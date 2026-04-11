El tejido colectivo que trabajamos desde Bolivia

Proceso de hilado de las tullmas. Fotografía de Jisk’a warmi, participante del Desafío fotográfico de las jornadas

Los saberes y las voces diversas se construyen como los tejidos: entrelazados a través del diálogo. Por ello, desde Wikimedistas de Bolivia impulsamos dos Jornadas de Culturas Textiles y Vestimentas Bolivianas en el marco de la campaña regional WikiFuturo. Estos espacios nacieron con el propósito de conocer qué se ha hecho y qué se está haciendo en Bolivia en el ámbito del diseño, particularmente en el uso de textiles y la confección de prendas. Al mismo tiempo, buscamos abrir una conversación más amplia sobre cómo abordamos la moda y de qué manera el contexto social y político influye en el diseño y en las tendencias que adoptamos al vestir.

En la primera jornada retomamos el trabajo de Daisy Wende junto a su hijo, Kenny Wende. Durante su participación, Kenny compartió un recorrido por más de tres décadas de producción de Daisy, destacando cómo los cambios políticos y sociales se reflejan en sus propuestas. Asimismo, contamos con la presencia de la diseñadora Fátima Molina, fundadora de Diseñarte, un laboratorio de diseño de autor que ha sido semillero de nuevos talentos. Este encuentro de miradas afines permitió identificar cómo las huellas de lo andino y lo indígena continúan permeando la moda en el occidente del país.

Diálogo del diseño de Fátima Molina y Daisy Wende inspirados en lo andino y bailes folclóricos Versátil traje compuesto por palazzo, crop tops faldón y tapado elaborados en bayetilla con detalles de telar parte de las diferentes coleccines de la diseñadora boliviana Fátima Molina

Finalmente, Verónica Avendaño, creadora de la revista digital de moda BOHEM, compartió su experiencia editorial: desde la preparación de sesiones fotográficas hasta el trabajo con diseñadores, además de ofrecer una mirada técnica sobre la fotografía de prendas. Su intervención resultó especialmente valiosa, considerando que gran parte del público estaba conformado por fotógrafos. Así, tejimos un hilo narrativo que ofreció una breve pero significativa muestra del diseño en La Paz, con todos sus matices, en el entorno casi idílico de la Fundación Flavio Machicado Viscarra.

Este proceso dio lugar a una evaluación colectiva que nos impulsó a plantear una segunda jornada con una metodología distinta. En esta ocasión, buscamos un acercamiento directo a las manos que elaboran las prendas. Para ello contamos con Olga Cachi y Marta Apaza, quienes compartieron sus conocimientos sobre polleras, mantillas y thullmas, accesorios de lana utilizados para sujetar y adornar las trenzas.

Foto grupal de la primera sesión de la Jornada Exposición de Olga Cachi y Marta Apaza sobre prendas de vestir de mujeres de pollera Exposición de prendas de vestir de mujeres de pollera y joyería realizada por Daniela Rico

La segunda jornada propició un diálogo más fluido entre expositoras y asistentes. También participó nuestra compañera Carlillasa, quien facilitó la conversación gracias al trabajo previo con Olga y Marta. En este espacio se abordaron temas como los procesos de confección de la vestimenta de la mujer de pollera, los cambios en las formas de vestir, los costos asociados y las razones detrás de la transformación de estas tradiciones. Asimismo, las expositoras señalaron que este trabajo no constituye su principal fuente de ingreso, debido al tiempo y al esfuerzo que implica la confección manual.

Uno de los momentos más enriquecedores fue el diálogo entre Marta, Olga y Daniela Rico, orfebre y artista formada en Bellas Artes. Daniela compartió su trayectoria y reflexionó sobre cómo su formación se traduce en su trabajo en joyería, así como su tránsito del grabado a este campo. La conversación permitió explorar su interés por la joyería de las mujeres de pollera, las distinciones sociales entre estilos como los asociados a “cholita” y “señorita” y la manera en que estas referencias han influido en su propio trabajo.

Este es precisamente el espacio que buscábamos construir con estas jornadas: uno que permita comprender no solo cómo vestimos o cómo se diseña la ropa, sino también qué hay detrás de su confección y qué significados encierra, especialmente en el caso de las mujeres de pollera. ¿Cómo se presentan los cambios de tendencias en su vida cotidiana? ¿Cómo se construye su despliegue de identidad y elegancia?



Registro para investigación sobre la crianza del textil kallawaya por mujeres provenientes de la provincia Muñecas que actualmente residen en El Alto.

Las jornadas representaron una propuesta inusual dentro del trabajo habitual del equipo. Sin embargo, el objetivo de sumar voces y conocimientos diversos a la campaña WikiFuturo se cumplió, incluso superando nuestras expectativas. Si bien los resultados suelen manifestarse a largo plazo, ya observamos señales alentadoras: en el desafío fotográfico vinculado a las jornadas, al menos el 50% de las y los participantes son usuarios nuevos.

Así, nuestros aportes al tejido colectivo del conocimiento continúan construyéndose, puntada a puntada. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestro trabajo.

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