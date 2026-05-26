Concurso de Fotografía de Naturaleza 2026 invita a documentar la crisis climática y la justicia ambiental en América Latina

Del 15 de mayo al 30 de junio de 2026 estará abierta la convocatoria del Concurso de Fotografía de Naturaleza 2026, iniciativa organizada por el Grupo de Trabajo Justicia climática y proyectos Wikimedia en el marco de la campaña internacional Wiki por los Futuros Sostenibles 2026.



El concurso busca ampliar los contenidos en Wikimedia Commons y visibilizar las fuentes de agua, la afectación de cuerpos de agua, los eventos climáticos extremos y las huellas de la justicia climática, además de promover la acción climática a través del diseño de material gráfico desde América Latina.

La convocatoria incluye cinco categorías: cuerpos de agua, afectaciones ambientales sobre fuentes hídricas, fenómenos meteorológicos extremos, huellas de la justicia climática y una nueva categoría dedicada al diseño para la acción climática, orientada a infografías, carteles y afiches digitales elaborados con imágenes de Commons para sensibilizar sobre el derecho a un ambiente sano y la defensa de los territorios.

Las fotografías y piezas gráficas participantes deberán subirse a Wikimedia Commons bajo licencia libre. Puedes usar la herramienta para subir tus imágenes a través de una de las categorías, recuerda que deben de incluir la categoría “Concurso de Fotografía de Naturaleza 2026” para ser contabilizadas dentro del certamen. Puedes participar en más de una categoría del concurso.

La convocatoria está abierta a fotógrafas, fotógrafos, diseñadoras, activistas, comunidades y personas de América Latina interesadas en contribuir al conocimiento libre desde una perspectiva ambiental y territorial.

Los premios alcanzan hasta 250 USD y los resultados serán anunciados el 15 de agosto de 2026.

Sesión virtual de orientación para participantes

Como parte de las actividades del concurso, el próximo 29 de mayo se realizará una sesión virtual de orientación abierta a personas de toda América Latina interesadas en participar en el Concurso de Fotografía de Naturaleza 2026. El encuentro será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de WikiAcción Perú y permitirá resolver dudas sobre el proceso de participación, la subida de imágenes a Wikimedia Commons, las categorías del concurso y los requisitos técnicos de las fotografías y piezas gráficas. La sesión también presentará la nueva categoría Diseño para la acción climática, orientada a afiches, carteles e infografías digitales elaboradas con imágenes libres de Commons.

Fecha y horarios de la sesión de orientación

Viernes 29 de mayo de 2026

• Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas

• Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

• Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 19:00 horas

• México y Guatemala: 16:00 horas

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