En las tierras del puma y los colibríes: La conferencia Wikimedia de América Latina se realizará en Bolivia este 2026

Poster, conferencia Wikimedia América Latina 2026

Con mucha emoción, queremos compartirles que Bolivia será la sede de la Conferencia Wikimedia de América Latina este año. Este encuentro se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre de 2026, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al este de Bolivia. La ciudad y su área metropolitana han sido cuna de un crecimiento impresionante y actualmente alberga expresiones culturales de todo el país y gran parte de la región.

Queremos compartir con la comunidad wikimedista la riqueza ecológica, patrimonial y cultural de Bolivia. Nuestro país abarca desde la región andina -con ciudades a más de 4000 msnm- hasta la vasta cuenca amazónica y los bosques secos del Chaco, contando con 14 pisos ecológicos, 17 ecoregiones y 190 ecosistemas. En esta diversidad también han florecido más de 30 naciones de pueblos indígenas y afrobolivianos, que constituyen una de las principales fortalezas locales.

Sé parte de la Conferencia

El evento tiene el objetivo de crear espacios estructurados para el intercambio de conocimientos y habilidades que impulsen la comunidad, apoyen la resolución de conflictos y la participación inclusiva. Cualquier persona de América Latina y el Caribe puede postular para becas o propuestas de programas, sin importar si su país cuenta o no con un grupo afiliado. El objetivo es fortalecer la colaboración regional e impulsar el trabajo en torno a la equidad del conocimiento y el contenido local de manera conjunta y diversa.

Las personas pueden postular a una beca a través del siguiente formulario. Aquí pueden encontrar todas las preguntas que se realizan en el formulario. La postulación a becas cierra el día domingo 21 de junio a la medianoche de Bolivia (UTC-4). No habrá extensión del plazo para becas. Las decisiones sobre becas serán informadas entre principios y fines de agosto.

El evento reunirá a personas que recién dan sus primeros pasos en Wikimedia, organizadores, integrantes de la comunidad técnica, editores experimentados y usuarios con permisos extendidos (como bibliotecarios). Se buscará crear un equilibrio saludable entre personas con diferentes habilidades y niveles de experiencia que puedan colaborar e inspirarse mutuamente.

También está abierta la convocatoria a voluntarios/as a ser parte de los comités de organización de la Conferencia: becas, programa, comunicación y comunidad técnica. La convocatoria a comités estará abierta hasta el día domingo 7 de junio a la medianoche de Bolivia (UTC-4). Cada comité tendrá a cargo tareas específicas.

Becas: colaborará en la definición de criterios de evaluación y selección de postulantes.

Programa: evaluará las propuestas y ayudará a armar la agenda del encuentro.

Comunicación: colaborará con difundir el evento y diseñar e implementar estrategias para la documentación

Comunidad técnica: coordinará el espacio de hackathon y ayudará a crear un espacio de discusión para reimaginar y fortalecer nuestra infraestructura sociotécnica.

Los participantes de los comités pueden aplicar a becas y enviar propuestas para el programa, pero la participación en los comités no garantiza acceso a una beca o aprobación en la propuesta del programa. Sólo estarán exentos de evaluar sus propias postulaciones. Para más información sobre los comités, pueden ingresar a este enlace en Meta.

Construyendo el programa

La Conferencia trabajará sobre tres áreas programáticas:

Autorepresentación en Internet: este eje reúne iniciativas, proyectos, experiencias, análisis, críticas, ideas e investigaciones sobre la manera en que los proyectos Wikimedia pueden ser utilizados (o no) para fortalecer la capacidad de comunidades históricamente subrepresentadas de narrarse a sí mismas en Internet, con el objetivo de reducir las brechas manteniendo el enfoque en las comunidades, sus saberes y su capacidad de decisión y autodeterminación sobre los conocimientos construidos comunitariamente. Este eje incluye experiencias vinculadas a memorias locales, lenguas minorizadas, patrimonio comunitario, archivos ciudadanos, conocimiento indígena, ruralidades, comunidades afrodescendientes, diversidades sexo-genéricas y otras formas de producción, expresión y difusión colectiva de conocimiento desde los territorios.

este eje reúne iniciativas, proyectos, experiencias, análisis, críticas, ideas e investigaciones sobre la manera en que los proyectos Wikimedia pueden ser utilizados (o no) para fortalecer la capacidad de comunidades históricamente subrepresentadas de narrarse a sí mismas en Internet, con el objetivo de reducir las brechas manteniendo el enfoque en las comunidades, sus saberes y su capacidad de decisión y autodeterminación sobre los conocimientos construidos comunitariamente. Este eje incluye experiencias vinculadas a memorias locales, lenguas minorizadas, patrimonio comunitario, archivos ciudadanos, conocimiento indígena, ruralidades, comunidades afrodescendientes, diversidades sexo-genéricas y otras formas de producción, expresión y difusión colectiva de conocimiento desde los territorios. Infraestructura sociotécnica: este track tendrá una fuerte orientación práctica e incluye un espacio de hackathon durante la conferencia. Reúne a la comunidad técnica del movimiento Wikimedia, usuaries con derechos extendidos, personas con conocimientos técnicos (desarrolladores, administradores de sistemas, científicos de datos) interesados en acercarse a los proyectos Wikimedia, y organizadoras y usuarias de a pie interesadas en fortalecer la colaboración en la región alrededor de las herramientas tecnológicas de Wikimedia. Las propuestas en este eje pueden abordar temas como tecnologías libres, herramientas Wikimedia, automatización, IA y Wikipedia, datos abiertos, infraestructura sociotécnica en general y barreras sociotécnicas para la participación.

este track tendrá una fuerte orientación práctica e incluye un espacio de hackathon durante la conferencia. Reúne a la comunidad técnica del movimiento Wikimedia, usuaries con derechos extendidos, personas con conocimientos técnicos (desarrolladores, administradores de sistemas, científicos de datos) interesados en acercarse a los proyectos Wikimedia, y organizadoras y usuarias de a pie interesadas en fortalecer la colaboración en la región alrededor de las herramientas tecnológicas de Wikimedia. Las propuestas en este eje pueden abordar temas como tecnologías libres, herramientas Wikimedia, automatización, IA y Wikipedia, datos abiertos, infraestructura sociotécnica en general y barreras sociotécnicas para la participación. Innovación en el conocimiento libre: este eje reúne propuestas, análisis, investigaciones, críticas, ideas y perspectivas que exploren nuevas formas de construir, compartir y sostener el conocimiento libre desde contextos diversos. Esperamos experiencias creativas de implementación y acercamiento a los proyectos Wikimedia, tanto a través de ejes temáticos (como educación, cultura y patrimonio, lenguas indígenas, entre otros) como mediante metodologías participativas, modelos de trabajo, formatos de colaboración o alianzas innovadoras. El objetivo de esta área es compartir aprendizajes, experimentos y enfoques novedosos que puedan inspirar nuevas prácticas dentro del movimiento Wikimedia para abordar los desafíos de participación propios de la región.

La convocatoria a propuestas de programa se abrirá a mediados de junio a través de este formulario y será anunciado en diferentes canales. No es obligatorio presentar una sesión para la postulación a la beca.

Foto grupal del taller con profesores de distintas unidades educativas de la Provincia Gran Chaco.

Qué esperamos de la Conferencia

Los objetivos principales de la conferencia son:

Fomentar una comunidad regional más sólida, promoviendo la colaboración entre pares, la confianza y la responsabilidad compartida.

Intercambiar conocimientos entre usuarios experimentados, incluyendo usuarios con permisos extendidos, nuevos usuarios y organizadores.

Mejorar las vías de participación y renovación dentro de las comunidades de Wikimedia en América Latina.

Abordar los desafíos clave en los proyectos de Wikimedia de América Latina, tales como la promoción de dinámicas comunitarias incluyentes, propuestas y ejemplos para promover la renovación generacional y mejoras las políticas y procesos de manera que sean claros y no amplíen las brechas para la participación de las comunidades latinoamericanas en los proyectos de Wikimedia.

Fortalecer y ampliar la comunidad técnica de Wikimedia en nuestra región, contribuyendo a diversificar la comunidad global.

Desde su concepción como propuesta de grant hasta su organización, este proceso es el resultado del trabajo y amistad que caracterizan al Movimiento Wikimedia. Queremos reconocer el apoyo, aporte y gestión de los grupos regionales para la realización de esta Conferencia: Wikimedia Argentina, Wikimedistas de Bolivia, Wikimedia Brasil, Wikimedia Chile, Wikimedia Colombia, Wikimedia México, WikiAcción Perú y Wikimedistas de Uruguay.

Como este evento busca ser un espacio de hermandad y crecimiento para la comunidad, la invitación busca ser lo más inclusiva posible: cualquier persona de América Latina y el Caribe puede sumarse a los comités, solicitar becas y presentar propuestas al programa, sin importar si forma parte de un afiliado o si existe uno en su país. Junto a los grupos organizadores y a la comunidad en su conjunto, esperamos construir una Conferencia memorable.

Participantes de Bolivia en la conferencia Tejiendo Redes de Conocimiento en América Latina Justicia Climática, Voces Indígenas y Plataformas Wikimedia

Mantente informado de las novedades

Iremos publicando actualizaciones en la página del evento en Meta.

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