Wikimedia Chile en Nerdearla 2026: por primera vez como speakers con un taller de datos abiertos Wikimedia

Entre el 16 y el 18 de abril, Wikimedia Chile participó en Nerdearla en Santiago de Chile, el evento gratuito de tecnología más grande de América Latina. Con un formato híbrido, presencial y vía streaming, Nerdearla se presenta como una experiencia abierta y hecha por la comunidad, que conecta a la comunidad tech hispanohablante en distintos países y a través de streaming global.
Para Wikimedia Chile, esta edición fue especialmente significativa: por primera vez participamos como speakers, compartiendo en un espacio masivo de tecnología una parte central de nuestro trabajo: cómo los datos abiertos del ecosistema Wikimedia pueden reutilizarse para construir herramientas, análisis y visualizaciones.
Un workshop para construir con Wikipedia y Wikidata
En representación de Wikimedia Chile, Carla Toro, Directora del programa de Tecnologías, realizó el workshop “Construye con datos abiertos de Wikimedia: APIs, SPARQL y visualización”, una sesión práctica de una hora con demostración en vivo.
El taller estuvo orientado a personas interesadas en trabajar con datos abiertos reales y reutilizables en sus proyectos. El enfoque fue “aprender haciendo”: a partir de datos de Wikimedia (principalmente Wikipedia y Wikidata), revisamos cómo consultar información mediante APIs y SPARQL, y cómo transformar esos resultados en visualizaciones simples y exploratorias.
A lo largo del workshop, se presentaron capacidades técnicas del ecosistema Wikimedia: datos estructurados, servicios de consulta y herramientas de visualización, y se guió a las y los participantes en ejercicios prácticos para explorar, modificar y reutilizar información abierta. No se requería experiencia previa con Wikimedia: el foco estuvo en mostrar el potencial de estos datos para proyectos de análisis, visualización y prototipos tecnológicos.
Además, para conectar el contenido con casos reales, compartimos ejemplos de herramientas que ya existen y que muestran distintos caminos posibles como Geo Editores, Geo Conflictos, Paulina, Linked People, entre otras.
Más de 100 personas y muchas conversaciones después del taller
El workshop estuvo dirigido a público general y contó con más de 100 asistentes. La recepción fue muy positiva: hubo muchas preguntas, interés por replicar ideas en proyectos propios y conversaciones que continuaron después de la sesión. Nos llevamos contactos, propuestas e ideas de colaboración con personas que se acercaron a conversar sobre usos posibles de Wikidata, necesidades de visualización y oportunidades para construir herramientas abiertas desde la región.
Próximos pasos: repetir el taller y sumar comunidad técnica
La experiencia en Nerdearla confirmó algo que venimos observando hace tiempo: existe un interés creciente por tecnologías abiertas, datos reutilizables y formas más transparentes de construir proyectos. Por eso, uno de los próximos pasos es repetir este taller y, a partir de ese entusiasmo, invitar a más personas a integrarse a una comunidad técnica vinculada a Wikimedia.
Nuestra intención es que este primer hito como speakers no quede como una instancia aislada, sino como el inicio de un trabajo sostenido para abrir espacios formativos prácticos sobre tecnologías Wikimedia, conectar a personas interesadas en datos abiertos con proyectos existentes y comenzar a formar un grupo local que quiera aprender, colaborar y construir con tecnologías Wikimedia.
Materiales y recursos
Si te lo perdiste o quieres revisarlo con calma, aquí puedes acceder a los materiales del workshop:
Si quieres saber más sobre este tipo de talleres, proponer una colaboración o sumarte a conversaciones sobre tecnologías Wikimedia, puedes escribirnos a tecnologia@wikimedia.cl.
