“El futuro no está escrito”. Activismo digital en comunidad

El 18 de abril de 2026 se realizó la WikiConf Argentina, un evento donde nos reunimos los integrantes de la comunidad de Wikimedia Argentina.

Organizada por Wikimedia Argentina, la conferencia tuvo una fuerte presencia federal: Córdoba, Entre Ríos, Patagonia, Buenos Aires, La Rioja y Catamarca fueron algunos de los puntos de origen de quienes participamos en el evento.

Los ejes que nos convocaron fueron Iniciativas de datos y ciencia abierta, activismos digitales: diversidad de voces en Internet, educación, culturas digitales y conocimiento libre y cultura abierta y GLAM

En el predio del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, compartimos, intercambiamos, discutimos y nos organizamos en torno a los proyectos de Wikimedia y los desafíos que se nos presentan por la irrupción de la inteligencia artificial, el aumento de las brechas digitales, la desigualdad creciente y las estrategias de división mediante discursos de odio y noticias falsas, entre otros.

“Libros Libres. cultura libre en las aulas”

En WikiConf Argentina 2026 presenté la experiencia de “Libros libres”, una propuesta pedagógica de un taller sobre cultura libre y licencias Creative Commons (CC) destinado a estudiantes de 10 años en una escuela primaria estatal de la provincia de Córdoba, Argentina. El objetivo central fue introducir conceptos de ciudadanía digital y propiedad intelectual mediante un enfoque lúdico-educativo que integrara el objeto libro físico con el entorno digital.

La propuesta metodológica se basó en el cruce de lenguajes entre dos espacios curriculares: Cultura Digital y Artes Visuales, implementando una dinámica que implicó un proceso extendido y que culminó con un taller de cierre con la participación de integrantes de una biblioteca popular de la ciudad de Córdoba.

La experiencia finalizó con una fase de aplicación centrada en el diálogo sobre el impacto global de la cultura abierta, explorando el ecosistema de Wikimedia y la función social de Wikipedia como un bien común, a partir de la búsqueda de imágenes en Wikimedia Commons y otros buscadores para señalar las diferencias entre sus licencias.

Desafíos

Algunas de las reflexiones que me llevo del evento es que la organización es clave. La salida ante los desafíos que tenemos como comunidad es a través del fortalecimiento de vínculos y alianzas, tanto internas como con actores que estén alineados con nuestros objetivos.

La referente y presidenta de la Fundación Vía Libre hizo una reflexión que me impactó y aún resuena: “El futuro no está escrito”. Nuestros proyectos se basan en la construcción y producción de humanos; somos nosotros quienes editamos, registramos, escribimos y hacemos historia con cada aporte en los proyectos de Wikimedia.

En los 25 años de Wikipedia, seguimos haciendo historia como movimiento y con acciones desde nuestros lugares. Desde Argentina y desde nuestro Sur Global, vamos a seguir escribiendo historia(s) para una internet democrática.

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