Wiki Loves Pride 2026 – Diversidad de voces. Diversidad de datos

Desde sus inicios en 2001, Wikipedia ha presentado un volumen de contenido LGBT+ en constante crecimiento. Con el tiempo, han surgido nuevas plataformas de Wikimedia que complementan el inmenso trabajo realizado por miles de editores en todo el mundo, mientras que los usuarios se han organizado para ampliar y mejorar sus contenidos. Wikimedia LGBT+ ha organizado Wiki Loves Pride como una forma de aunar esfuerzos para dar mayor visibilidad al contenido relacionado con la comunidad.

Veinticinco años después del inicio de esta aventura, aún existen numerosas personas, lugares e hitos LGBT+ cuyas historias permanecen sin ser contadas en el mundo de Wikimedia. Por eso, la invitación especial de este año a Wiki Loves Pride es para descubrir este mundo que está justo delante de nosotros, pero que aún no aparece en un artículo de Wikipedia, un archivo de Wikimedia Commons o un elemento de Wikidata, especialmente en algunas regiones que podrían tener una representación insuficiente en estos temas. Permitir que el mundo descubra algo que antes era “invisible” puede marcar una gran diferencia y demostrar que el Orgullo está en todas partes.

Este año, Wiki Loves Pride se llevará a cabo durante junio, julio y agosto. Además del trabajo que realizamos cada año en Wikipedia y Wikimedia Commons, en esta ocasión queremos incorporar a Wikidata como una de las plataformas clave de la campaña, lo que nos permitirá aumentar la cantidad de elementos y datos relacionados con la comunidad LGBT en ese sitio y, al mismo tiempo, facilitar la difusión y la posible creación de nuevo contenido relacionado con estos elementos en otros sitios de Wikimedia.

La invitación está abierta a todas las personas interesadas en ampliar el contenido LGBT en Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata. También habrá concursos y premios en algunos sitios, que se anunciarán durante la campaña.

Además de los eventos virtuales, habrá nodos locales que podrán incluir paneles, mesas redondas, maratones de edición y reuniones comunitarias relacionadas con la campaña. Se ofrecerá apoyo financiero a los nodos locales, sujeto a la aprobación de las propuestas. Pueden enviar su solicitud antes del 15 de junio.

Si deseas unirte a nosotros, regístrate en la página del evento en Wikimedia Meta. ¡Esperamos verte aportando datos con orgullo!

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