El carnaval andino de Jujuy, Argentina, llega a Wikimedia Commons

El carnaval andino en la Provincia de Jujuy, Argentina, es una de las celebraciones culturales más significativas del norte argentino. Música, danza, máscaras, talco y comparsas transforman calles y plazas en espacios de encuentro donde comunidad, memoria y territorio se entrelazan. Estas celebraciones forman parte de tradiciones andinas profundamente arraigadas, transmitidas de generación en generación y vividas como momentos colectivos de agradecimiento, abundancia y celebración de la vida.

Aunque el carnaval jujeño tiene una larga historia y una gran vitalidad cultural, durante décadas muchas expresiones culturales del norte argentino han tenido una presencia limitada en los repositorios digitales abiertos. En ese contexto, la publicación del video del carnaval en Maimará, una localidad situada en la Quebrada de Humahuaca, a aproximadamente 2.300 metros sobre el nivel del mar, adquiere un significado particular dentro de los esfuerzos por ampliar la documentación cultural en espacios abiertos. El registro fue realizado por Luis Fernando Flores, integrante de la comunidad originaria de Purmamarca, y posteriormente compartido en Wikimedia Commons. De este modo, la publicación no representa únicamente la incorporación de un nuevo archivo, sino también una contribución a ampliar un registro cultural que históricamente ha permanecido incompleto.

El video se abre con el sonido profundo y resonante de erkes, instrumentos de viento tradicionales de los Andes que anuncian el inicio de la celebración. Sobre ese paisaje sonoro aparecen distintas escenas que muestran prendas típicas del norte argentino: tejidos coloridos, sombreros, máscaras y detalles de vestimentas utilizadas durante el carnaval andino en Jujuy. La cámara se detiene en texturas, bordados y movimientos, permitiendo observar cómo estas prendas forman parte de una estética festiva que combina tradición, identidad comunitaria y creatividad contemporánea.

En el centro de la celebración aparece una figura emblemática: el Pujllay, conocido popularmente como el “diablo del carnaval”. A pesar de su nombre, esta figura no guarda relación con la representación del mal asociada a la tradición católica. En la cosmovisión andina, el Pujllay es un símbolo ancestral vinculado a la fertilidad, la abundancia y la gratitud hacia la tierra. Durante el carnaval, su presencia expresa la alegría colectiva y el agradecimiento por los frutos del trabajo y la generosidad del territorio. Las máscaras, los disfraces coloridos, la música y el talco que se lanza al aire forman parte de un lenguaje festivo que refuerza los vínculos comunitarios y celebra la continuidad cultural.

A lo largo del video, la atmósfera sonora se amplía con carnavalitos y otros registros sonoros disponibles bajo licencias abiertas. Estos audios provienen de materiales publicados en YouTube bajo licencias Creative Commons (CC BY), lo que permite su reutilización en proyectos de conocimiento libre. La combinación de imágenes y sonidos libres acompaña la narrativa audiovisual y muestra cómo los repositorios abiertos pueden contribuir a documentar y difundir expresiones culturales vivas dentro del ecosistema global del conocimiento libre.

Muchas de estas prácticas están vinculadas a historias y matrices culturales indígenas que forman parte constitutiva de la sociedad argentina, aunque no siempre han ocupado un lugar proporcional a su importancia en los relatos más difundidos sobre la cultura del país. La escasez de registros abiertos sobre celebraciones andinas y comunidades originarias en Argentina no responde únicamente a limitaciones técnicas, también refleja procesos históricos en los que ciertos territorios, lenguajes y experiencias han sido más documentados que otros. Registrar estos momentos implica reconocer que la cultura no se preserva solo en museos o archivos escritos, sino también en celebraciones vivas que continúan renovándose en el presente.

En Argentina, las dinámicas culturales y mediáticas han estado históricamente atravesadas por fuertes procesos de centralización, con Buenos Aires como principal núcleo de legitimidad simbólica. En ese contexto, muchas expresiones culturales desarrolladas en distintos territorios del país han tenido menor presencia en los repositorios digitales abiertos. De hecho, el país cuenta con afiliados Wikimedia y un capítulo activo desde 2007. Sin embargo, casi dos décadas después, persiste el desafío de profundizar la descentralización del conocimiento dentro del ecosistema del conocimiento libre.

El conocimiento libre no es solo una cuestión de licencias o plataformas tecnológicas, también está vinculado a la representación cultural. Cada archivo incorporado desde territorios históricamente menos documentados contribuye a equilibrar un mapa cultural digital que aún es desigual. En ese marco, el carnaval jujeño puede entenderse no solo como una festividad, sino también como una expresión de continuidad cultural frente a procesos históricos de invisibilización.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation