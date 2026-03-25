Wikimedia Chile y Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) firman convenio para salvaguardar el patrimonio ferroviario nacional

La Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE) y Wikimedia Chile suscribieron un nuevo convenio con especial énfasis en la salvaguarda y difusión del patrimonio ferroviario. Esta alianza también contempla un trabajo colaborativo para contribuir a la revisión, clasificación y eventual digitalización de miles de documentos institucionales albergados en el Centro Documental de EFE.

La Gerenta de Medio Ambiente y Sostenibilidad de EFE Trenes de Chile, Tatiana Gatica Navea, señaló que “para EFE es de gran importancia avanzar en el cuidado patrimonial, registro y difusión de la historia ferroviaria del país. Por eso suscribimos este convenio para colaborar, junto al apoyo de Wikimedia en la protección de nuestra historia, que también es la historia del país y patrimonio vivo de Chile.”

El convenio tiene por objetivo consolidar vínculos de colaboración institucional, con el fin de implementar proyectos y actividades que impulsen el conocimiento equitativo y accesible en Chile. En particular, sobre temas vinculados a la historia ferroviaria de Chile, fomentando así su conservación, apreciación y difusión.

“Esta colaboración nos permitirá contribuir a la apertura de archivos y materiales de valor histórico, además de fortalecer el vínculo entre EFE y el movimiento Wikimedia. En ese sentido, esperamos promover más actividades para miembros de nuestra comunidad interesados en aportar a la conservación, apreciación y difusión de la historia ferroviaria de Chile” señaló el Presidente de Wikimedia Chile, Martín Pérez Comisso, quien participó de la firma del convenio junto a Luis Carrasco, Tesorero y Sebastián Flores, socio activo e impulsor de esta alianza.

El convenio se materializa en una agenda de trabajo que busca apoyar las labores de levantamiento de información, clasificación, digitalización de documentos prioritarios y difusión a través de las plataformas Wikimedia. Asimismo, se contemplan acciones de formación y asesoría técnica (conservación, archivística y plan de comunicación) para futuros Wikimedistas en residencia, pasantes y/o voluntarios de Wikimedia Chile.

De esta manera, el convenio se suma a otras alianzas consolidadas por Wikimedia Chile para contribuir al fortalecimiento del patrimonio digital y la Cultura Abierta. Los esfuerzos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales (2024-2029) política pública que, entre otros objetivos, refuerza el rol de la colaboración entre instituciones para la gestión y el acceso ciudadano al patrimonio cultural de nuestro país.

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