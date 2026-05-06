Informe Anual 2025 Wikimedia España: más comunidad, más diversidad y un crecimiento que marca el rumbo

El Informe Anual 2025 Wikimedia España muestra un año de crecimiento sostenido, en el que la comunidad, las alianzas y la capacidad organizativa se han reforzado para seguir ampliando el acceso al conocimiento libre. Lo que reflejan sus páginas no es solo actividad: es la consolidación de un proyecto colectivo que gana alcance, diversidad e impacto.

A lo largo de 2025, Wikimedia España ha impulsado sus principales líneas estratégicas: educación y alfabetización digital, reducción de la brecha de género, visibilización del medio rural y promoción de la diversidad lingüística y temática. Al mismo tiempo que, fortalecía la colaboración con instituciones culturales, educativas y científicas.

Crecimiento medible, impacto real

Este avance se traduce en resultados concretos. La actividad en los proyectos Wikimedia creció de forma notable, con un aumento del 142,94% en páginas editadas respecto a 2023 y un incremento del 263,41% en páginas nuevas. Unos datos que reflejan el esfuerzo por generar contenido relevante y reducir brechas de representación.

El impacto también se percibe en la diversidad de quienes participan y en los contenidos que se generan. En 2025, el porcentaje de mujeres en nuestras actividades alcanzó el 49,63%, reflejo de un entorno cada vez más equilibrado. La participación de mujeres se mantuvo estable respecto a 2024 y creció un 69,16% frente a 2023, mientras que las nuevas participantes aumentaron un 36,57%. Los artículos centrados en mujeres crecieron un 120,66% respecto a 2023, impulsados por editatonas, talleres y concursos.

Además, los recursos disponibles en Wikimedia Commons aumentaron un 22%, reforzando el acceso abierto a contenidos multimedia.

Fortalecer la base para crecer mejor

Pero 2025 no solo ha sido un año de crecimiento hacia fuera. También ha sido un año clave para consolidar las bases internas de la organización.

Se ha avanzado en el fortalecimiento de la gobernanza, en la mejora de la gestión interna del conocimiento, en la planificación organizativa y en la exploración de nuevas fuentes de financiación. Un trabajo esencial para sostener y ampliar el impacto en los próximos años.

Una misión compartida

Como capítulo nacional, Wikimedia España continúa promoviendo los proyectos Wikimedia, apoyando a la comunidad local y trabajando junto a personas e instituciones para fomentar la cultura, educación y el conocimiento abierto.

La misión es clara: defender la igualdad de acceso al conocimiento y a la educación, y avanzar hacia un mundo en el que todas las personas puedan crear, compartir y utilizar conocimiento libremente.

Este Informe Anual 2025 Wikimedia España es también una oportunidad para reconocer a todas las personas, comunidades e instituciones que han acompañado este proceso.

Su compromiso y colaboración hacen posible cada avance. Porque el conocimiento libre no se construye solo: se construye en comunidad.

Consulta el informe completo

El Informe Anual 2025 Wikimedia España está disponible en abierto. Puedes consultarlo completo a través de Wikimedia Commons, donde se encuentra publicado para su acceso y descarga.

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