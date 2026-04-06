Mujeres visibles: historias libres que transforman Wikipedia

En torno al 8M, Día Internacional de la Mujer, queremos poner en valor a miembros de Wikimedia España que contribuyen a que haya más mujeres visibles en Wikipedia, ampliando contenidos sobre su papel en la cultura, la ciencia y la historia a través de proyectos vinculados al conocimiento abierto.

Su labor demuestra que el conocimiento libre es también una herramienta poderosa para avanzar hacia la igualdad de género y promover la diversidad en la información.

Mónica Fernández: visibilizando mujeres gallegas

Mónica ha sido destacada en el medio Faro de Vigo por su trabajo creando artículos en gallego y castellano para dar visibilidad a mujeres históricas y contemporáneas. Forma parte de Cuarto Propio en Wikipedia, un grupo feminista de editoras que trabaja para reducir la brecha de género en la enciclopedia digital.

Con su esfuerzo, se han elaborado más de 300 biografías y se han revisado artículos con sesgos sexistas, corrigiendo el lenguaje androcéntrico que invisibiliza los logros femeninos. Además, Cuarto Propio organiza editatonas y conversatorios, generando espacios de aprendizaje colectivo y colaboración para todas las personas interesadas en contribuir con perspectiva de género.

“Me gusta dar visibilidad a las mujeres gallegas y a los colectivos femeninos”, comenta Mónica, cuya participación voluntaria demuestra cómo la pasión por el conocimiento libre se puede combinar con la vida profesional y la creatividad.

Mentxu Ramilo: Wikipedia con nombres propios femeninos

Mentxu ha sido publicada en Naiz, donde se destaca su labor con WikiEmakumeok, un proyecto que crea y mejora biografías de mujeres vascas y del mundo. Su trabajo reciente ha logrado que artículos como los de Luisa Roldán y María de Maeztu hayan destacado en la portada de Wikipedia, aumentando su visibilidad global.

Además, Mentxu combina su experiencia con la formación de nuevas editoras, enseñando a editar con rigor y referencias fiables, y promoviendo proyectos como el laboratorio “Wikimedia & Entretejidas”, que visibiliza a mujeres migradas y refugiadas como narradoras de sus historias.

“Poco a poco hemos ido reduciendo la brecha de género en Wikipedia”, explica Ramilo, mostrando cómo el esfuerzo colectivo se traduce en más mujeres representadas y mejor documentadas en la enciclopedia.

Modesto Escobar: Creadoras en el Prado

El proyecto Creadoras en el Prado, liderado por Modesto Escobar y publicado en El Museo Nacional del Prado, pone en valor a las mujeres dedicadas a las artes y al conocimiento cultural. Gracias a herramientas de minería de datos e inteligencia artificial, se han identificado más de 10.000 mujeres en la colección del Museo del Prado y en la Biblioteca del museo, vinculando cada registro con Wikipedia y Wikidata.

El proyecto, realizado en colaboración con el Grupo de Análisis Sociológicos de la Universidad de Salamanca, tiene como objetivo aumentar el protagonismo de las mujeres autoras y poner en valor sus obras artísticas e intelectuales, tradicionalmente menos reconocidas.

Los registros ofrecen información detallada sobre su vida, obra y ocupaciones, y facilitan la planificación de editatonas y la redacción de nuevos artículos, aumentando así la presencia femenina en el arte y la cultura.

Celebrando su aporte al movimiento wikimedista

Desde Wikimedia España, queremos reconocer la dedicación, creatividad y esfuerzo de estas personas, que demuestran que el conocimiento libre es también una herramienta de igualdad. Sus contribuciones no solo enriquecen Wikipedia y Wikidata, sino que inspiran a nuevas editoras y wikimedistas a sumarse a la misión de hacer visible todo el conocimiento, sin sesgos de género ni barreras.

En este 8M, celebramos sus historias, sus artículos, sus proyectos y su impulso incansable por una Wikipedia más inclusiva, diversa y libre para todas las personas.

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