La inscripción para Wikimania París abrirá pronto

Qué esperar si planeas asistir en persona

La primavera ha llegado a París — ¡y sabemos que hay un gran entusiasmo en todo el mundo por Wikimania 2026! Este año, el proceso de inscripción se abrirá mucho antes que en años anteriores. La demanda de entradas para Wikimania alcanzó un máximo histórico en 2025, ya que el evento presencial en Nairobi se agotó en solo tres semanas. Si estás considerando asistir a Wikimania París en persona, te recomendamos familiarizarte con nuestro nuevo proceso de inscripción.

Un nuevo proceso de inscripción

A medida que el mundo a nuestro alrededor cambia, nuestro enfoque hacia la seguridad de los eventos también debe evolucionar. Para mantener Wikimania como un espacio seguro de conexión, colaboración y aprendizaje compartido, estamos perfeccionando nuestras medidas de seguridad para ayudar a reducir riesgos, tener mayor visibilidad sobre quién asiste y alinearnos mejor con las mejores prácticas en la gestión de eventos.

Para Wikimania París, introduciremos un proceso de inscripción de «solicitud de invitación» para la asistencia presencial. Esto permitirá realizar una verificación de seguridad de las personas solicitantes antes de extender las invitaciones. Esto supone un cambio tanto en el fondo como en el orden: en años anteriores, las personas asistentes completaban su inscripción y posteriormente se sometían al proceso de verificación. Este proceso de solicitud de invitación ya se ha puesto a prueba con éxito en otros eventos de Wikimedia.

El nuevo calendario y proceso son los siguientes:

La inscripción se abrirá antes que en años anteriores. Esto permitirá una revisión más profunda en términos de seguridad, al tiempo que permitirá a las personas asistentes confirmar su participación y organizar su viaje una vez aprobados.

En lugar de registrarse directamente, las personas asistentes deberán enviar una solicitud de invitación. Las solicitudes se revisarán de forma continua, y cada solicitante recibirá una respuesta por correo electrónico en un plazo de catorce (14) días.

La inscripción estará abierta desde finales de marzo hasta el 1 de mayo, o hasta que se agoten las plazas.

Las solicitudes se revisarán teniendo en cuenta criterios de idoneidad y seguridad, por orden de recepción. Serán evaluadas por los equipos correspondientes de la Fundación Wikimedia, junto con el equipo central organizador de Wikimania.

Una vez aprobadas, las personas asistentes recibirán un correo electrónico con un enlace para pagar la tarifa de inscripción y confirmar su asistencia. Las personas asistentes que cubran sus propios gastos deberán iniciar el pago la cuota para confirmar su asistencia en un plazo de siete días a partir de la recepción del correo electrónico ; de lo contrario, podrían perder su plaza, que se asignaría a alguien de la lista de espera.

El número de solicitudes de invitación que podrán enviarse se determinará en función de la capacidad del recinto, más una pequeña lista de espera. Esto garantizará que el número total de asistentes cumpla con las normas de gestión del lugar y las directrices de seguridad y evacuación.

Ten en cuenta: este proceso no se aplica a las personas becarias de la Fundación Wikimedia, que ya han pasado la verificación de seguridad, ni a las personas participantes en línea. Estas podrán registrarse directamente en un solo paso. La inscripción para asistir al evento en línea permanecerá abierta hasta 24 horas antes del inicio del evento.

Te pedimos que no reserves viajes ni alojamientos no reembolsables hasta recibir tu correo electrónico de confirmación. Para sugerencias sobre dónde reservar, consulta la página de Travel.

Aprende más y revisa nuestras preguntas frecuentes en Wikimania Wiki.

Muchas gracias por tu entusiasmo y paciencia mientras implementamos este nuevo sistema. Agradecemos el gran interés en asistir a Wikimania París y esperamos darte la bienvenida en persona en julio.

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