Escuela de Lideresas en América Latina

Uno de los problemas que nos falta resolver es la poca diversidad existente en el movimiento, en particular, la poca participación de las mujeres en la edición de Wikipedia y proyectos hermanos y la ausencia de comunidades de wikimedistas en varios países latinoamericanos.

Las mujeres latinoamericanas estamos subrepresentadas en el movimiento Wikimedia. Las miembros del grupo de usuarias Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia, un grupo de usuarias reconocido oficialmente por el Comité de Afiliaciones de la Wikimedia Foundation en 2018 pero que viene trabajando desde 2015, consideramos que cuantas más personas diversas participan, más plural y neutral se vuelve el conocimiento que construimos y por eso nuestro objetivo es reclutar mujeres que vengan a colaborar en los distintos proyectos. Necesitamos más modelos femeninos ya que las mujeres usuarias en español en todos los proyectos somos menos del 10% de los editores. Algunos países de América Latina ni siquiera forman parte del movimiento. Existen localidades y países sin ningún tipo de participación femenina.

Las mujeres que hoy editamos, organizamos actividades o facilitamos espacios dentro del movimiento Wikimedia en América Latina aprendimos solas. A prueba y error. Buscando respuestas en páginas dispersas, enfrentando normas complejas sin acompañamiento y, en muchos casos, sin referentes cercanas que nos mostraran que ese espacio también podía ser nuestro.

La Escuela de Lideresas, impulsada por el grupo de usuarias Mujeres Latinoamericanas en Wikimedia, nace precisamente de esta experiencia compartida. De la convicción de que formar nuevas editoras y organizadoras no debería ser un proceso solitario ni excluyente, y de que el movimiento necesita más mujeres preparadas para participar, quedarse y, si así lo desean, liderar.

El impacto central que imaginamos cuando creamos la escuela para contrarrestar la desigualdad de género en los proyectos de Wikimedia en la región, fue el de capacitar a mujeres que pudieran generar o mejorar artículos con contenido de calidad relacionados con temas relevantes a sus localidades y con la brecha de género, que fueran conscientes y supieran cómo abordar los sesgos estructurales que genera la perspectiva androcéntrica, y que se comprometieran de largo plazo con sus comunidades locales.

La Escuela es un programa de formación pensado por y para mujeres de la región que quieran editar en los proyectos Wikimedia y comprender cómo funciona el movimiento en su conjunto. Queríamos crear conocimiento localmente relevante y poco representado para garantizar una representación diversa y equitativa del Sur Global en los proyectos de Wikimedia y generar un ambiente en el que todas las participantes pudieran aportar sus propias ideas y opiniones y enfocarlas de manera estratégica para las metas de la comunidad wikimedia. Nuestro interés era poder transferir nuestros conocimientos como mujeres wikimedistas editoras experimentadas, bibliotecarias y organizadoras del movimiento, y nuestra experiencia, en la forma de abordar los sesgos estructurales, tales como la perspectiva androcéntrica, que profundiza la brecha de género.

En la Escuela de Lideresas, las participantes aprenden a editar, a trabajar con fuentes fiables, a entender los flujos de trabajo comunitarios y a entender las políticas clave. Creemos que estas mujeres deben conocer exhaustivamente el funcionamiento de los proyectos, la edición en Wikipedia, el uso de distintas herramientas para Wikidata y Wikimedia Commons, saber sobre gestión de conflicto, cómo organizar editatonas y actividades, la estrategia 2030 del movimiento, el Código Universal de Conducta, y conocer cómo funciona el movimiento en general para colaborar positivamente y sin frustrarse. A nosotras nos llevó muchísimo tiempo aprender todas estas cosas, a los golpes, y nos habría gustado tener modelos femeninas que nos hubieran enseñado todos estos temas.

La formación va más allá de lo técnico. Uno de los mayores valores del programa es el acompañamiento personalizado. A través de mentorías y espacios de intercambio, las participantes pueden hacer preguntas, cometer errores y aprender en un entorno cuidado, reduciendo la fricción de entrada que tantas veces expulsa a nuevas personas del movimiento.

La Escuela apuesta por crear modelos femeninos locales. Mujeres de distintos países y edades que ya recorrimos este camino, hoy compartimos lo que aprendimos. Tener referentes cercanas hace visible que participar activamente en Wikimedia es posible y valioso.

En los últimos diez años, el grupo ha realizado muchísimas actividades para acercar más mujeres al movimiento y ya han participado mujeres de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Argentina.

Formar nuevas editoras y organizadoras ayuda a construir comunidad, conocimiento y futuro. Algunas participantes se convierten en editoras constantes, otras organizan actividades en sus comunidades y otras acompañan a nuevas editoras. Cada una de estas trayectorias suma al movimiento y ayuda a reducir los sesgos sistémicos en los contenidos.

Iniciativas como la Escuela de Lideresas muestran que, cuando se invierte en formación, acompañamiento y confianza, más mujeres encuentran un lugar para participar activamente en Wikimedia, se amplía la comunidad y se fortalece el futuro del movimiento Wikimedia en América Latina. El desafío ahora es seguir ampliando estos espacios, compartir aprendizajes y sumar apoyos para que más mujeres de América Latina puedan editar, enseñar y liderar dentro del movimiento.

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