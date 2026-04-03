Celebrar a Wikipedia es celebrar nuestra comunidad

Wiki-Festejo 25 Bolivia

Este sábado 7 de marzo de 2026, en el Café La Aspiazu en el centro de La Paz, se celebró el “Wikifestejo25 Bolivia”: un día pensado para celebrar los 25 años de Wikipedia. Nos encontramos, compartimos, nos sorprendimos con la magia y celebramos que el trabajo colectivo sostiene el conocimiento libre. Asistieron 39 personas; el encuentro incluyó almuerzo, juegos, arte y espacios para fortalecer la comunidad.

Organicé el evento gracias a que solicité un fondo a través del programa de Grants Wikipedia 25 como voluntaria. Creo que una celebración así solo sale bien cuando realmente te entusiasma lo que se festeja. Y eso fue lo que logramos: una fiesta con tradiciones cumpleañeras al estilo boliviano, con torta mordida, juegos, penitencias y risas.

Wikipedia se hace también con las manos

Para variar, los wikimedistas participantes quitaron las manos del teclado o del botón de sus cámaras y la pusieron en acción practicando en una estación de serigrafía y una mesa de esténcil, las personas más osadas intervinieron su ropa favorita y los más versátiles se llevaron parches multicolores como recuerdo del evento, del grupo y de nuestra capacidad de crear en equipo.

Antes de soplar la torta cada wikimedista colgó una pieza de rompecabezas en el árbol de los deseos que adorna el jardín: En el árbol, los deseos reflejaban anhelos como tener más tiempo, una Wikipedia con justicia climática, una comunidad más fuerte y otras metas que muestran cómo imaginan el futuro de Wikipedia.

La magia de lo colectivo

También nos acompañó una maga, que nos recordó la importancia de la magia y el juego. Fue memorable compartir con gente tan divertida; la jornada demostró que nuestra comunidad puede acoger a personas muy diversas.

Como todo cumpleaños tuvimos una piñata de baby globe que nos puso a todas en competencia por más recuerdos del evento.

Me emocionó ver cumplido el objetivo al obtener el fondo: una comunidad más fuerte, que se conoce mejor y que, pese a las dificultades de este mundo, sigue apostando por la colaboración y resiste con alegría. La fiesta fue organizada en La Paz y contamos con participantes de las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro.

La programación incluyó canastitas de cumpleaños, bienvenida con política de convivencia, almuerzo, show de animación y magia, juegos y competencias, torta, foto grupal y entrega de recuerdos. Cada actividad buscó celebrar y, a la vez, reforzar que construir conocimiento libre implica crear vínculos y espacios de pertenencia.

En un contexto donde el trabajo wiki suele ser disperso y digital, el encuentro presencial permitió conversar, reconocernos y renovar energías para impulsar iniciativas locales. Así, el festejo fue tanto una conmemoración como una forma de seguir tejiendo comunidad.

Celebrar Wikipedia, es celebrar a las personas que la hacen posible.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation