Más allá de Buenos Aires: Documentando la peregrinación a la mamita del cerro en Jujuy, Argentina

En Argentina, la producción de conocimiento abierto dentro del movimiento Wikimedia reproduce las asimetrías territoriales que históricamente marcan al país. La infraestructura, los recursos y la capacidad de incidencia se concentran en Buenos Aires. Como consecuencia, ciertos territorios, lenguajes y experiencias han sido sistemáticamente más documentados que otros, lo que configura una desigualdad documental: determina qué memorias ingresan en los archivos digitales globales y cuáles quedan fuera. Esto plantea un desafío para el movimiento en Argentina: avanzar hacia una verdadera federalización que permita que más voces, memorias y saberes ingresen en los archivos digitales abiertos desde sus propios territorios.

En este Diff presento un caso concreto que busca contribuir a ese objetivo. A partir de mi experiencia como miembro de la comunidad indígena de Purmamarca, en el extremo noroeste de Argentina, documento la peregrinación andina a Punta Corral y comparto aprendizajes que pueden resultar útiles para otros wikimedistas que trabajan en contextos periféricos o con manifestaciones culturales situadas. Este artículo inaugura la serie Más allá de Buenos Aires, una iniciativa orientada a abrir este tipo de discusiones desde la práctica.

Cada año, más de 160.000 personas desafían el frío y la altura en el corazón de la Quebrada de Humahuaca para cumplir una promesa. No se trata solamente de una procesión católica, sino de una peregrinación andina: una caminata de sacrificio, resistencia física y profunda conexión con la Pachamama y la Virgen de Punta Corral, conocida como la “Mamita del Cerro”. Esta advocación jujeña tiene casi 200 años de devoción desde su aparición en el año 1835 y ha desarrollado una fe creciente de peregrinos que emprenden travesías que demandan entre 6 y 18 horas de caminata, dependiendo del punto de inicio, la altitud y las condiciones de cada peregrino.

En este contexto, existen cuatro caminos principales, cada uno con su propio carácter. Por Tumbaya (22 km, unas 12 horas) es el más concurrido y de dificultad media. Por Tunalito (15 km, entre 5 y 8 horas) es el más corto en distancia, aunque presenta pendientes pronunciadas. Por Maimará (17 km, unas 10 horas) que ofrece una belleza paisajística única como su Paleta del Pintor. Por Tilcara (25 km, hasta 12 horas) el camino más largo y exigente, reservado para los peregrinos más experimentados.

A su vez, lo que distingue a esta peregrinación a nivel global son las bandas de sikuris. No solo acompañan la caminata: la estructuran. Estas agrupaciones musicales ejecutan zampoñas, quenas, bombos de madera y cuero, así como cuernos y cornetas de origen ancestral. Todo ello remite a una relación directa con el entorno y a un conocimiento técnico transmitido de generación en generación. En ese marco, una de las imágenes más representativas de este proceso muestra, al inicio del amanecer, a las bandas de sikuris y a los peregrinos avanzando en conjunto hacia el horizonte, mientras el sonido de los instrumentos acompaña el ritmo sostenido de la caminata.

Desde mi lugar como wikimedista indígena de la comunidad de Purmamarca, documentar esta experiencia en Commons y en este blog es también un ejercicio de producción de conocimiento situado. Cuando alguien con mi origen sube a Commons imágenes del ascenso, de las bandas de sikuris o de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, no solo amplía el archivo visual disponible: también asegura que, cuando se hable de esta peregrinación, las voces andinas formen parte del relato, en lugar de quedar representadas exclusivamente desde una mirada no situada.

A lo largo de este proceso identifiqué aprendizajes transferibles para otras comunidades interesadas en documentar sus propias manifestaciones culturales y territoriales. En primer lugar, la logística de la documentación en Punta Corral no es la de una excursión, sino que requiere respetar los ritmos de la peregrinación, los momentos de descanso y de participación colectiva en el ritual religioso. En segundo lugar, la autoría situada aporta legitimidad documental, pero no implica excluir otras miradas, sino reconocer que ciertos registros adquieren mayor integridad cuando se producen desde dentro de la comunidad. En tercer lugar, el valor documental de Wikimedia Commons se potencia mediante los detalles paisajísticos, materiales y humanos que hacen única una práctica: desde el amanecer sobre los senderos y las familias avanzando hacia la cima, hasta las transformaciones del paisaje, los campamentos de peregrinos en la montaña y las perspectivas de la multitud desde lo alto. Finalmente, el proceso también implicó reconocer límites éticos: hubo momentos en los que la cámara debió guardarse para no interferir con el carácter sagrado del ritual (razón por la cual no se incluyen imágenes de la Virgen en su capilla), lo que convirtió el acto de documentar en un ejercicio constante de diálogo, escucha y criterio sobre qué registrar y cómo hacerlo.

El conocimiento libre, al igual que la peregrinación, no se construye de forma instantánea: se recorre paso a paso. En Punta Corral, cada persona asciende con su propia historia, pero el sentido emerge en lo colectivo. Tanto la fe como el conocimiento abierto avanzan cuando se sostienen en comunidad y cuando cada paso individual encuentra sentido en un propósito común. Espero que esta experiencia inspire a otras comunidades a documentar sus territorios y tradiciones y que, de este modo, sigamos construyendo un movimiento más amplio, plural y situado.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation