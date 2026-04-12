Construyendo Wikipedia desde una perspectiva feminista: Wikiesfera en un libro académico

Wikiesfera acaba de dar un nuevo paso en la documentación y difusión de su trabajo: el capítulo “Construyendo Wikipedia desde una perspectiva feminista: el caso de Wikiesfera” ha sido publicado en el libro Píxeles y patriarcado: mujeres en la era de la IA (Dykinson, una de las editoriales españolas de más prestigio según el SPI), una obra colectiva que reúne aportaciones de especialistas de distintos ámbitos para analizar cómo las tecnologías digitales siguen reproduciendo desigualdades estructurales que afectan a las mujeres. El libro se puede descargar gratuitamente aquí.

Para quienes no nos conocéis, Wikiesfera es un grupo de usuarias fundado en 2015 y reconocido como grupo oficial en 2018. Somos una comunidad feminista comprometida con la justicia social que trabaja para eliminar los sesgos sistémicos en espacios de conocimiento libre como Wikipedia. Partimos de una convicción sencilla pero radical: que el conocimiento no es neutro, y que Wikipedia (como cualquier otro espacio humano) refleja las desigualdades de la sociedad en la que existe. Nuestra labor pasa por hacer visible esa brecha de género y, sobre todo, por construir comunidad para reducirla.

Foto de grupo del décimo aniversario de Wikiesfera (2025)

Este capítulo tiene su origen en la ponencia que María Sefidari y Patricia Horrillo presentamos en julio de 2025 en el V Congreso Internacional de Feminismo Digital de la Universidad de Granada. Allí compartimos la experiencia de Wikiesfera como caso de estudio: qué hacemos, cómo lo hacemos, y qué hemos aprendido en el camino. La propuesta despertó un gran interés entre la comunidad académica y se situó entre las más comentadas del encuentro. Algo que nos alegró especialmente, porque el diálogo entre el activismo wikimedista y la academia es, para nosotras, una parte importante de cómo se construye el cambio. Si queréis ver la presentación y el vídeo de la ponencia, los tenéis disponibles en este post de nuestra web.

Que este trabajo encuentre ahora un espacio en una publicación académica es, para nosotras, una forma de ampliar el alcance de una conversación que consideramos urgente: cómo construir espacios de conocimiento libre que sean realmente justos e inclusivos. Wikipedia tiene un papel enorme en cómo el mundo accede a la información, y eso hace que la pregunta sobre quién escribe, qué se escribe y desde qué perspectivas sea una pregunta política y ética de primer orden.

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