Recording the history of the Japanese Wikipedia community on Wikipedia

La Wikipedia en japonés se lanzó el 20 de mayo del mismo año en el que nació Wikipedia, el 15 de enero de 2001. Desde entonces no ha dejado de crecer y, hasta el 1 de enero de 2026, cuenta con aproximadamente 1,48 millones de artículos. La historia de la Wikipedia en japonés se resume en un artículo. Sin embargo, aunque el artículo describe las características, la historia y los retos de la Wikipedia en japonés, no describe claramente la historia de la comunidad que ha sido responsable de sus actividades. En otras palabras, la simple lectura de este artículo no ofrece una imagen clara de las personas responsables de la Wikipedia en japonés.

El año pasado, cuando organicé el evento denominado Wikimedia World in Library Fair 2025, planeaba presentar una cronología en mi stand. Sin embargo, como no empecé a editar en Wikipedia hasta 2016, sabía muy poco de lo que había ocurrido antes de esa fecha. Por ello, busqué y entrevisté a personas que habían estado activas desde el lanzamiento de la Wikipedia en japonés, y descubrí que se habían llevado a cabo una gran variedad de iniciativas.

Lo que más me sorprendió fue la colaboración de muchos wikipedistas que desde las primeras etapas del lanzamiento de la versión japonesa, incluyendo la realización de concursos de redacción de artículos para mejorar su calidad. También aprendí que varios japoneses participaron en Wikimania, el evento que empezó a realizarse en 2005, e interactuaron con wikipedistas de otros países. Además, hacia 2010, se crearon diversos grupos en todo el país, que pusieron en marcha maratones de edición denominadas Wikipedia Town y celebraron eventos conmemorativos cada cinco años. A lo largo de los últimos 25 años surgieron diversas fricciones y problemas, pero el camino para superarlos se aclara poco a poco. Aunque varios grupos han surgido y desaparecido, recientemente se han formado otros nuevos. En este contexto, el 14 de octubre de 2023 nació finalmente el Grupo de Usuarios de Wikimedistas de Japón, el primer grupo de usuarios reconocido oficialmente por la Fundación Wikimedia.

Wikipedia Town editatón en Kaga, Japón（Eizo Workshop G.K., CC BY-SA 4.0）

Elaboré la Cronología de Wikimedia, edición 2025 revisando cada fuente de información al respecto. Presenté este trabajo en el stand del evento, distribuyendo copias impresas y compartiéndolo a través de Wikimedia Commons. Con el objetivo de difundir más ampliamente la información que recopilé, he creado una sección titulada Actividades de la comunidad japonesa en el artículo Wikipedia en japonés y he incluido en el texto un resumen del contenido de la cronología.

La cronología presentada en el stand de la feria del libro

Pese a que la redacción de artículos de Wikipedia es una labor independiente que lleva a cabo cada wikipedista, es la comunidad de voluntarios alrededor del mundo la que ha alimentado el ecosistema de Wikipedia durante 25 años. La misma comunidad se ha ido consolidando a lo largo de estos 25 años, y la Wikipedia en japonés se creó gracias a la colaboración de innumerables wikipedistas incluso antes de que se constituyera el grupo de usuarios. Ahora pude visibilizar esa colaboración en los artículos correspondientes de Wikipedia. Espero continuar aprendiendo de otras comunidades en el extranjero y trabajar juntos para seguir desarrollando esta colaboración.

Wikipedistas en la feria del libro 2025

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