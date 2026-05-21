Arte en Circulación: Construyendo acceso abierto a la historia del arte colombiano

¿Qué es “Arte en Circulación”?

El arte colombiano posee una enorme riqueza cultural; sin embargo, gran parte de su documentación permanece mayoritariamente inaccesible en línea. Al investigar sobre artistas colombianos, me percaté de lo difícil que es encontrar información actualizada, organizada y accesible, incluso sobre figuras clave de la historia del arte del país.

Por esa misma época, descubrí los editatones de Wikipedia y rápidamente me di cuenta de su gran potencial, no solo como eventos de edición, sino como espacios capaces de difundir archivos, investigaciones y conocimiento público. Específicamente sobre artistas colombianos, un tema descuidado dentro del ecosistema de Wikipedia. Algunos de los artistas más importantes e innegablemente influyentes del país tenían artículos mal escritos: con poca información, mal organizados y completamente desactualizados. Con esto en mente, decidí abordar el problema de frente organizando mi propio evento con dos objetivos principales:

• Corregir artículos existentes y posiblemente añadir nuevos a la Wikipedia en español, mejorando así el acceso nacional e internacional a información básica, actualizada y precisa sobre artistas colombianos.

• Capacitar a expertos en historia del arte en Colombia sobre el uso de Wikipedia, para que pudieran seguir contribuyendo después del evento, al tiempo que permitía a los participantes ejercitar sus habilidades de escritura y pensamiento crítico. Si bien la convocatoria era abierta, buscábamos especialmente a profesionales del arte, estudiantes y aficionados, ya que saber dónde y cómo encontrar información fiable sobre artistas colombianos es una habilidad que vale la pena cultivar y difundir.

De la idea a la estructura

Cuando supe por primera vez de los editatones de Wikipedia, ni siquiera sabía que Wikimedia Colombia ya llevaba años organizando eventos similares; así que, al principio, estaba completamente sola.

El proceso tuvo varias etapas. La primera etapa fue la investigación, seguida de la planificación y, finalmente, la redacción del documento de propuesta final. Para la fase de investigación, analicé diferentes editatones con una amplia variedad de temas, examinando qué dinámicas eran las más comunes y exitosas, cómo se organizaban los eventos, cómo se preparaba a los participantes y qué materiales y servicios solían proporcionar los organizadores. El Outreach ofrece un curso increíblemente completo sobre cómo organizar un maratón de edición, que resultó ser un recurso invaluable.

En la etapa de planificación, senté mis bases con un documento que describía lo siguiente: alcance y objetivos del evento, posibles colaboraciones, fecha y lugar, estrategia de promoción, preparación de recursos para los participantes y el cronograma del día del evento. Esta era solo una parte de un ecosistema de planificación más amplio que también incluía documentos de seguimiento del progreso, un índice de recursos compilado, contenido didáctico completo con esquemas de presentaciones en PowerPoint y guiones básicos, cartas de propuesta para posibles colaboradores, una lista de artistas recomendados para escribir sobre ellos, y más.

La mayoría de estos materiales se desarrollaron y estaban listos antes de que comenzara a presentar propuestas formales para eventos; el contenido didáctico y las diapositivas fueron la excepción, los que desarrollé posteriormente con la ayuda de Wikimedia Colombia. La planificación implicó traducir modelos existentes a un contexto local con recursos y apoyos variables.

Construyendo la red

En una etapa clave de la planificación, logré contactarme con Wikimedia Colombia y, posteriormente, con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Ambas entidades desempeñaron un papel fundamental en la realización del evento: Wikimedia brindó apoyo para el desarrollo de materiales didácticos, mientras que la universidad aportó el espacio y colaboró ​​en la promoción.

Como siempre, estos procesos de colaboración conllevan sus propios desafíos: coordinación interinstitucional, tiempos de respuesta y definición de roles. Afortunadamente, todas las instituciones involucradas mostraron un compromiso genuino para que el evento fuera un éxito, lo que facilitó enormemente incluso las situaciones más apremiantes.

Capacitación y ejecución del evento

Sesiones virtuales

Planifiqué dos sesiones virtuales centradas en la edición y creación de artículos de Wikipedia. La segunda sesión también abarcó los aspectos básicos de la subida de recursos a Wikimedia Commons. Al finalizar estas sesiones, los participantes habían aprendido a:

Determinar si un artículo de Wikipedia está listo para editar o publicar.

Navegar por las reglas básicas de la comunidad y el ecosistema de Wikipedia.

Editar un artículo ya existente.

Crear un borrador en el taller de usuario.

Subir un nuevo artículo.

Subir recursos a Wikimedia Commons.

Sesiones presenciales Las sesiones presenciales se desarrollaron en una menor escala de lo previsto inicialmente, lo que permitió una orientación más individualizada y un apoyo editorial más cercano durante el proceso de edición, no solo por parte de los organizadores sino también entre los propios participantes.

Resultados y reflexiones

A pesar de los desafíos inherentes a la organización de un evento por primera vez en múltiples instituciones, Arte en Circulación logró crear contenido nuevo, mejorar artículos existentes e introducir a los participantes a la producción colaborativa de conocimiento dentro de las plataformas de Wikimedia.

Logros

• Artículos nuevos creados: 20 • Artículos mejorados: 49 • Contenido multimedia subido a Wikimedia Commons: 20 • Total de participantes: 14

Lecciones aprendidas

Una de las lecciones más valiosas que aprendí al organizar este evento fue comprender la gran adaptabilidad que requieren los proyectos culturales colaborativos. Si bien las estructuras de planificación son esenciales, muchos aspectos del proceso, desde la coordinación institucional hasta la participación de los asistentes, exigen un ajuste constante por parte del organizador.

La experiencia también reforzó la certeza de la importancia de enseñar a las comunidades especializadas cómo contribuir directamente a las plataformas de conocimiento abierto. Muchos participantes ya poseían un profundo conocimiento sobre el arte colombiano; el reto no radicaba en la experiencia en sí, sino en crear puentes entre esa experiencia y plataformas públicamente accesibles como Wikipedia.

Algunos de nuestros mayores logros surgieron al presenciar el florecimiento del interés de los participantes por el ecosistema de Wikipedia: ver a alguien publicar su primer artículo, observar cómo los participantes intercambiaban información, ayuda y entusiasmo, fue sumamente gratificante.

En esencia, Arte en Circulación no se trataba solo de editar artículos. Era un intento de explorar cómo se difunde el conocimiento cultural, quién tiene acceso a él y cómo los espacios digitales colaborativos pueden contribuir a ampliar la visibilidad pública de la historia del arte colombiano.

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