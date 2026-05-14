Wiki por los futuros sostenibles 2026: Wikimedia Chile realizó Editatón medioambiental en Valparaíso

Este sábado 9 de mayo llegamos hasta Valparaíso para realizar una editatón medioambiental en Wikipedia, en el marco de la campaña internacional “Wiki por los Futuros Sostenibles”. La jornada, realizada con el apoyo de la Fundación Ojos de Mar y el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel, reunió a activistas, editores y representantes de organizaciones sociales y ambientales para mejorar colectivamente la información disponible en Wikipedia y Wikidata sobre los conflictos ambientales que afectan a la Región de Valparaíso.

Durante la actividad, las y los participantes recibieron capacitación en el uso de las plataformas de Wikimedia para documentar, verificar y contextualizar información sobre problemáticas ambientales locales, contribuyendo así a que estos temas tengan mayor visibilidad y rigor en el ecosistema del conocimiento abierto.

La jornada contó con la participación de representantes del Programa ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, MOSACAT Chile y Wikimedistas de Uruguay, sumando perspectivas tanto territoriales como regionales a este ejercicio de edición colaborativa.

La editatón forma parte de “Wiki por los Futuros Sostenibles”, campaña internacional organizada por Wikimedia Chile, Wikimedia Argentina, Wikimedistas de Bolivia, Wikimedia Colombia, Wiki Acción Perú, Wikimedistas de Uruguay y Wikimedistas de la Universidad Nacional de la Plata, que busca promover la integridad de la información en Wikipedia en torno a la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.



Durante la jornada también se sumaron datos sobre eventos meteorológicos extremos a Wikidata, en el marco del proyecto presentado por Wikimedia Brasil junto al Grupo de Trabajo LAC sobre Justicia Climática y Proyectos Wikimedia, que fue seleccionado por la Iniciativa Global sobre Integridad de la Información sobre el Cambio Climático (GIIICC, por sus siglas en inglés), liderada por el Gobierno de Brasil, la Secretaría de la ONU y UNESCO.



A través de actividades como esta, Wikimedia Chile avanza en su compromiso de fortalecer el acceso a información abierta, verificable y contextualizada sobre los desafíos ambientales que enfrentan las diferentes comunidades de nuestro país.

Realizamos capacitaciones en Wikipedia y Wikidata como parte de nuestro programa de Territorios y Contenidos Locales. Te invitamos a conocer más sobre nuestro trabajo aquí



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