¡Editatón de la Wikiamistad entre Bolivia y Japón en junio!

Wikimedia Friendship Bolivia Japan logo positivo

En el mes de junio de 2026, se llevará acabo una editatón como parte del evento Bolivia Japan Friendship 2026. Esta actividad es parte de la Wikiamistad entre Bolivia y Japón, la cual tiene el propósito de enriquecer el contenido en los proyectos Wikimedia sobre la cultura y la historia de ambos países, promoviendo así la amistad entre dos naciones. Durante mayo, Bolivia ha estado organizando paseos a viveros de bonsái y visitas a dojos de artes marciales y eventos de cosplay, y en junio llevará acabo talleres de edición. Para más detalles, puedes consultar la página del evento en español.

Visita a un vivero de bonsái Fotografía de un árbol de bonsái Demostración de Iaido

Bolivia, situada en Sudamérica, y Japón, en el hemisferio norte, se encuentran en lados opuestos del planeta y no tienen intercambios frecuentes en el día a día. Sin embargo, en el siglo XX, muchos japoneses inmigraron a Bolivia y, desde entonces, se ha construido una relación entre ambas naciones a través del gobierno y el sector privado.

En marzo de 2026, Carlillasa de Wikimedistas de Bolivia publicó un artículo en el Diff titulado “Lo que un funeral me enseñó sobre Wikipedia, Bolivia y Japón: una historia de conocimiento y afectos“. Se trata de un relato sobre el intercambio entre Bolivia y Japón mediado por Wikipedia. A Wadakuramon, de Wikimedistas de Japón, esta historia la conmovió y la tradujo al japonés. Carlillasa y Wadakuramon se conocieron en Wikimanía en 2024, se reencontraron en 2025 en el mismo evento y en ambas oportunidades tocaron juntas en la WikiOrquesta. Las dos planearon un proyecto de amistad para fomentar el intercambio entre wikimedistas de ambos países.

Gracias a las plataformas Wikimedia podemos colaborar sin límites temporales ni espaciales. ¡Esperamos tu participación!

La página del evento es esta. Te invitamos a inscribirte y formar parte de esta iniciativa, sin importar en qué parte del mundo te encuentres.

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