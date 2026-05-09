Córdoba celebró el FLISoL 2026: cultura y conocimiento libre en acción

El sábado 25 de abril, la ciudad de Córdoba, Argentina, volvió a convertirse en un punto de encuentro para quienes apuestan por el conocimiento libre. La 22ª edición del Festival Latinoamericano de Software Libre reunió a estudiantes, docentes, desarrolladores, activistas y curiosos en una jornada atravesada por el hacer colectivo y con la consigna de “volver a hacer cosas porque nos gustan”.

El evento fue organizado por LibreBase, un espacio de articulación entre organizaciones locales que trabajan en favor del software, las redes y la cultura libre desde una construcción comunitaria. Desde esta perspectiva, el festival sirvió como un lugar para debatir, coordinar y fortalecer acciones en el ámbito local. La sede fue la Biblioteca Manuel Belgrano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que durante toda la jornada albergó múltiples actividades simultáneas.

En ese marco, la comunidad de wikimedistas locales tuvo una presencia activa en la organización y diversas propuestas. Varias de estas iniciativas cuentan además con el apoyo de Wikimedia Argentina, a través de sus programas de Educación, Comunidad e incidencia pública y Cultura.

La jornada incluyó la presentación de la Guía del Wikimedista Barrial en Alberdi, junto a una muestra fotográfica construida por vecinas y vecinos. La presentación estuvo a cargo de Barbi Couto de la cooperativa Casa imaginada, Dante Martínez y Haydee Maza del Centro Vecinal Alberdi. El proyecto, que fue seleccionado en 2025 en la convocatoria de apoyo a Proyectos de la Comunidad de Wikimedia Argentina, recuperó una experiencia de documentación colaborativa del territorio, que combinó recorridos, fotografía y edición en Wikimedia Commons. El resultado fue una guía que invita a replicar la actividad en otros barrios y comunidades y funciona como memoria colectiva.

Muestra fotográfica de Alberdi en el marco del FLISoL Córdoba 2026 (Enero en la ciudad, CC BY 4.0)

En paralelo, se realizó la editatona Aulas Córdoba, coordinada por Lila Pagola con el apoyo de Juan Muguerza, que convocó a revisar y mejorar contenidos de Wikipedia vinculados al currículum educativo provincial. El objetivo es fortalecer los recursos de consulta para estudiantes y promover la producción de conocimiento local. Además, fue coordinada la organización de otra editatón sobre Parques Nacionales y áreas protegidas.

Editatona Aulas Córdoba en el 22 FLISoL Córdoba 2026 (Enero en la ciudad, CC BY 4.0)

Durante la tarde, las actividades continuaron con una serie de charlas. Agustín Zanotti propuso un análisis de las transformaciones del concepto de código abierto en el contexto de la inteligencia artificial generativa. Abordó dimensiones técnicas, éticas y políticas, así como las interacciones que estos desarrollos tienen con proyectos abiertos como Wikipedia.

Luego, en formato relámpago, Mario Villarreal y Lunar Burgos Sosa Mandrile compartieron la experiencia de “Libros libres”, un proyecto desarrollado en escuelas de Córdoba que promueve el acceso, uso y circulación de obras con licencias abiertas en espacios educativos, a la vez que fortalece la práctica de la lectura.

Colectivo ALLI en FLISOL 2026 (Monarufino, CC BY 4.0)

La jornada siguió con “Oportunidades de participación técnica en Wikipedia”, donde Diego de la Hera abordó las distintas formas de contribuir al ecosistema Wikimedia desde el desarrollo de software, poniendo en valor una dimensión clave (y muchas veces menos visible) de estos proyectos colaborativos.

A lo largo de toda la jornada, el festival ofreció instalaciones colectivas de sistemas GNU/Linux, talleres, espacios de intercambio, una mediateca libre, feria de producciones culturales y múltiples instancias de encuentro. Contó además con una feria organizada por Cybercirujas Córdoba, con computadoras recicladas y videojuegos para el entretenimiento de chicos y grandes.

El Festival Latinoamericano de Software Libre Córdoba reafirmó su vigencia como un evento que, sostenido durante años por comunidades locales, sigue renovándose edición tras edición. Con unas 40 presentaciones y nutrida convocatoria de público, la jornada dio cuenta de una escena activa que se reinventa colectivamente, manteniendo viva la apuesta por una cultura libre, abierta y colaborativa.

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