Wikimedia España y Yes We Tech impulsan red de editoras STEM en Wikipedia

La futura red de editoras Yes We Tech nace como una iniciativa impulsada por Yes We Tech y Wikimedia España para promover la creación y mejora de contenidos sobre mujeres científicas y tecnólogas en Wikipedia. A través del programa “Mujeres STEM: formación en proyectos Wikimedia”, ambas organizaciones buscaron contribuir a reducir la brecha de género que todavía persiste en internet y en los espacios donde se construye el conocimiento.

Las primeras referencias añadidas se han seleccionado desde el manual “Damos con la tecla”, desarrollado por Yes We Tech este año para seguir creando y reforzando referentes femeninos y generar nuevas vocaciones STEM.

El programa combinó formación, activismo digital y trabajo colaborativo a través de una conferencia inaugural y varios talleres de edición dirigidos a la comunidad Yes We Tech. En total, participaron cerca de 50 personas entre ambas actividades y, hasta el momento, las participantes han creado o mejorado 10 artículos relacionados con mujeres STEM.

Un primer paso para construir una red de editoras Yes We Tech

El pasado 9 de abril se celebró la jornada “Activación: Mujeres STEM en Wikipedia”, que reunió a 25 asistentes y marcó el inicio de un espacio de encuentro para mujeres interesadas en participar en la construcción de conocimiento libre.

Más que una conferencia, el encuentro fue una invitación a la acción colectiva y al empoderamiento digital: una oportunidad para reclamar el espacio de las mujeres en la mayor enciclopedia del mundo y sentar las bases de una futura red de editoras Yes We Tech comprometida con la diversidad y la representación del conocimiento.

Durante la sesión contamos con el acompañamiento de Mentxu Ramilo Araujo, miembro de la Junta Directiva de Wikimedia España, cuya experiencia como wikimedista fue clave para guiar y motivar a las participantes en este primer acercamiento a Wikipedia.

A lo largo de la conferencia, Mentxu recordó que Wikipedia “no es solo una web, sino la plataforma de inteligencia colectiva más importante del mundo”, destacando además que editar también puede entenderse como una forma de activismo. En este sentido, insistió en la importancia de organizarse para documentar las aportaciones de las mujeres STEM y aportar diversidad lingüística y local al conocimiento libre, evitando así que “nuestra historia siga siendo escrita por otros y desde perspectivas sesgadas”.

Talleres de edición para aprender, colaborar y crear contenido

A partir del 10 de abril comenzaron los talleres prácticos de edición en Wikipedia, en los que participaron 23 mujeres de la comunidad Yes We Tech.

Durante las sesiones, las participantes aprendieron los principios fundamentales de Wikipedia, como la relevancia, la verificabilidad y la neutralidad, además de dar sus primeros pasos en la creación y mejora de artículos y conocer el funcionamiento de la comunidad editora.

Estos talleres buscaron ir más allá de la formación técnica y fomentar vínculos de colaboración entre mujeres interesadas en generar conocimiento libre y combatir la invisibilización histórica de las mujeres en STEM.

Hasta el momento, el grupo ha trabajado en la creación y mejora de 10 artículos relacionados con científicas y tecnólogas, contribuyendo así a reducir la brecha de género en Wikipedia y ampliar la diversidad de contenidos disponibles en español.

Asimismo, se ha consolidado una comunidad de WhatsApp con 26 mujeres editoras en Wikipedia, surgida a partir de la charla y los talleres, que continúa activa como espacio de acompañamiento y colaboración.

Una alianza por el conocimiento libre y diverso

La colaboración entre Wikimedia España y Yes We Tech puso de manifiesto el potencial de las alianzas para promover un internet más diverso, inclusivo y representativo.

Iniciativas como “Mujeres STEM: formación en proyectos Wikimedia” no solo ayudan a incorporar nuevos contenidos a Wikipedia, sino que también abren espacios para que más mujeres se acerquen a la edición colaborativa y participen activamente en la construcción del conocimiento abierto.

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