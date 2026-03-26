La comunidad de WikiAcción Perú celebró los 25 años de Wikipedia en Lima

Foto grupal del equipo organizador y voluntarios de WikiAcción Perú a cargo de la celebración W25 en Lima. Registro en Wikimedia Commons

El pasado sábado 28 de febrero, vivimos una jornada muy especial junto a la comunidad de WikiAcción Perú: la celebración por los 25 años de Wikipedia, un encuentro que reunió a personas voluntarias, colaboradoras y nuevas voces interesadas en el conocimiento libre.

Desde las primeras horas de la tarde, el espacio comenzó a llenarse de conversaciones, curiosidad y encuentros. Mientras algunas personas participaban en la estación de estampado, a cargo de Taller Salchipapa, otras recorrían la estación de escucha: Resonancias comunitarias del Perú, un mapa sonoro que reunió registros de Cusco, Lima, Loreto, Piura, Puno y Ucayali, disponibles en Wikimedia Commons.

La jornada inició con la bienvenida de Kelly Pariona y Abel Apaza, integrantes de la comunidad WikiAcción Perú, quienes acompañaron cada momento de la programación. Uno de los primeros espacios fue la presentación de Claudia Cori, Paula Carnero y Renzo Rojas, parte de los cuadros más jóvenes que integran la comunidad voluntaria, quienes presentaron una exposición los hitos que han marcado la historia de Wikipedia.

Posteriormente, el panel “Experiencias locales con Wikipedia” permitió conocer iniciativas impulsadas desde distintos ámbitos para reducir brechas de información. Participaron Myra Flores, especialista en popularización de la ciencia en CONCYTEC, con la campaña Científicas peruanas en Wikipedia; Estefanía De Cara, gestora de los Encuentros de edición sobre cine peruano; Joseph Rosas, con su experiencia en el curso Justicia Ambiental y Wikipedia y su trabajo como Wikimedista en residencia desde el eje ecología; y María José Montezuma, quien presentó el proyecto Wikimedia Club de escritura con calle. El intercambio con el público abrió un diálogo sobre cómo Wikipedia puede ser una herramienta para visibilizar conocimientos y memorias diversas.

La celebración también tuvo momentos de juego y participación con trivias, la WikiRuleta y los sorteos de los packs de WikiAcción Perú, el cual se había anunciado mediante nuestras redes sociales. En esta sección las personas asistentes pusieron a prueba sus conocimientos sobre la enciclopedia libre, fue un momento de mucha participación, risas y de disfrute.

El cierre de la jornada estuvo marcado por la música y la energía colectiva con la presentación de Karolinativa, rapera y activista afroperuana, seguida por Marea Band, agrupación musical que acompañó el final de la noche y quienes estuvieron a cargo de entonar la melodía de feliz cumpleaños.

Desde WikiAcción Perú agradecemos profundamente a todas las personas que hicieron posible este encuentro. Fue una tarde pensada con cariño para compartir, aprender y seguir fortaleciendo una comunidad que cree en el poder del conocimiento libre, colaborativo y diverso.

Celebrar los 25 años de Wikipedia también es celebrar a las comunidades que la construyen todos los días.

Foto grupal de la celebración por los 25 años de Wikipedia en Lima. Registro de Candy Sotomayor CC-BY-SA-4.0

Materiales y recursos creados:

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