De las bibliotecas a Wikidata: Cómo construir generosidad para liberar obras de dominio público

A través de un ciclo de talleres y el trabajo colaborativo entre museos y bibliotecas de Uruguay con la comunidad Wikimedista se identificaron desde poemas hasta grabados en dominio público. Ahora ya están disponibles para su consulta. Las lecciones de cómo se logró.

¿Cómo hacer más visible el gran patrimonio cultural del Uruguay aprovechando las tecnologías digitales?

Esa es la pregunta que respondieron más de 50 personas participantes en el ciclo de talleres Datos abiertos para fortalecer el patrimonio cultural en línea, organizado por la Biblioteca Nacional, Wikimedistas de Uruguay, DatySoc y Data Uruguay. El ciclo, que incluyó un módulo virtual el pasado 10 de marzo y otro realizado en la sede de la Biblioteca Nacional el 24 de marzo, buscó identificar y documentar más obras uruguayas que estuviesen en el dominio público – es decir, que sus derechos de autor hayan caducado.

Taller realizado en la Biblioteca Nacional el pasado 24 de marzo, con participación de miembros del movimiento wikimedistas, representantes de instituciones de patrimonio y de la academia.

Aunque la digitalización en sí es clave para esta tarea, el proceso implica varios pasos previos. Es conocer qué obras existen, quiénes fueron sus autores, dónde se encuentran. Para determinar si las obras pueden subirse a Internet, es necesario saber si ya pasó suficiente tiempo para que estén en el dominio público.

Como resultado de ambos eventos se subieron a Internet unos 40 ítems con información y obras uruguayas que van desde grabados de Manuel Collazo Castro (1892-1953) hasta libros de la poeta y crítica literaria Luisa Luisi (1883-1940). Estas obras están ahora disponibles en Wikidata, la plataforma de datos libre y colaborativa de la comunidad Wikimedia. También podrán ser consultadas desde Paulina, una herramienta basada en Wikidata desarrollada desde Uruguay para facilitar el acceso al patrimonio.

Algunas de las nuevas obras uruguayas bajo dominio público liberadas en Wikidata, WIkimedia Commons y Paulina.

Un ejercicio de generosidad

Lograr que tantas personas de diferentes ámbitos se unan para alimentar el conocimiento libre en Internet no es algo que sucede en un día. Es el resultado de “ejercicio constante de generosidad entre el movimiento wikimedista y las instituciones de patrimonio como la Biblioteca Nacional” explica Paula Dominguez Font, coordinadora de Participación Comunitaria de Wikimedistas del Uruguay. Un ejercicio que bien puede ser replicado con otras instituciones, en otros tópicos y en otros contextos. “Se trata de encontrarnos en el lugar donde todos y todas nos sentimos compedidos a colaborar, dar nuestro tiempo y conmovernos por los mismos temas”, explica Dominguez.

Luego está la claridad sobre el uso de las herramientas para vertir este ejercicio. Para Jorge Gemetto, integrante de Wikimedistas de Uruguay y creador del sitio Paulina, «herramientas como Wikidata y WIkipedia brindan más visibilidad y más interconexión a los catálogos y los acervos de las instituciones culturales. Además, son herramientas abiertas y colaborativas con una gran comunidad detrás, que permiten estrechar el vínculo entre las instituciones y el resto de la sociedad para mejorar el acceso a la cultura”.

En ese sentido, Julia Demasi, secretaria ejecutiva de la Biblioteca Nacional de Uruguay reflexionó en la apertura de los talleres que “es importante que la Biblioteca Nacional sea anfitriona de estos momentos de formación”. La participación de la institución fue fundamental, ya que tiene “posiblemente la colección más grande del país de prensa del siglo XIX y de literatura nacional. Por eso son importantes los catálogos, no solo para saber lo que las bibliotecas tienen, sino también como una herramienta de datos que facilita el acceso” señala Demasi.

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