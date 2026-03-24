La ciencia en imágenes: la experiencia argentina en la Wiki Science Competition 

La Wiki Science Competition en Argentina

En los últimos años, Argentina participó en dos ediciones de la Wiki Science Competition (WSC), el concurso internacional de fotografía científica iniciado por Wikimedia Estonia, que luego se expandió a otros países a través de ediciones nacionales coordinadas en el marco de una organización internacional común. Tiene como objetivo documentar la ciencia de forma visible y poner ese material a disposición bajo licencias libres. En ambas ediciones, la organización de la competencia a nivel nacional fue impulsada por el equipo de WikiUNLP, que coordinó la convocatoria y las actividades asociadas en nuestro país, promoviendo la participación de la comunidad científica y fotográfica argentina.

Las ediciones realizadas en 2023 y 2025 permitieron reunir cientos de imágenes vinculadas al trabajo científico, desde fotografías de campo y registros de biodiversidad hasta imágenes obtenidas en laboratorio o mediante microscopía. Todas las imágenes del concurso fueron subidas a Wikimedia Commons, donde quedan disponibles para su reutilización en artículos de Wikipedia, proyectos educativos y materiales de divulgación.

En total, más de 350 fotografías participaron en la edición 2023, mientras que la edición 2025 reunió 508 imágenes, lo que refleja el interés creciente por este tipo de iniciativas dentro de la comunidad local.

En la edición 2025, además se contó con el apoyo de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias y Asociación Argentina de Astronomía. Esta colaboración es significativa en tanto incluye a asociaciones científicas interesadas en la apertura de datos, documentos y contenidos en internet y son un nexo más con la comunidad científico-académica.

Fotografiar la ciencia

La Wiki Science Competition busca ampliar las formas en que el conocimiento científico circula en internet. En muchos casos, la producción científica y académica está acompañada de registros visuales valiosos que suelen permanecer dentro de ámbitos académicos o institucionales. Al invitar a investigadores, estudiantes, equipos de investigación y fotógrafos científicos a compartir estas imágenes en Wikimedia Commons, el concurso permite que ese material pase a formar parte de un repositorio abierto que nutre los proyectos Wikimedia, amplía el acceso a la producción y conocimiento científico y sirve además para su reutilización para fines educativos y/o científicos.

Las imágenes se organizan en distintas categorías que reflejan la diversidad de prácticas científicas:

Personas en la ciencia, con imágenes de investigadores y equipos de trabajo en sus entornos de investigación.

Fotomicrografía, con registros obtenidos mediante microscopios ópticos o electrónicos.

Naturaleza, que incluye fotografías de organismos en su hábitat natural.

Astronomía, dedicada a imágenes del cielo, observaciones y equipamiento astronómico.

Conjuntos de imágenes, que presentan series visuales vinculadas a un mismo fenómeno o proceso científico.

Soportes no fotográficos, que incluyen videos, audios o visualizaciones generadas por computadora.

Categoría general, que reúne otras imágenes relacionadas con distintas disciplinas científicas.

Acompañar la participación local

En la edición 2025, desde WikiUNLP se impulsó además una actividad orientada a acompañar a quienes querían participar del concurso pero no estaban tan familiarizados con el ecosistema Wikimedia. Para ello se realizó un taller virtual práctico donde se trabajó sobre:

cómo cargar imágenes en el proyecto,

cómo escribir descripciones claras y útiles,

y qué tener en cuenta para participar de la competencia internacional.

Este tipo de instancias no solo facilitan la participación en el concurso, sino que también contribuyen a acercar a la comunidad científica a los proyectos Wikimedia y a las prácticas de conocimiento abierto.

Las imágenes ganadoras

Mosca Buho de alas iridiscentes Expedicion Perito Moreno II Axolote leucístico dentro del huevo Una laguna en el cielo Secuencia de apareamiento de babosa tigre Limax maximus Color azul intenso por absorción selectiva en el Glaciar Perito Moreno

Encuentran aquí las 49 imágenes ganadoras del concurso.

Encuentran aquí las 508 imágenes que participaron del concurso.

Lo que nos deja la WSC

Las ediciones de 2023 y 2025 muestran el potencial de este tipo de iniciativas para fortalecer el vínculo entre ciencia y Conocimiento Libre. El concurso permite que investigadores compartan imágenes que forman parte de su vida cotidiana y que muchas veces permanecen fuera de los circuitos de difusión pública. Al incorporarse a Wikimedia Commons, estas imágenes pasan a enriquecer el ecosistema de los proyectos Wikimedia y pueden ser reutilizados para ilustrar artículos de Wikipedia y otros materiales educativos.

Al mismo tiempo, la participación en la competencia internacional abre la posibilidad de que imágenes producidas en contextos locales circulen en un escenario global, ampliando la visibilidad del trabajo científico que se realiza en la región. Para WikiUNLP, impulsar este tipo de iniciativas también forma parte de un objetivo más amplio: fortalecer la presencia de la producción científica local dentro del ecosistema Wikimedia y promover que comunidades científico-académicas participen activamente en la construcción de conocimiento abierto.

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