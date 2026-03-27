Involucrando una y otra vez a los lectores y lectoras de Wikipedia

Durante la mayor parte de su historia, Wikipedia no tuvo que preocuparse por atraer lectores y lectoras. Las personas buscaban algo, llegaban a Wikipedia y tenían acceso directo al conocimiento. Además, y muy importante, muchas de esas personas se volvieron editores o editoras para ayudar a mantener la confiabilida y alta calidad de los artículos.

Sin embargo, con el auge de los chatbots de IA y redes sociales, hemos visto un cambio en la forma en que las personas buscan información. Las personas que antes eran lectoras y visitaban Wikipedia con frecuencia, ahora usan otras plataformas que ofrecen información personalizada y fácil de acceder, con imágenes y multimedia. El porcentaje de la población mundial que visita Wikipedia está disminuyendo, y se nota en la caída en el número de lectores, lo que a su vez afecta el número de cuentas creadas y contribuciones a nuestros sitios. Todas las personas en el mundo deberían tener acceso a conocimientos fiables y seguros, por ello es que debemos apoyar las nuevas formas de aprendizaje a la vez que mantenemos la esencia que ha hecho a Wikipedia tan valiosa durante 25 años.

Vistas de página de seres humanos a todas las versiones de idioma de Wikipedia desde septiembre de 2021, con vistas de página revisadas desde abril de 2025

En un tiempo en el que menos personas llegan a nosotros mediante los motores de búsqueda, queremos asegurarnos que cuando las y los lectores llegan de hecho a Wikipedia, no tarden en encontrarla útil, memorable e incluso agradable. Queremos que nuestros lectores y lectoras recuerden a Wikipedia desde su primera visita, para que al regresar puedan encontrar oportunidades de profundizar—participando activamente e involucrándose en su experiencia de aprendizaje, cultivando así a los lectores, donantes y contribuyentes del futuro.

Para hacer esto, debemos intentar muchas cosas. Muchas de nuestras ideas fracasarán. Debemos experimentar a menudo y con rapidez para averiguar cuáles de nuestras ideas tienen potencial y cuáles deberían ser descartadas. Les compartiremos actualizaciones en cada etapa del camino y discutiremos los pasos siguientes con las comunidades. Para tener una vista general de nuestro trabajo, cada experimento que realicemos estará documentado en la página de la Lista de Experimentos de Producto y Tecnología en Metawiki.

Este año, comenzamos de lleno este tipo de experimentación rápida. La Fundación aumentó su inversión en los futuros de la lectura al establecer dos nuevos equipos del anteriormente llamado equipo de Lectura Web: Crecimiento de Lectura («Reader Growth») y Experiencias de Lectura («Reader Experience»). Junto con los equipos existentes de Aplicaciones Móviles, estos nuevos equipos están experimentando con una diversidad de enfoques para apoyar a las y los lectores en sus experiencias en los proyectos Wikimedia. En esta entrada, resumiremos algunos de nuestros trabajo actuales y planeados para nuestro público lector, todo encaminado a nuestra meta general de apoyar a las y los lectores para visitar y regresar a Wikipedia.

Descubriendo artículos e imágenes

Estas capturas de pantalla de la navegación de imágenes muestran la experiencia de carrusel y el efecto de zoom para profundizar.

A medida que disminuyen las vistas de página, queremos identificar qué partes de la estructura actual de Wikipedia podrían atraer a las personas para que visiten con más frecuencia. Esto es particularmente importante en la web móvil, nuestra plataforma más visitada. Una de las solicitudes más populares de nuestro público lector, de acuerdo con encuestas globales de usuarios y usuarias de internet, es contar con «más imágenes/fotografías» en Wikipedia. A menudo, estas imágenes ya existen en las wikis—ya sea más adelante en el artículo o alojadas en Wikimedia Commons. Hemos experimentado con diferentes formas de aumentar la visibilidad de imágenes en la experiencia de lectura. En los últimos meses, el equipo de Crecimiento de Lectura ha probado una vista de galería con deslizamiento para ver todas las imágenes de un artículo al inicio del mismo. Quien llegue a leer el artículo puede hacer clic e la galería para tener más contexto de una imagen individual, o hacer clic en la imagen para para ir a esa parte del artículo y ver la imagen en su contexto original. El experimento que llevamos a cabo también permitió a las y los lectores descubrir imágenes de un mismo artículo en distintas versiones de Wikipedia. Esto es particularmente poderoso para wikis de tamaño mediano y pequeño. Tomen, por ejemplo, el artículo de Barcelona: el artículo en inglés tiene 65 imágenes, 41 en la versión en búlgaro, 14 en chino, y solo 2 en kiswahili (o suajili).

La tasa de proporción de clicks en la galería, es decir la medida de cuán a menudo las personas interactúan con esta funcionalidad, fue del 8.7% en la Wikipedia en inglés. Esto es bastante alto—las tasas de proporción de clicks suelen estar entre el 1 y el 5%. La funcionalidad también demostró aumentar la probabilidad de que las personas regresaran a Wikipedia en un día posterior. Dado este fuerte indicador de interés, planeamos continuar desarrollando la primera parte de esta funcionalidad, el carrusel de imágenes y vista detallada, buscando implementarlas en todas las Wikipedias en marzo.

Captura de panalla del juego de Wikitrivia en las aplicaciones móviles.

En las aplicaciones móviles de Wikipedia, donde a menudo encontramos a nuestros lectores y lectoras más entusiastas, queríamos animar a todas las personas a regresar. Para esto les ayudamos a descubrir contenidos que se sientan relevantes, significativos y divertidos. Las interacciones sencillas y de baja fricción pueden ayudar a las personas a descubrir artículos que no habrían encontrado de otra forma, lo que les lleva a una sensación de disfrute y sorpresa.

Un ejemplo de esto es el juego de WikiTrivia que aprovecha la información de las efemérides para ofrecer a quienes usan un dispositivo Android una forma divertida de descubrir artículos nuevos para leer, guardar o compartir. Aproximadamente un año después de su lanzamiento inicial, unas 8,000 personas juegan este juego todos los días. Basándonos en la retroalimentación positiva y los datos recabados, hemos decidido traer esta funcionalidad a iOS también.

Mejorando la búsqueda

Estas capturas de pantalla muestran la experiencia de búsqueda semántica en la aplicación en Android

Se estima que al día de hoy el 78% de las sesiones de lectura en Wikipedia comienzan en motores de búsqueda externos, y alrededor de 90% de éstas vienen de la búsqueda de Google. A medida que dismunye el número de referencias desde búsquedas externas, queremos que nuestra búsqueda dentro de la plataforma sea lo más efectiva posible, para que nuestros lectores y lectoras puedan comenzar su camino dentro de Wikipedia hacia el encuentro de respuestas confiables y certeras.

Actualmente, Wikipedia solo soporta búsquedas por palabras clave, lo que arroja resultados basados en palabras exactas. Sin embargo, las audiencias de hoy en día esperan que la búsqueda pueda responder preguntas en lenguaje natural. Para cumplir esta necesidad, estamos probando con búsquedas en lenguaje natural para que nuestros lectores y lectoras puedan hacer preguntas y recibir después extractos de los artículos de Wikipedia que puedan responder dichas preguntas.

Por ejemplo, para aprender sobre la visión nocturna de los gatos, queremos que las personas puedan buscan «Los gatos pueden ver en la oscuridad» y desplegar ante ellas la sección de visión nocturna en el artículo sobre gatos. Si buscamos esto en este momento, obtenemos como resultado «The Battle Cats», un juego japonés en iOS, lo cual no es para nada relevante a la pregunta. Actualmente estamos probando la funcionalidad de búsqueda híbrida para usuarios de la aplicación Android en las Wikipedias en idioma griego, inglés, francés y portugués. Esto le permite a los lectores y lectoras buscar usando lenguaje natural y preguntas además de con palabras clave exactas.

Leyendo Wikipedia a tu manera

Captura de pantalla de ejemplo para la página de artículos guardados.

Una vez que un lector o lectora regresa a Wikipedia para responder una duda rápida o en momentos de curiosidad, queremos animarles a profundizar activamente en su búsqueda. Al fortalecer la conexión entre lectores y Wikipedia, esperamos no solo apoyar un aprendizaje más profundo, sino también ayudar a personas interesadas a entender mejor cómo funciona Wikipedia y, potencialmente, a animarse a editar en el futuro. Una forma de construir esta relación es darle a nuestro público lector más formas de diseñar su experiencia, tales como guardar, resaltar o compartir contenidos.

El equipo de Experiencia de Lectura ha comenzado a experimentar en este aspecto permitiendo a nuestros usuarios y usuarias en la web poder guardar un artículo a una lista de lectura, lo cual ya es una funcionalidad en las aplicaciones Android y iOS. Las listas de lectura son una de las funcionalidades más usadas en las aplicaciones, y hay muchas solicitudes de sincronizar dichas listas entre dispositivos, incluyendo en escritorio. Hasta ahora, el equipo ha probado con la creación de listas de lectura para quienes hayan iniciado sesión, y planean lanzar una versión beta de la funcionalidad para todos los usuarios y usuarias que inicien sesión a partir de abril.

Captura de panatalla mostrando un ejemplo de la pestaña de actividad en las aplicaciones.

Además de dar opciones para personalizar la experiencia de lectura, también queremos darle a nuestro público lector un vistazo a qué leen y la forma en que aprenden de la Wikipedia. Ayudarle a nuestros lectores y lectoras a entender cómo exploran la Wikipedia puede hacer que su experiencia sea más personal, involucrada y satisfactoria. Para hacer esto, hemos rediseñado la pestaña de Edición en la aplicación Android para convertirla en una pestaña más nutrida e inclusiva con Actividad para mostrar contenidos enfocados en el lector o lectora, además de los contenidos existentes enfocados en la edición. La aplicación solo usa los datos locales para implementar esta personalización, con lo que mantiene la privacidad. Muchas personas disfrutan este tipo de estadísticas; la pestaña consiguió que los usuarios y usuarias se involucraran un 30% más que con la versión que solo se enfoca en la edición. Estos resultados nos animan y nos ayudan a aprender más sobre qué es lo que nuestro público lector encuentra útil, además de cómo pavimentar el camino de la lectura a la edición.

Qué viene en el futuro

En todas estas exploraciones, marchamos tras la idea de que animar a nuestros lectores y lectoras, e involucrarles más en su experiencia de lectura, ayudarán a la comunidad Wikipedia a crecer en el futuro.

Si nuestros esfuerzos rinden fruto, las lectoras y lectores se encontrarán con que Wikipedia les involucra y es útil en su vida diaria. Con el tiempo, estas interacciones pueden forjar una conexión profunda y un deseo de regresar intencionalmente a Wikipedia. Estos lectores y lectoras activas pueden ser quienes donen, editen y contribuyan en el futuro.

Cómo involucrarse

Queremos invitar a la comunidad en general a compartirnos su opinión acerca de dónde y cómo es que este trabajo está alineado a los valores de Wikipedia—o incluso si no lo hace. En particular, nos interesan las perspectivas desde el punto de vista de la lectura, riesgos potenciales, y si estos esfuerzos fortalecen o debilitan el viaje desde la lectura hasta la contribución activa.

Pueden unirse a la conversación mediante las discusiones en Meta-Wiki, comentando en las páginas de los experimentos, o asistiendo a las horas de conversación comunitaria, en donde les compartimos actualizaciones y escuchamos directamente su retroalimentación.

Si crees que este trabajo nos lleva en dirección correcta, queremos saberlo. Si crees que deberíamos hacer algo diferente, también queremos escucharlo. Ambos tipos de retroalimentación nos ayudarán a moldear el camino que seguiremos en el futuro.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation