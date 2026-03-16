Lo que un funeral me enseñó sobre Wikipedia, Bolivia y Japón: una historia de conocimiento y afectos

El 8 de febrero de 2026 murió Julio César Paredes, vocalista fundador del grupo boliviano Savia Andina. Si bien ya no era parte del grupo, su figura fue importante en la historia de la música boliviana. Además de haber fundado uno de los grupos más importantes de la música boliviana del siglo XX, fue compositor de «Piel Morena», canción que se hizo muy famosa cuando la interpretó Zulma Yugar, y dio continuidad al trabajo de su abuelo, el también compositor Alberto Ruiz Lavadenz, al retomar la batuta del ensamble folklórico Lyra Incaica.

Fui a su velorio porque mi familia y la suya tenían algunas relaciones. Nunca lo conocí personalmente, pero estaba enterada de su importancia en la música boliviana. La ceremonia fue emotiva, asistieron varias músicos y personalidades de la cultura boliviana y su amigo personal, el quenista Rolando Encinas, interpretó «Piel Morena» frente al féretro.

Mientras escuchaba a Rolando Encinas no pude evitar preguntarme si tendría artículo en Wikipedia. Encinas es uno de los quenistas más importantes de Bolivia y, además, es el fundador y director del ensamble criollo Música de Maestros, otra agrupación de suma importancia para la historia de la música boliviana en el siglo XX. Al llegar a casa después del velorio, encendí la computadora y lo busqué en Wikipedia y me sorprendió mucho enterarme de que, si bien no tenía artículo en la Wikipedia en Español, sí que lo tenía en la Wikipedia en japonés.

Rolando Encinas tocando una concertina en La Paz, Bolivia.

El artículo había sido creado en 2019 por el usuario Ryomei Kumakura y hasta estaba ilustrado con una foto de Rolando Encinas en la ciudad de La Paz. Pero… ¿por qué Rolando Encinas tenía artículo en una Wikipedia distinta a la española? Resulta que él y el ensamble Música de Maestros estuvieron en Japón, en donde con seguridad cosecharon algunos fans. No es novedad que a la música boliviana le va bien en Japón. Pensemos, sino, en Los Kjarkas, quizás la agrupación más importante de Bolivia, que ahora tiene entre sus integrantes a Makoto Shishido, charanguista japonés que heredó el gusto por el folklore boliviano de sus padres, ambos japoneses. Otros ejemplos son el ensamble folklórico Wayra JaponAndes integrado por japoneses residentes en Bolivia y el charanguista Rio Nishida, ganador de la categoría internacional en el Festival de Aiquile de 2025. Es más, actualmente Música de Maestros tiene entre sus integrantes a una violinista japonesa que asistió a un concierto de Rolando Encinas en Japón y decidió venir a Bolivia para ser parte de Música Maestros.

Después de hacer el artículo de Rolando Encinas en español me di cuenta de que tampoco había artículo de Música de Maestros en ningún idioma, lo que verdaderamente me sorprendió, ya que Música de Maestros es una agrupación muy importante para Bolivia. El ensamble se dedica desde hace décadas al rescate de música que, de otra manera, quedaría en el olvido y, personalmente, a mí me gusta mucho. Cuando era niña mi papá escuchaba canciones de Música de Maestros, especialmente las de la Guerra del Chaco, y ese sonido está implantado en mi corazón.

Me puse, entonces, a hacer el artículo de Música de Maestros en la Wikipedia en español. Mientras lo hacía, reflexioné sobre cuán global es la construcción del conocimiento libre, cuán mediada está por nuestros afectos y cuánto falta por hacer sobre Bolivia en los proyectos wiki. Makoto Shishido terminó en los Kjarkas porque era un fanático de su música y cuando audicionó se sabía todos sus temas. Alguna persona en Japón que admiraba a Rolando Encinas decidió hacer su artículo en la Wikipedia en japonés. Rolando Encinas interpretó su quena en el funeral de su amigo porque lo quería y lo admiraba, y porque al tocar su música ese legado puede seguir entre nosotros.

A veces, al pensar en el internet, sobre todo en esta era de inteligencias artificiales, pensamos que el conocimiento es creado y replicado por máquinas. Sin embargo, no está demás recordar que mucho de lo que vemos en internet, y sobre todo en Wikipedia, está mediado por los afectos de las personas: personas que admiran a un grupo musical y deciden hacerle un artículo en la Wikipedia en su idioma; personas que van a un concierto de su músico favorito y le toman una foto para subirla a Wikimedia Commons. Igualmente, no está demás recordar que el conocimiento libre se construye sin importar las fronteras y que aún falta construir muchísimo sobre Bolivia en Wikipedia.

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