Wikipedia 25 en español: 25 años editando el mundo

El conocimiento es humano y diverso

Durante el mes de mayo estamos de fiesta, porque Wikipedia en español cumple 25 años.

La comunidad hispanohablante ha construido una enciclopedia global que edita el mundo entero: no solo acerca del mundo hispano, sino sobre todo el conocimiento que importa. Y lo más valioso: no lo hace una empresa ni un algoritmo, sino personas. Porque en la era de la IA, el conocimiento humano es más necesario que nunca.

Por ello, Wikimedia España, Wikimedia Argentina, Wikimedia Colombia, Wikimedia Chile, WikiAcción Perú, Wikimedistas de Bolivia, Wikimedia México y Wikimedistas de Uruguay, les invitamos a participar en esta campaña donde celebramos la colaboración entre comunidades hispanohablantes; consulta todas las actividades regionales y por capítulo que hemos preparado en la página oficial de la campaña.



La campaña se articula en torno a los siguientes ejes temáticos; te invitamos a sumarte, reflexionar, conversar y editar sobre estos temas:

Wikipedia en español edita el mundo: desde 2001, ha ayudado a millones de personas a entender el mundo con 16000 páginas creadas cada mes y 4000 personas editoras que crean y mantienen actualizado su contenido. El conocimiento es humano: la Wikipedia no está hecha por empresas ni algoritmos; miles de personas escriben, revisan y mejoran sus contenidos. Sin personas no hay Wikipedia. La enciclopedia viva y libre: Wikipedia no es archivo del pasado, es un repositorio de conocimiento que se actualiza en tiempo real. Además, es libre: no tiene anuncios, no cobra suscripciones ni vende datos personales; se sostiene gracias a las donaciones de lectoras y lectores. Wikipedia y la era de la IA: los buscadores, chatbots, medios y sistemas de inteligencia artificial son alimentados por los contenidos que existen en Wikipedia. En un mundo automatizado, el conocimiento humano es más necesario que nunca y Wikipedia es una herramienta para combatir la desinformación gracias a fuentes confiables y a la neutralidad. Referentes en la reducción de la brecha de género: Gracias a los más de cinco grupos y organizaciones de la comunidad, así como proyectos como editatona, la versión en español cuenta con la cifra más alta de biografías de mujeres entre los idiomas más comunes (23,73%).

Conversatorio. Wikipedia 25: Retos, Diversidad y Soberanía

El 20 de mayo celebraremos el aniversario de la Wikipedia en español con un conversatorio regional en el que dialogaremos sobre los aportes de la Wikipedia como un proyecto colectivo a la soberanía digital, el cierre de brechas en la representación y participación en el Internet y la apropiación de la enciclopedia en entornos de escasa conectividad.

Fecha: 20 de mayo

Horario:

México – 10 h (UTC-6)

Colombia, Perú – 11 h (UTC-5)

Bolivia, Chile – 12 h (UTC-4)

Argentina, Uruguay – 13 h (UTC-3)

España – 18 h (UTC +2)

Te invitamos a sumarte a las distintas actividades y seguir celebrando los 25 años de Wikipedia en comunidad.

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