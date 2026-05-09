Wikimedistas en Residencia: Construyendo memoria del cine peruano desde Wikipedia

Más de 17 encuentros, más de 74 artículos creados y 152 personas que se han sumado a visibilizar el audiovisual peruano a través de los Encuentros de Edición sobre Cine Peruano en Wikipedia. Estos encuentros son impulsados desde WikiAcción Perú, y son llevados a cabo por dos Wikimedistas en Residencia, cuya labor queremos destacar en esta nota.

Encuentro de Edición en Wikipedia sobre Cinematografía Peruana – Mujeres en el cine Marzo 2025 – CampoUnificado, CC BY-SA 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons

En un contexto donde el cine peruano enfrenta una «censura silenciosa», marcada por la falta de presupuesto, espacios de exhibición limitados y escasa atención a lo que se produce fuera de la capital, Wikipedia se convierte en una herramienta de resistencia y memoria. El programa Encuentros de Edición sobre Cine Peruano en Wikipedia busca ser un aporte a la investigación y divulgación desde el activismo digital. Para ello es fundamental la labor de dos Wikimedistas en Residencia, Renzo Rojas y Paula Carnero, quienes son parte del equipo de gestión y talleristas de los encuentros desde 2024.

¿Quiénes son Paula y Renzo?

Paula Carnero y Renzo Rojas son estudiantes de la carrera de Comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadores y divulgadores comprometidos con la democratización del conocimiento. Aunque sus caminos hacia el movimiento Wikimedia fueron distintos, comparten una convicción profunda: el conocimiento debe ser libre, accesible y construido en comunidad.

Paula llegó al proyecto mientras era practicante de Comunicaciones en la Dirección de Cine del Centro Cultural de San Marcos, bajo la dirección de Estefanía De Cara. Allí conoció la alianza con WikiAcción Perú y comenzó un proceso de inducción en las plataformas Wikipedia para dictar talleres sobre edición. «Mi interés y participación comenzó y se ha sostenido por la resonancia de los valores de Wikimedia en mí, en la importancia de socializar el conocimiento y cómo este, al compartirse y ser creado en conjunto, nos hace seres humanos más libres por ser más conscientes», cuenta. Leyenda de foto: Paula Carnero durante Encuentro de Edición en Wikipedia sobre Cinematografía Peruana – Mujeres en el cine – CampoUnificado, CC BY-SA 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons

Renzo, por su parte, llegó de forma inesperada. Inició como voluntario en un proyecto de la Dirección de Cine en julio de 2024 y, aunque al principio los encuentros de edición le parecían complicados, pronto descubrió en ellos una alternativa dentro del quehacer audiovisual que había estado buscando. «A pesar de haber participado en diversos ámbitos de la realización audiovisual, no lograba encontrarme satisfecho en un campo específico. Poco a poco me di cuenta de que me llamaba mucho la atención el análisis, la investigación y la difusión audiovisual, especialmente la peruana», explica. Leyendo de foto: Renzo Rojas durante Encuentro de Edición – Cine Censurado. Renzo Rojas Alvarez, CC BY 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons

Encuentros de Edición en Wikipedia sobre Cine Peruano: espacios de memoria colaborativa

Desde sus inicios en el Centro Cultural de San Marcos hasta su expansión a la universidad y festivales como el Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción Corriente en Arequipa, los Encuentros de Edición en Wikipedia sobre Cine Peruano han evolucionado de forma pausada pero constante. Bajo una modalidad bimestral e híbrida, los encuentros han permitido no solo la creación y mejora de artículos, sino también la construcción de una comunidad activa y comprometida, que continúa editando de forma asincrónica gracias a un canal de comunicación permanente. Hasta la fecha, más de 152 personas han participado, logrando la creación de más de 74 artículos en Wikipedia.

Además de los Wikimedistas, el equipo de los Encuentros de edición está conformado por Estefanía De Cara, licenciada en Comunicación, especialista y gestora del sector cinematográfico, y por Melissa Tamani, historiadora del arte y Colíder de WikiAcción Perú. Juntos, este equipo define las estrategias, actividades y campañas que se desarrollan en el marco de los encuentros, tales como el taller de formación virtual sobre historia del cine peruano, impartido por el especialista arequipeño Edward de Ybarra en octubre de 2025.

Asimismo, este equipo también define las temáticas que se abordarán en las editatonas, las cuales responden a urgencias culturales: cine hecho por mujeres, cine censurado, cine y ecología, cortometrajes y, más recientemente, cine de no ficción. «Si bien estamos inscritos en el eje de cultura, nos siguen pareciendo ejes con inquietudes y necesidades pendientes, por eso los articulamos con las temáticas de nuestras editatonas», señala Paula.

Para Renzo, llevar estos encuentros fuera de Lima ha sido fundamental. «Actualmente hemos hecho la primera alianza con un festival para llevar las editatonas fuera del departamento de Lima y eso me parece súper necesario para incentivar a más personas a escribir sobre su propio ecosistema audiovisual», comenta Paula desde su lado. Esta descentralización no solo amplía la participación, sino que también enriquece la diversidad de narrativas sobre el cine peruano que se comparten en internet.Los encuentros funcionan como talleres donde los participantes aprenden a crear y editar artículos en Wikipedia mientras investigan sobre películas, directorxs, géneros y temáticas del audiovisual nacional. «Les diría que editen todo lo que puedan, a más ediciones más acostumbrado estás con la estructura de Wikipedia y das más accesibilidad al conocimiento sobre audiovisual peruano», invita Renzo a quienes se acercan por primera vez al movimiento Wikimedia.

Los valores del movimiento Wikimedia: conocimiento libre y colaborativo

Participante buscando referencias durante el Encuentro de Edición – Cine Censurado

Renzo Rojas Alvarez, CC BY 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons

Tanto Paula como Renzo coinciden en que los valores del movimiento Wikimedia, conocimiento libre, accesible y construido colaborativamente, resuenan profundamente con sus convicciones personales y políticas.

«Se suele asociar la investigación con roles jerárquicos, donde las personas que crean y organizan el conocimiento se hallan distantes de experiencias no academicistas. Creo que Wikipedia rompe con ese pensamiento autoral, exclusivo y a veces elitista, abriendo el diálogo, distribuyendo la capacidad de nombrar y posibilitando el saber en y desde la comunidad, siendo ella el comienzo y la finalidad», reflexiona Paula.

Para Renzo, apropiarse de espacios digitales como Wikipedia es una necesidad en el contexto actual.«Estos espacios apropiados sirven como plataformas de interés y visibilización para personas que quizás no cuenten con los medios necesarios para habitar espacios físicos donde se traten estos temas. Si bien lo digital no es un reemplazo exacto, funciona como un medio de iniciación. La idea sería no dejar a nadie fuera de la conversación y que el conocimiento de las problemáticas y temáticas sea de libre acceso», afirma.

Fotografía grupal del Encuentro de Edición – Cine Censurado

Renzo Rojas Alvarez, CC BY 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons Fotografía grupal del Encuentro de Edición – Cortometrajes Peruanos Renzo Rojas Alvarez, CC BY 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons

Aprendizajes y transformaciones

Desde que asumieron el rol de Wikimedistas en Residencia, tanto Paula como Renzo han experimentado una transformación profunda en su forma de entender la investigación, la divulgación y el activismo cultural.

Paula destaca el acompañamiento de WikiAcción Perú como clave para la permanencia del proyecto.«Me brindaron asistencia para dictar mejor los talleres e incluso pudimos asistir al Wikicampamento en Chucuito, Puno, en 2025 para continuar con nuestra capacitación y, sobre todo, conocer al resto de la comunidad de gestores, editores y talleristas de la comunidad de WikiAcciónquienes también son parte del movimiento. Conocer al movimiento Wikimedia, integrado por muchas personas bastante apasionadas que inspiran desde cada lugar que buscan narrar en la wiki, ha sido muy nutritivo», comparte.



Renzo y Paula durante el Wikicampamento 2025 en Chucuito – Puno

Candy Sotomayor, CC BY-SA 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons

Renzo, por su parte, valora haber encontrado un espacio donde confluyen sus intereses por el análisis, la investigación y la difusión del audiovisual peruano. «No creo que sea algo que haya buscado, pero tuve la suerte de haberlo encontrado», resalta.

Un camino hacia la descentralización

El paso de las editatonas desde la alianza con la Dirección de Cine y Producción Audiovisual del Centro Cultural de la UNMSM, a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma universidad y, luego, a Corriente Encuentro Latinoamericano de Cine de no Ficción en Arequipa es solo el inicio. Paula, Renzo y el equipo que gestiona los encuentros tienen planes ambiciosos para el 2026: comenzar a involucrarse con otras plataformas Wikimedia más allá de Wikipedia, como Wikimedia Commons y Wikidata, para seguir ampliando las posibilidades de documentar y visibilizar el cine peruano.

Encuentro de edición en Wikipedia Cine regional peruano – Candy Sotomayor, CC BY-SA 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons Encuentro de edición en Wikipedia sobre Cine No Ficción en Corriente: Encuentro Latinoamericano de Cine No Ficción – Estefania087 CC-BY-SA-4.0

«Solo pienso en el potencial que tiene todo esto y las posibilidades que se van abriendo en el camino», dice Paula con entusiasmo. Para ambos, cada encuentro es una oportunidad para seguir construyendo memoria, para seguir insistiendo en historias que merecen ser contadas y para seguir democratizando el acceso al conocimiento sobre el audiovisual peruano.

Un llamado a la acción

Paula y Renzo invitan a más personas a sumarse a los Encuentros de Edición en Wikipedia sobre cinematografía Peruana y al movimiento Wikimedia en general. «Lo que se desea es libertad en el conocimiento y trabajo en comunidades. Siempre y cuando se mantengan esos preceptos, yo creo que cualquier proyecto que inicien será de mucha ayuda para el movimiento Wikimedia», concluye Renzo.

Porque, como dice Paula, documentar el cine peruano en Wikipedia es más que crear artículos: es un ejercicio necesario de empatía, de humildad, del desdoblamiento del yo para acercarnos al universo del otro. Es escribir activamente sobre nuestras memorias. Es construir, juntos, un internet más libre y accesible para todos y todas.

Fotografía de uno de los primeros encuentros. Por Candy WikiAcción, CC BY-SA 4.0 Registro disponible en Wikimedia Commons

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