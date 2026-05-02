Los proyectos Wikimedia frente a la crisis climática: así se construye Wiki for Sustainable Futures 2026

En un contexto de triple crisis planetaria (climática, ecológica y de contaminación) y de disputas crecientes por la información pública, la producción de conocimiento abierto se vuelve una herramienta central. En ese marco, el Grupo de Trabajo Justicia Climática y Proyectos Wikimedia impulsó en los últimos años una campaña regional desde América Latina que fue creciendo en alcance, participación e impacto. En 2026, ese recorrido da un nuevo paso: por primera vez, el Grupo de Trabajo asume la coordinación de la campaña global, articulando un trabajo conjunto con distintas regiones y comunidades del movimiento Wikimedia bajo una identidad compartida.

El 22 de abril, Día de la Tierra, se lanza Wiki for Sustainable Futures 2026, bajo el lema Conocimiento para transformar: agua, alimentos y energía.

Por qué este momento

La crisis planetaria tiene una dimensión hídrica, alimentaria y energética profundamente entrelazada. En gran parte del mundo, el agua está cada vez menos disponible y de menor calidad. La producción de alimentos depende del agua y de la energía, y ambas están bajo presión creciente. Aún ante la desinformación, gobiernos reconocen el imperativo de avanzar hacia fuentes de energía más limpias, una condición que a su vez es esencial para sostener los sistemas alimentarios – como en fertilizantes – y evitar mayor contaminación de recursos hídricos.

El 2026 concentra además una serie de marcos globales que vuelven este tema especialmente urgente: se celebra la Conferencia Mundial del Agua de Naciones Unidas, es el Año Internacional de los Pastores, el Año Internacional de la Mujer Agricultora y el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible. Más de 50 países se reúnen en Santa Marta, Colombia, en la primera conferencia específica para abandonar el petróleo, el gas y el carbón. La campaña toma estos hitos como punto de partida para traducirlos en preguntas concretas a escala local, entendiendo que los grandes debates globales solo cobran sentido cuando las comunidades producen conocimiento situado sobre lo que ocurre en sus propios territorios.

Por qué los proyectos Wikimedia

Los proyectos Wikimedia no solo reflejan ese conocimiento: constituyen una de las infraestructuras abiertas más importantes desde las que hoy se organiza el acceso público a la información. En un ecosistema atravesado por inteligencia artificial y desinformación organizada, contar con contenidos verificables, contextualizados y en múltiples idiomas no es solo deseable, sino una condición necesaria para sostener debates informados sobre estos temas.

Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata y otras plataformas del ecosistema Wikimedia cumplen funciones complementarias. Wikipedia permite transformar informes técnicos en conocimiento accesible; Wikimedia Commons aporta imágenes, videos y materiales visuales reutilizables; Wikidata organiza datos estructurados que pueden conectarse y reutilizarse a escala global. Fortalecer estos proyectos es ampliar la presencia pública de conocimientos situados, incorporar lenguas no hegemónicas a la conversación internacional y disputar uno de los espacios donde hoy se construye la realidad compartida.

En ese contexto, editar y contribuir sobre agua, alimentación y energía es también una acción de integridad informativa. Producir y sostener información confiable sobre estos temas incide directamente en cómo se comprenden, se discuten y se disputan públicamente.

Qué se puede hacer

Participar en la campaña es una forma de voluntariado en conocimiento abierto, donde la contribución individual se integra en una infraestructura global de información pública. No se trata solo de editar artículos, sino también de conectar esfuerzos entre comunidades, organizaciones y personas que ya trabajan estos temas en sus territorios.

La campaña propone líneas de acción para distintos perfiles:

Editores y editoras: crear, mejorar y traducir artículos de Wikipedia sobre agua, alimentación y energía, con especial atención a lenguas locales y perspectivas regionales; enriquecer Wikidata con datos y descripciones; sumar imágenes a Wikimedia Commons.

Organizadores y organizadoras: impulsar editatones, concursos fotográficos, webinars y paneles con especialistas locales; traducir los marcos globales en preguntas concretas del territorio. ¿De dónde viene el agua de tu ciudad? ¿Cuántas mujeres rurales notables de tu región tienen biografía en Wikipedia?

Organizaciones aliadas: apoyar la difusión, abrir espacios para actividades y conectar con expertas y expertos de cada tema.

Para orientar el trabajo, la campaña cuenta con una lista global de temas construida a partir de cinco informes de Naciones Unidas. Es un punto de partida, no un límite: cada comunidad puede adaptarla a su contexto.

Hasta el 6 de julio

Las actividades se desarrollan entre el 22 de abril y el 6 de julio, Día Mundial del Desarrollo Rural. Para quienes lleguen hasta Wikimania, habrá también un espacio de encuentro presencial para compartir experiencias y resultados de la campaña.

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