Mi experiencia en la Wikimedia Hackathon 2026: Fortaleciendo herramientas, vínculos y la comunidad técnica de LATAM

Entre el 1 y el 3 de mayo de 2026, participé en la Wikimedia Hackathon en Milán, Italia, en representación de Wikimedia Chile. Si bien fui la única persona viajando desde Chile, participaron varias personas de distintos países de América Latina, lo que convirtió el encuentro en un espacio especialmente valioso para la colaboración y la articulación regional.

Más que código: por qué importa estar ahí

Muchas veces las hackathones se describen como instancias para “programar en conjunto”, pero para mí su valor va más allá de desarrollar funcionalidades. Puedo contribuir código desde mi casa; lo que es mucho más difícil de replicar en línea es la posibilidad de conocer a las personas detrás de los sistemas, generar confianza y tener conversaciones directas con mantenedoras/es y contribuidoras/es clave.

En Milán pude reunirme con personas de la Fundación Wikimedia, con mantenedoras/es y administradoras/es de infraestructura comunitaria, y con personas que trabajan en herramientas y flujos de apoyo a nuevas y nuevos editores en Wikipedia. Estas conversaciones presenciales ayudan a alinear perspectivas, entender restricciones y detectar oportunidades que muchas veces no aparecen con comunicación asincrónica.

Temas que resonaron: reutilización de datos e infraestructura desde América Latina

A lo largo de las conversaciones (formales e informales), hubo dos ejes que se sintieron especialmente relevantes desde la perspectiva latinoamericana:

Reutilización de datos e infraestructura abierta: cómo podemos aprovechar mejor los datos de Wikimedia para construir herramientas que tengan sentido local, y cómo sostenerlas en el tiempo.

cómo podemos aprovechar mejor los datos de Wikimedia para construir herramientas que tengan sentido local, y cómo sostenerlas en el tiempo. Fortalecer la capacidad técnica regional: cómo hacer crecer y apoyar una comunidad que pueda mantener herramientas, documentar soluciones y contribuir de forma constante desde nuestra región.

Estos temas no son abstractos: la infraestructura y la sostenibilidad se ven distintas cuando los recursos, la conectividad y el apoyo institucional varían tanto entre territorios. Conversarlo en un espacio técnico global dejó aún más clara la necesidad de estrategias regionales y acompañamiento.

Sesión de comunidad técnica LATAM: desafíos compartidos y próximos pasos concretos

Por segunda vez en una Hackathon de Wikimedia, realizamos una sesión oficial para articular y fortalecer la comunidad técnica de América Latina. Participaron alrededor de 12 personas de países como Chile, Brasil, Uruguay, México y Colombia, entre otros.

La sesión nos permitió conversar sobre desafíos recurrentes en la región: cómo acompañar a nuevas personas para que pasen de interesarse a contribuir, cómo evitar trabajar en aislamiento y cómo hacer más sostenible la participación técnica. A partir de esa conversación acordamos algunos próximos pasos:

Mapear de forma más estructurada los deseos y necesidades de la región (para no trabajar desde supuestos).

(para no trabajar desde supuestos). Mantener llamadas periódicas de la comunidad técnica LATAM para coordinación, intercambio y visibilidad.

para coordinación, intercambio y visibilidad. Impulsar rutas de mentoría, para apoyar a quienes recién se acercan y facilitar su camino hacia contribuciones concretas.

Además, como parte del programa de la hackathon, participé en una sesión sobre mujeres en tecnología, enfocada en comenzar a identificar barreras y experiencias. Queremos compartir una entrada específica sobre ese tema en un Diff aparte.

Resultados de código: actualizaciones en Geo Editores y Geo Conflictos

Junto con el trabajo comunitario, también contribuimos a mejoras en Geo Editores y Geo Conflictos.

En Geo Editores, la herramienta ahora está disponible en inglés y preparada para sumar traducciones a otros idiomas. También incorporamos modo oscuro, una nueva visualización y una sección para comparar distintos proyectos Wikimedia. Estos cambios ya están activos en la herramienta.

En Geo Conflictos, el avance principal fue en el modelado de datos. Dado que los conflictos socioambientales no siempre están representados de manera consistente en Wikidata, trabajamos en identificar una mejor forma de modelar esta información para que la herramienta pueda recuperar y mostrar los elementos con mayor fiabilidad, fortaleciendo la base de la que depende.

Mirando hacia adelante

En lo personal, la hackathon reafirmó por qué estos encuentros importan: permiten construir vínculos, mantenerse conectada con la dimensión técnica del movimiento y participar de conversaciones que impactan la infraestructura que compartimos.

Al mismo tiempo, también dejó algo dando vueltas: sería valioso contar con más espacios para discutir decisiones “políticas” de carácter técnico (trade-offs, prioridades y gobernanza) que afectan profundamente a comunidades y herramientas. Es algo que podría proponerse en otras conferencias o formatos futuros.

Los próximos pasos después de Milán son continuar el desarrollo, sumar más personas contribuidoras a las herramientas y seguir fortaleciendo la comunidad técnica LATAM a través del mapeo, las llamadas y la mentoría.

Conoce más sobre el programa de Tecnologías de Wikimedia Chile en este enlace. Si te interesa contribuir a nuestros repositorios o sumarte a las llamadas de la comunidad técnica de América Latina, puedes escribirnos a tecnologia@wikimedia.cl.

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