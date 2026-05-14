De consumidores de información a creadores de conocimiento abierto: experiencias universitarias con Wikimedia

Tras los primeros encuentros de la Red de Colaboración Docente en proyectos Wikimedia y la publicación de una serie de vídeos sobre experiencias educativas con Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons y OpenStreetMap, la comunidad académica que comenzó a articularse en 2025 da ahora un nuevo paso colectivo: la publicación del libro Innovación docente con Wikimedia. Experiencias compartidas en las universidades españolas.

La obra reúne 25 experiencias desarrolladas en distintas universidades españolas y muestra cómo los proyectos Wikimedia pueden integrarse en la educación superior como herramientas para trabajar competencias digitales, alfabetización mediática, verificación de información, ciencia abierta, trabajo colaborativo y transferencia social del conocimiento.

El libro ha sido impulsado por InnovaWiki, un grupo de innovación docente centrado en proyectos Wikimedia vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos, y editado en acceso abierto por Academia Abierta. La publicación es fruto del trabajo colaborativo de una red interuniversitaria de docentes comprometidos con la educación abierta, la cultura libre y la producción de conocimiento abierto. El volumen ha sido coordinado por Florencia Claes, responsable del grupo InnovaWiki.

Uno de los principales objetivos del volumen es facilitar la replicabilidad de experiencias docentes vinculadas con Wikimedia. Por ello, cada capítulo describe metodologías, objetivos, herramientas empleadas y aprendizajes derivados de proyectos aplicados en contextos universitarios muy diversos.

Las experiencias recogidas abarcan disciplinas y ámbitos muy diversos, entre ellos la anatomía patológica, la traducción, el periodismo, la arqueología y la acción humanitaria, así como proyectos centrados en alfabetización mediática y verificación de información, formación del profesorado, difusión y transferencia del conocimiento, patrimonio cultural, creación colaborativa de contenidos multimedia y trabajo con datos estructurados y visualización de la información.

Más allá del aula, muchos de los proyectos descritos comparten una misma lógica: el alumnado deja de producir trabajos destinados únicamente a la evaluación académica y pasa a participar en la creación de contenidos abiertos, accesibles y reutilizables públicamente. De este modo, las actividades docentes adquieren una dimensión social y pública que conecta universidad y ciudadanía.

El libro también incorpora una dimensión transmedia. La publicación enlaza 17 vídeos y múltiples recursos educativos accesibles públicamente en Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons, permitiendo explorar las experiencias más allá del propio texto.

La obra será presentada el próximo 22 de mayo en el marco del EduWiki Knowledge Showcase, encuentro internacional dedicado a educación y proyectos Wikimedia.

Este proyecto se enmarca en las actividades de la Red de Colaboración Docente en proyectos Wikimedia y consolida una comunidad académica interesada en nuevas formas de enseñanza basadas en la colaboración, el conocimiento abierto y la participación pública. Este libro, su organización y maquetación, está fuerte-mente inspirado en “Wikimedia in Education. Wikime-dia UK in partnership with the University of Edinburgh” trabajo de Wikimedia UK, Ewan McAndrew (Wikime-dian in Residence at the University of Edinburgh), Dra Sara Thomas (Programme Manager, Wikimedia UK). CC BY SA 4.0.Disponible Damos las gracias a Sara y Ewan por su trabajo y recomendaciones.

Recursos

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