Wikipedia 25 Ecuador, fiesta de cumpleaños

Durante el encuentro conmemorativo por el 25° aniversario de Wikipedia, los miembros del grupo de usuarios Wikimedistas del Ecuador (WMEC) aprovecharon la reunión para planificar actividades correspondientes a los meses de marzo y abril de 2026. Los usuarios Sageo Villacrés y Pablo Jarrín hicieron un recuento de las actividades anteriores y los objetivos fijados para el 2026, así como las tareas que se deben cumplir como parte de las obligaciones de WMEC. En este espacio se identificó la necesidad de repotenciar al grupo de usuarios, ya que en los últimos meses se ha observado una disminución en la participación de algunos colaboradores. Por ello, se acordó realizar una revisión del estado de actividad de los miembros, con el fin de elaborar un listado que permita distinguir entre usuarios activos e inactivos y, a partir de ello, mejorar los mecanismos de comunicación y participación dentro de la comunidad.

Como parte de este proceso, se definió que los usuarios Danna Hanna y Andrés Molina se encargarán de realizar un censo de wikimedistas ecuatorianos fuera de la plataforma, mientras que el usuario Alfredo Molina asumirá la tarea de revisar y dar seguimiento a la actividad de los usuarios ecuatorianos dentro de Wikipedia. Los resultados de estas gestiones deberán plasmarse en informes que serán presentados a la comunidad durante la primera WikiJunta de 2026, programada para el domingo 29 de marzo de 2026, espacio en el que se socializarán los avances y se tomarán decisiones sobre los siguientes pasos para fortalecer la participación comunitaria.

Asimismo, se acordó trabajar en el reposicionamiento del grupo de usuarios en redes sociales, para lo cual se definirá un estilo gráfico institucional y lineamientos sobre la forma de publicación y difusión de contenidos. Estas propuestas serán presentadas y discutidas el 12 de abril de 2026. En esa misma fecha, el usuario Sageo Villacrés deberá presentar un borrador de los estatutos que servirán como base para iniciar el proceso de obtención de la personería jurídica del grupo de usuarios conforme a la legislación ecuatoriana.

Finalmente, se informó sobre la realización de una jornada de trabajo prevista para el 26 de abril de 2026, en la cual algunos editores compartirán conocimientos con la comunidad wikimedista. En el marco de este evento se desarrollará un taller de edición en Wikipedia dirigido a nuevos usuarios dirigido por Pablo Jarrín, así como un taller sobre uso de Wikimedia Commons, enfocado en transmitir recomendaciones y buenas prácticas para la subida de imágenes y su correcta utilización para ilustrar artículos dentro de los proyectos Wikimedia dirigido por Sageo Villacrés.

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