El encuentro por el 25 aniversario de Wikipedia en Tokio fue un gran éxito 

El 1 de marzo de 2026, durante una calurosa tarde de domingo, el grupo de usuarios de Wikimedistas de Japón llevó adelante el encuentro de celebración por los 25 años de Wikipedia en Nakano, Tokio. Casi 50 personas, no solo de Tokio sino del Oeste de Japón, fueron parte de un velada divertida y enriquecedora.

En un inicio, el profesor Masao Takaku de la Facultad de Bibliotecología, Ciencias de la Información y Medios Digitales de la Universidad de Tsukuba habló sobre la historia de Wikipedia y su futuro. Takaku comenzó a escribir artículos para la Wikipedia en japonés cuando esta estaba iniciando y desde entonces ha contribuido a su evolución durante su trayectoria como investigador. En el momento de preguntas y respuestas con el profesor, se tocaron varios temas, incluyendo la cambiante percepción de lo que se entiende por “enciclopedia”, la relación de Takaku con Wikidata y la importancia del movimiento Wikimedia.



Charla relámpago

A continuación, diez participantes dieron charlas relámpago. Principiantes y veteranos hablaron de muchos temas, muy variados y fascinantes a su modo, pero dos me impresionaron en particular: FerryWiki, que recopila rutas de ferry en todo Japón, y la introducción a la herramienta Template:Cite_Q, que permite usar libros registrados en Wikidata como citas en Wikipedia, la cual me impresionó por lo útil que resulta. Luego fue mi turno de dar una pequeña charla titulada ¡Una canción sobre pastel de cumpleaños por los 25 años de Wikipedia!, a propósito de las personas que cantamos dicha canción durante la fiesta virtual por el cumpleaños de Wikipedia el 15 de enero de este año. También mostré el video de la canción.

Tres pasteles de cumpleaños por los 25 años de Wikipedia

Finalmente, fue el momento de tomar las fotos de rigor y cortar los pasteles. Personas que ya se conocían y recién llegados se pusieron en fila para recibir su ración. Encendimos las velas en un gran pastel con el logo de Wikipedia y en dos bonitas tartas bellamente decoradas con frutas. Tomamos fotos haciendo una W con las manos y así festejamos el 25 aniversario de Wikipedia. Entre tazas de té, la conversación se avivó y continuó sin cesar.

Foto conmemorativa

La primera vez que supe sobre el cumpleaños de Wikipedia fue hace dos años, al leer un Diff sobre el festejo a cargo de unos estudiantes en Bangladesh. Como yo también quería organizar un festejo en Japón, el año pasado hice una reunión con una de mis amigas. Este año, ¡casi 50 personas se unieron!, lo que demuestra que si una sigue soñando, buenas cosas pasan.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation