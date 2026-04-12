Organizar la diversidad genética desde el sur: una experiencia en Wikipedia 

El ADN mitocondrial es un pequeño fragmento de nuestro código genético que se hereda exclusivamente por línea materna. Como una genealogía familiar, cada mutación que aparece se transmite de madres a hijas e hijos, dejando una marca que permite rastrear el origen y los movimientos de las poblaciones humanas a lo largo del tiempo. A partir de la acumulación de estas mutaciones, la comunidad científica ha organizado la diversidad genética en un sistema jerárquico llamado clados mitocondriales. Este sistema funciona como un árbol genealógico de la humanidad y nos ayuda a conocer cómo se poblaron distintas regiones del mundo.

En los últimos años, sin embargo, mantener ese árbol actualizado se volvió un problema. Hasta hace poco existía una base de datos de referencia global llamada Phylotree, que funcionaba como un gran consenso internacional sobre los clados mitocondriales. Pero sus actualizaciones se interrumpieron y, desde entonces, cada equipo de investigación comenzó a nombrar los nuevos clados de maneras diferentes. La situación se complica aún más porque las bases de datos internacionales que intentaron reemplazar a Phylotree suelen aplicar criterios muy estrictos para incluir nueva información. Esto hace que queden afuera muchos datos genéticos provenientes de regiones que históricamente estuvieron poco representadas, como es el caso de Sudamérica.

Wikipedia como infraestructura de organización del conocimiento

Frente a este escenario, se desarrolló una estrategia complementaria: utilizar Wikipedia como espacio para organizar, comunicar y visibilizar la información publicada en artículos científicos sobre clados mitocondriales sudamericanos. El trabajo fue llevado a cabo por un grupo de científicas del Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (FACSO-UNCPBA) y de la División Antropología del Museo de La Plata (UNLP).

La elección de Wikipedia responde a dos dimensiones que hoy resultan centrales. Por un lado, su alineación con los principios de la Ciencia Abierta, como el acceso libre, la democratización del conocimiento y el trabajo colaborativo. Por otro lado, su rol en la ecología digital actual: aunque el tráfico directo al sitio fue disminuyendo en los últimos años, sus contenidos siguen siendo utilizados como fuente por motores de búsqueda y sistemas de inteligencia artificial generativa.

En este contexto, mejorar artículos en Wikipedia no solo impacta en quienes leen la enciclopedia, sino también en la forma en que el conocimiento científico circula en internet.

Ediciones sobre haplogrupos americanos

Como parte de esta iniciativa, se trabajó sobre los artículos de los haplogrupos mitocondriales presentes en América: Haplogrupo A, Haplogrupo B, Haplogrupo C y Haplogrupo D.

Se realizaron más de 100 ediciones, incorporando definiciones y referencias bibliográficas de más de 40 clados mitocondriales reportados en literatura científica producida en el Cono Sur. El foco se puso en reunir y estructurar información dispersa en publicaciones especializadas, que suele ser de difícil acceso para quienes no trabajan directamente en el área.

Alcance y circulación

En los dos meses posteriores a las ediciones, los artículos intervenidos registraron un incremento significativo en la cantidad de vistas. Esto sugiere no sólo un interés sostenido por estos contenidos, sino también el potencial de Wikipedia como puerta de entrada accesible a temas altamente especializados.

Del trabajo en Wikipedia a la comunidad científica

La experiencia fue presentada en formato póster en las XVII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica, realizadas en noviembre de 2025 en Puerto Madryn, Argentina.

Además de compartir los resultados, la presentación funcionó como instancia para abrir una discusión sobre formas de comunicación científica que complementen los canales tradicionales. El póster fue posteriormente subido a Wikimedia Commons y se creó y modeló el ítem correspondiente a las jornadas en Wikidata.

El trabajo recibió el Primer Premio al Mejor Póster, otorgado por la Asociación de Antropología Biológica Argentina.

Abrir la producción de conocimiento

El objetivo de esta iniciativa fue doble: por un lado, ampliar el acceso a información especializada en genética poblacional; por otro, promover el uso de Wikipedia como herramienta válida para organizar y difundir conocimiento científico de forma referenciada.

En este sentido, el proyecto busca también interpelar a la comunidad científica: incorporar prácticas no implica reemplazar los circuitos tradicionales de publicación, sino sumar una capa de visibilidad y accesibilidad a otros públicos, en este caso interesados en sus orígenes biológicos, que hoy resulta clave.

Creemos que este tipo de experiencias puede contribuir a reducir desigualdades en la representación del conocimiento científico a escala global. Por eso, esta propuesta se plantea también como una invitación abierta a que más investigadores, investigadoras, editores y editoras se involucren en la mejora de contenidos sobre la diversidad genética en Sudamérica.

Desde la Antropología Biológica en Argentina, este trabajo se inscribe en un esfuerzo más amplio por construir conocimiento abierto, situado y representativo de las regiones que históricamente tuvieron menor visibilidad en los grandes sistemas de datos.

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