Propuestas aprobadas para la Conferencia de Wikimedia de 2026 (ronda 2): Seguir conectando, creciendo y aprendiendo juntos

Conferencia Juvenil de Wikimedia 2025

A principios de este año, dimos a conocer la primera tanda de conferencias de la comunidad Wikimedia aprobadas en el marco del Fondo para Conferencias y Eventos 2025-2026, entre las que se incluyen encuentros para comunidades indígenas, activistas dedicados a la preservación de las lenguas e investigadores interesados en el movimiento Wikimedia.

Hoy nos complace anunciar la siguiente ronda de conferencias que han sido aprobadas para recibir financiamiento y apoyo por parte de la Fundación Wikimedia y el Comité de Apoyo a las Conferencias. Con el respaldo a estos 15 encuentros estratégicos, diversos y fundamentales, cerca de 1800 wikimedistas se reunirán durante 2026 y 2027. Estas conferencias continúan reflejando aquello que fortalece al movimiento Wikimedia: personas que se reúnen para compartir conocimiento, construir relaciones y dar forma al futuro del conocimiento libre. Y, sobre todo, para celebrar la alegría de contribuir a los proyectos Wikimedia.

Como se señala en el Plan Anual de la Fundación Wikimedia, este es un momento de urgencia y enfoque para los proyectos de Wikimedia. Estamos viendo tendencias globales que transforman rápidamente el ecosistema de internet y de la información. La Inteligencia Artificial se ha convertido en una fuerza transformadora en Internet, junto con las nuevas formas en que las generaciones jóvenes consumen información, además de un creciente escrutinio por parte de los gobiernos y las regulaciones. En este contexto, estos encuentros ofrecen un espacio seguro, abierto y dedicado para que las comunidades wikimedistas puedan reunirse, colaborar y co-crear el futuro de nuestro movimiento.

Foto grupal Eduwiki 2025

Conferencias regionales

Las conferencias regionales crean oportunidades para que las comunidades se conecten más allá de las fronteras, compartan desafíos y aprendan unas de otras.

Después de una larga pausa, la comunidad de América Latina volverá a reunirse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para fortalecer la colaboración regional y avanzar en el trabajo sobre equidad del conocimiento y contenidos locales, a través de la Conferencia Wikimedia de América Latina 2026, organizada por el grupo de usuarios Wikimedistas de Bolivia.

En Cluj-Napoca, Rumania, las personas contribuidoras de Europa Central y del Este (CEE) continuarán la sólida tradición de aprendizaje y construcción de alianzas regionales mediante el Wikimedia CEE Meeting 2026, organizado por el grupo de usuarios Wikimedistas de Rumania y Moldavia.

En Abiyán, Costa de Marfil, la comunidad africana Wikimedia volverá a reunirse para enfocarse en el fortalecimiento de capacidades, liderazgo y amplificación de la agenda africana durante WikiIndaba 2026, organizado por el grupo de usuarios de la Comunidad Wikimedia de Costa de Marfil.

Finalmente, en Osaka, Japón, la Cumbre ESEAP 2027 reunirá a líderes comunitarios y al Hub ESEAP en un encuentro estratégico para apoyar la coordinación entre un conjunto diverso y creciente de comunidades. El evento será organizado por el grupo de usuarios de Wikimedistas de Japón.

Estos espacios son especialmente importantes, ya que el movimiento trabaja para mantener y aumentar la participación. Reunir a las personas a nivel regional ayuda a generar confianza, fortalecer las redes e impulsar la colaboración a largo plazo.



Conferencias temáticas

Además de los encuentros regionales, las conferencias temáticas crean espacios para profundizar en temas relevantes para todo el movimiento.

Montreal, Canadá, será sede de la primera Queering Wiki Conference 2026, que busca reunir a la comunidad wiki LGBT+ y enfocarse en fortalecer el conocimiento y la producción de contenidos, reducir brechas de conocimiento sobre temas queer y debatir temas futuros relacionados con gobernanza y organización. El evento será organizado conjuntamente por Wikimedia LGBT y Wikimedia Canada.

Hyderabad, India, será sede de un encuentro muy relevante en el marco de la Open Knowledge Conference 2026, que busca reunir a personas que lideran el desarrollo de tecnologías del futuro al servicio del conocimiento abierto, la colaboración digital y las infraestructuras públicas compartidas. El encuentro será organizado por Open Knowledge Initiatives y el International Institute of Information Technology Hyderabad.

Por último, el festival Oulu Löyly – Open Culture Think & Do Fest, en Oulu, Finlandia, pondrá atención en el conocimiento indígena y la preservación cultural, generando espacios de diálogo y colaboración sobre la documentación y difusión de sistemas de conocimiento subrepresentados. El evento será organizado por AvoinGLAM.

Apoyo a las comunidades lingüísticas

Esta ronda también incluye conferencias enfocadas en el fortalecimiento de comunidades lingüísticas, una parte esencial para avanzar hacia la equidad del conocimiento.

Después de una larga pausa, la Hindi Wikipedia Conference 2026 reunirá nuevamente a personas contribuidoras para fortalecer la colaboración, compartir estrategias de crecimiento y abordar desafíos relacionados con el desarrollo de contenido y comunidad en Delhi, India. El evento será organizado por el grupo de usuario de wikimedistas Hindi.

De manera similar, la Bangla WikiConference 2026 continuará ampliando el impacto logrado en su edición anterior y reunirá a personas colaboradoras de los proyectos Wikimedia en bangla, con énfasis en el fortalecimiento de capacidades y la expansión de la participación. Será organizada por Wikimedia Bangladesh Foundation.

Encuentro CEE 2025 foto grupal

Mirando hacia adelante

Cada una de estas conferencias representa un esfuerzo liderado por las comunidades para reunirse, aprender mutuamente y construir algo más fuerte en conjunto. También reflejan prioridades más amplias del movimiento: apoyar a las personas voluntarias, fortalecer la colaboración y responder a las formas cambiantes en que las personas se relacionan con el conocimiento.

Compromiso de la Fundación Wikimedia con encuentros seguros y protegidos

Todas las propuestas pasaron por un riguroso proceso de evaluación realizado por personal de la Fundación Wikimedia y personas voluntarias del Comité de Apoyo a Conferencias. La Fundación Wikimedia mantiene su compromiso de brindar apoyo estructurado a quienes organizan eventos comunitarios, incluyendo asesoramiento en diseño y desarrollo de programas y, especialmente en eventos de gran escala, apoyo directo en reservas de viajes, alojamiento y sedes.

Asimismo, estamos trabajando estrechamente con todas las organizaciones anfitrionas en prácticas compartidas para la selección de ciudades sede, espacios de realización y otras medidas destinadas a fortalecer la seguridad y protección de las personas participantes.

Nota: Si tienes interés en presentar una propuesta, puedes ponerte en contacto con nosotros y estaremos encantados de colaborar en la construcción de la propuesta y el presupuesto. Puedes escribirnos a: conferencegrants@wikimedia.org.

Si deseas conocer más sobre el Fondo para Conferencias y Eventos, puedes encontrar información detallada en Meta.

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