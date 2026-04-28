Presentamos el proyecto de Plan Anual de la Fundación Wikimedia para el año fiscal 2026-2027

Se ha publicado el proyecto de Plan Anual de la Fundación Wikimedia para el año fiscal 2026-2027. Esta publicación destaca el Resumen Ejecutivo. Te invitamos a revisar el proyecto completo en Meta-Wiki y a compartir tus comentarios en la página de discusión en cualquier idioma.

¿Qué necesita el mundo de nosotros ahora?

Internet se encuentra en un punto de inflexión. Las tendencias globales que la Fundación Wikimedia y el voluntariado han estado siguiendo durante los últimos años ya no son algo lejano ni teórico; están impactando a Wikipedia y a los proyectos Wikimedia en la actualidad. Wikipedia está experimentando una disminución en las vistas de página y el tráfico de referencia procedente de Google, así como un aumento sin precedentes en el tráfico de bots. Creemos que no se trata de un fenómeno temporal, sino de un cambio estructural. El mundo necesita que la Fundación Wikimedia y el movimiento evolucionen y se adapten.

La misión de Wikipedia sigue siendo urgente. En una era de creciente desinformación y contenido generado por IA poco confiable, Wikipedia continúa proporcionando una columna vertebral vital de conocimiento confiable en toda la web: la “red de datos que mantiene unido todo el mundo digital”. (fuente) Pero si bien el contenido creado por personas voluntarias sigue siendo “vital” para el mundo, es cada vez menos “visible”, ya que la gente consume información procedente de resúmenes generados por IA, chatbots y otras formas de reutilización por parte de terceros.

Esto genera preguntas fundamentales para el movimiento Wikimedia:

Tráfico: ¿Cómo debemos responder ante la disminución de las vistas de página, la reducción de la visibilidad y el cambio estructural que se aleja del tráfico de búsqueda de referencia?

¿Cómo debemos responder ante la disminución de las vistas de página, la reducción de la visibilidad y el cambio estructural que se aleja del tráfico de búsqueda de referencia? Reutilización responsable: ¿En qué consiste la reutilización sostenible del contenido de Wikimedia y cómo protegemos nuestra infraestructura contra el abuso?

¿En qué consiste la reutilización sostenible del contenido de Wikimedia y cómo protegemos nuestra infraestructura contra el abuso? El elemento humano: ¿Cuál es el valor único de Wikipedia en un mundo de contenido generado por IA y experiencias «cero clics»? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo el poder único de nuestra comunidad global?

¿Cuál es el valor único de Wikipedia en un mundo de contenido generado por IA y experiencias «cero clics»? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo el poder único de nuestra comunidad global? Protegiendo nuestro modelo ¿Cómo podemos proteger el modelo de personas colaboradoras voluntarias y el modelo de ingresos de Wikipedia?

¿Cómo podemos proteger el modelo de personas colaboradoras voluntarias y el modelo de ingresos de Wikipedia? Sostenibilidad a largo plazo: ¿Cómo ayudaremos a Wikipedia y a los proyectos a prosperar durante los próximos 25 años y para siempre?

Prosperando en la wiki y más allá de la wiki

Creemos que el futuro de Wikipedia depende de que dos cosas funcionen en conjunto: prosperar en la wiki y más allá. Eso significa invertir en una experiencia de destino más sólida en nuestros sitios web y aplicaciones, que las personas lectoras, colaboradoras y donantes adoren y a la que quieran volver. Y un modelo de reutilización sostenible que llegue a las personas consumidoras allí donde se encuentren y que genere valor y atraiga a futuras personas colaboradoras a Wikipedia, en lugar de limitarse a desviar el tráfico. Para prosperar y seguir siendo relevante en este nuevo panorama, necesitamos que Wikipedia prospere tanto “en la wiki” como “más allá de la wiki”.

Objetivos de la Fundación para 2026-27

¿Cómo lo haremos? Centrándonos en cuatro objetivos clave en 2026-27:

Ampliar nuestro alcance. Diversificar nuestro tráfico más allá de la búsqueda tradicional. Históricamente, casi el 90% de quienes visitan Wikipedia han llegado a través de la búsquedas en Google. Ese flujo de tráfico “gratuito” se encuentra ahora en declive estructural, un cambio que afecta a los editores de todo internet, no solo a Wikipedia. Esto significa que necesitamos desarrollar nuevas formas de tráfico “directo” (por ejemplo, nuevas fuentes de referencia y descargas de aplicaciones móviles) y “diversificar” nuestras fuentes de tráfico para depender menos de una sola fuente. Es posible que la gente ya no descubra el contenido de Wikimedia como solía hacerlo, lo que afectará su visibilidad general y, a su vez, ingresos y la motivación de las personas editoras. Esto requerirá invertir en nuevas (y a menudo más difíciles y costosas) formas de llegar a futuras personas lectoras, editoras y colaboradoras. Profundizar el compromiso. Apoyar a nuestras personas colaboradoras y convertir a las personas lectoras ocasionales en personas lectoras habituales, editoras y donantes. Muchas personas usuarias de Wikipedia visitan una página brevemente, encuentran un solo dato y se van. Necesitamos hacer que la experiencia de quienes nos leen sea más atractiva para que las personas lectoras ocasionales vuelvan, se conviertan en personas lectoras activas y, en mayor número, pasen a ser personas editoras y donantes. En un mundo en el que cada visita es más importante que nunca, nos centraremos en un “embudo de audiencia” (ver más abajo) que atraiga a las personas desde el contenido “fuera de la wiki” hacia las experiencias “en la wiki”, convierta a las personas lectoras ocasionales en personas lectoras activas y, a su vez, en participantes, donantes y una nueva generación de líderes de la comunidad. Proteger nuestros proyectos: Sostener y defender nuestro modelo. Las personas voluntarias y los valores de Wikipedia están cada vez más amenazados. Proporcionaremos a las personas voluntarias la seguridad y el apoyo legal que necesitan, y defenderemos el punto de vista neutral en un mundo en que los hechos son cada vez más cuestionados y politizados. Reforzaremos la protección de la infraestructura de Wikimedia contra el abuso de bots y fomentaremos una reutilización responsable que genere valor para Wikipedia, en lugar de limitarse a desviar el tráfico.

Estos objetivos se hacen posibles gracias a un cuarto objetivo:

Desarrollar velocidad y resiliencia: Apoyar a las personas y los sistemas que hay detrás de este trabajo. Impulsar una mayor velocidad y eficiencia en todo el personal, los sistemas y la infraestructura técnica de la Fundación. Este objetivo incluye el trabajo que realizaremos para generar el apoyo financiero necesario para cumplir nuestra misión, lo que incluye seguir aumentando las fuentes de ingresos diversificadas, como Wikimedia Enterprise y el Fondo de Dotación (Wikimedia Endowment), con el fin de garantizar la sostenibilidad futura de los proyectos de Wikimedia.

¿Por qué este enfoque?

Los cambios en el tráfico y en la reutilización de contenido significan que las futuras personas lectoras, colaboradoras y donantes llegarán a Wikipedia de una manera diferente a como lo hacían en el pasado.. La dirección estratégica del movimiento Wikimedia de 2017, de servir como la “infraestructura esencial del ecosistema del conocimiento libre”, se ha logrado en gran medida. Sin embargo, el mero hecho de convertirse en una “infraestructura esencial” por sí solo puede no ser suficiente para asegurar el futuro del conocimiento libre. La cuestión ahora es cómo desempeñar ese papel de manera que se protejan el modelo de colaboración, los valores fundamentales y la sostenibilidad financiera de Wikipedia. A medida que seguimos guiándonos por las recomendaciones de la Estrategia del Movimiento 2030, responder a las tendencias globales a las que se enfrenta ahora nuestro movimiento requerirá que nos apoyemos en gran medida en la recomendación de “evaluar, iterar y adaptar“.

Nuestro proyecto Wikimedia más visible y reutilizado es Wikipedia. Durante el próximo año, aprovecharemos el papel fundacional que desempeña Wikipedia en el ecosistema de la información para impulsar el tráfico y la visibilidad del contenido de Wikimedia. Esto incluye esfuerzos para aumentar el tráfico hacia Wikipedia, reforzar el apoyo a las personas editoras y proporcionar a las personas usuarias con derechos extendidos las herramientas mejoradas y el apoyo que necesitan ante los crecientes desafíos. Al invertir también “más allá de la wiki” para atraer a nuevas personas lectoras, colaboradoras y donantes hacia Wikipedia, podemos ayudar a garantizar que los proyectos Wikimedia sigan siendo financieramente sostenibles, socialmente confiables, públicamente relevantes y estructuralmente independientes.

De personas lectoras a colaboradoras y donantes: el embudo de audiencia

Para convertir a las personas lectoras ocasionales en personas lectoras activas, editoras y donantes con mayor frecuencia, nos centraremos en guiar a las personas a través de un embudo de audiencia que utiliza experimentos específicos, mejoras en la experiencia de la persona usuaria y métricas en cada paso para transformar a personas consumidoras pasivas en participantes activas.

La magnitud de esta oportunidad es considerable. Estimamos que aproximadamente 5 mil millones de personas usuarias de Internet ya consumen algún tipo de contenido de Wikipedia, ya sea en nuestros sitios web o mediante la reutilización por parte de terceros. De ellos, 3,3 mil millones saben que Wikipedia existe. Y aproximadamente 1,5 mil millones, alrededor del 27% de todas personas usarias de Internet, leen contenido de Wikipedia en la wiki cada mes.

Diagrama: embudo de audiencia actual

“Más allá de la wiki”

– Total de personas usuarias de Internet: aproximadamente 5,5 mil millones

– Consumen contenido reutilizado de Wikipedia: aproximadamente 5,0 mil millones

– Conocen Wikipedia: aproximadamente 3,0 mil millones “En la wiki”

– Personas lectoras: aproximadamente 1,5 mil millones (el 27 % de personas usuarias de Internet)

– Donantes: aproximadamente 7,7 millones (el 0,51 % de quienes nos leen)

-Personas editoras: aproximadamente 273.000 (el 0,02% de quienes nos leen)

Esto le da a Wikipedia un enorme activo estratégico para ayudarnos a navegar por este momento de transición. Pero debemos aprovechar esta fortaleza ahora, mientras nuestro alcance y reconocimiento de marca siguen siendo fuertes. La disminución del tráfico que estamos observando actualmente significa que necesitamos aumentar las cifras cerca de la “parte superior” del embudo —la reutilización general del contenido de Wikimedia y el conocimiento de Wikipedia— y aumentar nuestra “tasa de conversión” de personas lectoras en personas lectoras habituales, editoras retenidas y donantes hacia la parte inferior del embudo. Este año nos centraremos al máximo en medir nuestro embudo de audiencia para asegurarnos de que estamos experimentando e iterando de la manera adecuada para alcanzar estos objetivos.

Para que la edición sea más fácil y eficiente

Una comunidad de personas editoras sana y en crecimiento es vital para el futuro de Wikipedia. Con ese fin, invertiremos en un sistema de paneles personalizados que ayuden a las personas lectoras a convertirse en personas editoras y apoyar a las nuevas personas editoras en su camino hacia convertirse en personas editoras y moderadoras más experimentadas. Estos paneles pueden ayudar a las personas editoras principiantes a avanzar hacia roles más avanzados y servir para señalar a las personas voluntarias con más experiencia aquellos aspectos que requieren atención, como debates activos o posibles actos de vandalismo en artículos de su interés. Establecer objetivos más claros, métricas de impacto y fomentar la conexión entre las personas colaboradoras también puede contribuir a una mayor motivación, retención de personas editoras y participación a largo plazo.

También desarrollaremos nuevas formas para que las personas editoras puedan ver cuándo y cómo interactúan las personas lectoras con nuestro contenido. Esto puede incluir mostrar datos agregados sobre la frecuencia con la que se enlaza a las páginas desde otros sitios web, como Google o TikTok. El objetivo es permitir que las personas editoras prioricen sus ediciones basándose en información sobre los conocimientos que la gente más desea. (Por ejemplo, si un término de búsqueda habitual lleva al artículo equivocado, las personas editoras podrían crear redirecciones o ampliar el contenido para satisfacer mejor las necesidades de las personas lectoras).

Siguiendo la recomendación de nuestro Consejo Asesor de Producto y Tecnología, seguiremos centrándonos en facilitar la edición móvil. Las “ediciones estructuradas”, por ejemplo, pueden ayudar a dividir las ediciones móviles en tareas más pequeñas y guiadas. En el caso de las personas usuarias con derechos extendidos, una automatización más inteligente (como las investigaciones sugeridas sobre actividades sospechosas) puede ayudar a reducir el trabajo repetitivo de moderación que suele acompañar a la llegada masiva de nuevas personas usuarias, lo que permite a las personas usuarias con derechos extendidos centrarse en tareas de mayor impacto. También contribuiremos a proteger las cuentas de las personas usuarias mediante medidas de seguridad reforzadas.

Captura de pantalla del artículo sobre el árbol de los pastores en la Wikipedia en inglés.

Un ecosistema vivo para el conocimiento

Como han señalado otros wikimedistas, Wikipedia y nuestros proyectos son como un ecosistema vivo que evoluciona y se adapta con el tiempo. Durante las últimas dos décadas, Wikipedia se ha sostenido gracias a una “cascada” en gran parte fortuita de tráfico de referencia procedente de búsquedas gratuitas en Google: un flujo constante de personas lectoras, colaboradoras y donantes. Hoy, esa cascada está cambiando de curso y potencialmente secándose. Y como el voluntariado de Wikipedia ha observado desde hace tiempo (1, 2), la piedra angular de la comunidad —sus personas bibliotecarias y usuarias más activas con derechos extendidos— no se ha estado reponiendo al ritmo necesario para que Wikipedia prospere para las generaciones futuras.

Cuando los sistemas vegetales vivos sufren estrés hídrico, suelen hacer dos cosas:

Encontrar nuevas fuentes de agua. De ahí nuestro énfasis en diversificar el tráfico, para ir más allá del flujo tradicional de referencias de búsqueda de Google. Profundizar las raíces. De ahí nuestro énfasis en profundizar el compromiso: convertir a las personas lectoras ocasionales en personas lectoras recurrentes, y a las personas lectoras recurrentes en personas editoras y donantes.

Si el plan anual 2026-27 tuviera un símbolo, sería el árbol de los pastores (Boscia albitrunca), una planta conocida por tener el sistema radicular más profunda del planeta, alcanzando profundidades de hasta 68 metros / 230 pies. El árbol de los pastores no busca aguas poco profundas, sino que se adentra en las profundidades. Y, gracias a ello, prospera en uno de los entornos más inhóspitos del mundo, el desierto del Kalahari.

Creemos que Wikipedia se enfrenta a una situación similar de estrés ambiental y necesita una adaptación similar. Debe profundizar sus raíces, convertiendo a las personas lectoras ocasionales en personas lectoras activas, editoras y donantes que permanezcan y profundicen su participación con el tiempo. Y, al hacerlo, renovar el modelo que ha hecho de Wikipedia, como el árbol de los pastores, una fuente de sustento e inspiración en un entorno en línea cada vez más inhóspito.

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