de la Provincia y medios locales. Estos encuentros nos permitieron establecer contactos institucionales y construir una agenda de trabajo que nos ayudará a enmarcar nuestras acciones dentro de una estrategia de colaboración a largo plazo.

En ese contexto, viajamos a Tilcara del 12 al 14 de febrero con el propósito de dar a conocer los proyectos Wikimedia, generar articulaciones con instituciones locales, registrar el carnaval y mejorar artículos de Wikipedia.

Llegamos el jueves por la tarde, justo cuando se celebraba el Jueves de Comadres, una jornada en la que las mujeres se reúnen “sin esposos y sin hijos” (como nos contó una de las protagonistas) para conversar, compartir bebidas y bailar. Durante la tarde vimos varias comparsas desfilando por las calles y también pudimos participar del festejo que cada año se realiza en el mercado, donde distintas bandas tocaban mientras las comadres bailaban, brindaban con chicha (una bebida latinoamericana elaborada a base de maíz fermentado) y repartían albahaca, talco, espuma y serpentina.

Durante nuestra estadía también tuvimos la oportunidad de reunirnos con actores relevantes y potenciales socios para impulsar una agenda de trabajo en la provincia. Visitamos la Biblioteca Popular, donde Marcelo, bibliotecario del espacio, nos contó cómo funciona la institución y cómo se vive el Carnaval en la Quebrada desde lo local, lo ancestral, lo espiritual y lo simbólico.

Recorrimos además la muestra del Museo Arqueológico y Antropológico “Dr. Eduardo Casanova”, donde Miguel nos contó sobre la colección del museo, que incluye objetos antiguos de los pueblos originarios de la región utilizados en la vida cotidiana y en rituales, con la idea de explorar futuras articulaciones en el marco de nuestro programa de Cultura.

Luego visitamos el Museo Nacional Terry, dedicado a exposiciones artísticas y actividades públicas para toda la comunidad. Allí nos recibió Lara y pudimos conocer el trabajo que el museo desarrolla con la comunidad, destacando especialmente las actividades con niñeces, personas en contexto de encierro y el diseño accesible de la colección para personas sordas.

En el marco del Carnaval de Tilcara participamos también del desentierro del diablo o Pujllay, una figura que simboliza la alegría y la liberación de tensiones, organizado por la comparsa Los Canchis Canchis. Allí pudimos observar y registrar el momento de las ofrendas y agradecimientos, acompañados por una banda de vientos. Más tarde descendieron los diablos, diablas, diablitos y diablitas, y comenzaron a ganar protagonismo el talco, la serpentina, la chicha y la espuma entre todas y todos al ritmo de la música.

Al día siguiente Tilcara ya estaba repleta: muchísimas personas llegaban para ser parte del Carnaval y de los desentierros.

Como parte de esta iniciativa organizamos también una editatón en línea, en la que continuamos mejorando la información disponible sobre Nuestro Carnaval en Wikipedia.

Más allá de la agenda de trabajo y de la propuesta de mejorar la información e imágenes disponibles sobre el Carnaval en Wikipedia y los proyectos Wikimedia, este viaje fue también una oportunidad para fortalecer vínculos con la comunidad jujeña y proyectar nuevas líneas de trabajo en la provincia. Para nosotros, acompañar estos procesos junto a instituciones culturales, espacios comunitarios y actores locales es una forma de que más historias, saberes y tradiciones de los territorios de Argentina encuentren su lugar en Wikipedia y en el ecosistema del conocimiento libre.

Aquí compartimos el enlace de la campaña, donde pueden conocer más sobre la iniciativa y encontrar artículos para mejorar en Wikipedia:

https://meta.wikimedia.org/wiki/Event:Nuestro_carnaval_en_Wiki_2026

También dejamos algunas recomendaciones para tomar fotos en eventos públicos:

https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Recomendaciones._Nuestro_Carnaval_en_Wiki_(cropped).jpg

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