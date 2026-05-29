WikiFuturo 2026: tejer conocimiento libre desde América Latina

En marzo de 2026, distintas comunidades Wikimedia en América Latina nos reunimos en torno a una pregunta urgente: ¿quién produce el conocimiento en internet y quién queda por fuera de ese proceso? Esta pregunta surge en un contexto en el que las plataformas digitales, y en particular los proyectos Wikimedia, se han consolidado como uno de los principales espacios de circulación del conocimiento, pero donde también persisten, y en muchos casos se profundizan, desigualdades históricas relacionadas con el género, el territorio y el acceso.

En el marco de marzo como mes feminista, pensamos WikiFuturo 2026 como una apertura a la conversación, pero también como un acercamiento a estas tensiones. La campaña se consolidó como un movimiento regional impulsado por WikiAcción Perú, Wikimedistas de Bolivia, Wikimedistas de Uruguay y Wikimedia Colombia, con el objetivo de ampliar la presencia de mujeres, comunidades LGBTIQ+ y otras diversidades en el universo Wikimedia.

Más que una serie de actividades, WikiFuturo fue un proceso colectivo que articuló edición, reflexión y creación de comunidad en torno al conocimiento libre desde perspectivas feministas y latinoamericanas. En este proceso, editar dejó de ser solo una acción técnica para convertirse en una práctica desde la cual, como comunidades, buscamos hacer visibles otras memorias y cuestionar las lógicas que históricamente han definido qué temas, voces y experiencias ocupan un lugar en el espacio digital.

Más allá de editar: construir comunidad y memoria

A lo largo del mes, la campaña combinó distintos formatos de participación:

Editatonas presenciales y virtuales, donde nuevas personas se acercaron a Wikipedia y proyectos Wikimedia

Espacios comunitarios de encuentro, pensados para acompañar procesos de edición desde el cuidado y el aprendizaje colectivo

Un concurso regional, enfocado en visibilizar tradiciones y prácticas artísticas de mujeres en su diversidad

Y espacios de conversación como los paneles: Artistas urbanas y su huella en Wikimedia y WikiFuturo: tejer memoria feminista entre arte y conocimiento libre.

Estas acciones no solo permitieron la creación y mejora de contenidos, sino que también abrieron preguntas fundamentales sobre qué significa editar desde nuestros contextos y cómo se construyen las narrativas en internet.

Durante la campaña se realizaron múltiples contribuciones a los proyectos Wikimedia, incluyendo la creación y mejora de artículos, así como la carga de contenido en Wikimedia Commons, especialmente en torno a prácticas artísticas, memorias locales y expresiones culturales de mujeres en su diversidad.

Se registraron:

artículos creados o mejorados imágenes y archivos subidos a Wikimedia Commons participantes en actividades presenciales y virtuales contribuciones en el marco del concurso regional

Más allá de las cifras, estas contribuciones reflejan un esfuerzo colectivo por ampliar los marcos de representación dentro de Wikimedia, incorporando conocimientos, experiencias y formas de narrar que históricamente han tenido menor visibilidad en el entorno digital.

Artistas urbanas y su huella en Wikimedia

Este año definimos realizar un panel en el marco de la campaña WikiFuturo para establecer un espacio de diálogo pensado en acoger voces diversas y conocimientos diversos de expresiones artísticas y culturales actuales. Existe un lugar en el ecosistema Wikimedia para estas expresiones y quisimos abrir el diálogo para que más personas conozcan sobre estas posibilidades.

Para ello contamos con la participación de Eloisa Larrea como moderadora y como expositoras la artista colombiana Nats Garu, Milagros Rivera en representación del Festival Nosotras Estamos en la Calle que se realiza en Perú y la artista Delia Rivas quien despliega su trabajo en diferentes calles de Bolivia. Finalmente contamos con el hilado de temáticas de Carla Salazar de Wikimedistas de Bolivia, quien brindó una construcción de temáticas y su relación con el entorno Wiki.

Resaltamos la conversación sobre la construcción de la memoria colectiva, la fragilidad de la memoria digital cuando depende de las redes sociales y el valor en conocer el proceso completo del arte callejero como reflejo de las ciudades y los cambios que en ellas ocurren. Consideramos que se expusieron las posibilidades que acogen los proyectos Wikimedia para dar respuesta a una gran parte de estas problemáticas y esperamos que se repliquen más espacios de diálogo que tengan esta cualidad de diálogo y aprendizaje.

WikiFuturo: tejer memoria feminista entre arte y conocimiento libre

El conversatorio, “Tejer memoria feminista entre arte y conocimiento libre” se consolidó como uno de los espacios de cierre de la campaña, permitiendo profundizar estas reflexiones desde el cruce entre arte, archivo, tecnología y cultura digita y dejado abierto para el resto de actividades del año.

El conversatorio funcionó como un espacio de pensamiento colectivo en el que, a partir de las trayectorias de las panelistas, situadas en campos como el arte, la investigación, el archivo y la tecnología, se abrieron preguntas fundamentales sobre las condiciones de producción de la memoria en el entorno digital.

A lo largo del diálogo, emergieron interrogantes que atravesaron la conversación de manera transversal: ¿Qué memorias se preservan y cuáles se pierden? ¿Quién tiene el poder de nombrar, clasificar y documentar? ¿Desde qué lugares se construyen esas narrativas? ¿Y qué papel juegan las tecnologías y particularmente los algoritmos en estos procesos?

Estas preguntas permitieron tensionar la idea de neutralidad tanto del archivo como de la tecnología, evidenciando que ambos son espacios atravesados por relaciones de poder. En este sentido, una de las ideas que articuló la conversación fue que la memoria no puede entenderse únicamente como la preservación del registro, sino como un proceso vivo, situado y en constante disputa.

Desde esta perspectiva, el archivo deja de ser un repositorio pasivo para convertirse en un espacio de producción de sentido, donde se decide qué se recuerda, cómo se recuerda y quién tiene la posibilidad de narrarse. A su vez, la tecnología se presenta no solo como una herramienta, sino como una infraestructura cultural que organiza, jerarquiza y, en muchos casos, condiciona la visibilidad de ciertas historias sobre otras.

En este cruce, surgió con fuerza la necesidad de pensar la soberanía digital y la producción de conocimiento libre como campos de acción política. Disputar la memoria en internet implica no solo crear contenido, sino también cuestionar las lógicas que determinan su circulación, permanencia y acceso.

Asimismo, el diálogo permitió reconocer la potencia de las prácticas artísticas, comunitarias y de archivo como formas de resistencia, especialmente en contextos latinoamericanos atravesados por la violencia, la exclusión y la desigualdad. En estos procesos, la memoria íntima y colectiva se entrelaza, dando lugar a narrativas que no solo documentan lo vivido, sino que también contribuyen a la reconstrucción de vínculos sociales y a la posibilidad de imaginar otros futuros.

El panel no solo permitió describir problemáticas existentes, sino también abrir horizontes de posibilidad: pensar en archivos digitales que no sean únicamente contenedores de información, sino espacios vivos de memoria, cuidado y construcción colectiva.

Aprendizajes y tensiones

WikiFuturo 2026 dejó una serie de aprendizajes que atraviesan tanto lo metodológico como lo político.

En primer lugar, se reafirma que editar en Wikimedia no es solo una práctica técnica, sino una práctica situada, que implica tomar decisiones sobre qué memorias se visibilizan y desde qué marcos se construyen. En este proceso, acompañar a nuevas personas editoras desde el cuidado y el aprendizaje colectivo resulta fundamental para ampliar la participación de comunidades históricamente subrepresentadas.

En segundo lugar, la campaña evidenció la importancia de articular espacios de edición con espacios de reflexión. Las editatonas, los encuentros comunitarios y los conversatorios, no operaron de manera aislada, sino como partes de un mismo proceso que permitió conectar la producción de contenido con preguntas más amplias sobre memoria, representación y poder en el entorno digital.

Asimismo, se hizo visible que las brechas de participación en Wikimedia no son únicamente técnicas, sino que responden a desigualdades estructurales vinculadas al acceso, el tiempo, la confianza y las condiciones materiales para sostener procesos de edición. Esto plantea el reto de seguir diseñando estrategias que no solo inviten a participar, sino que también acompañen y sostengan esas participaciones en el tiempo.

Otro aprendizaje clave fue reconocer la potencia de las prácticas artísticas, comunitarias y territoriales como fuentes legítimas de conocimiento. Incorporar estas miradas en los proyectos Wikimedia no solo amplía los contenidos, sino que también desafía las formas tradicionales de validar y organizar el conocimiento.

Finalmente, WikiFuturo reafirma que el conocimiento libre es un campo en disputa. Participar en él implica no solo contribuir, sino también cuestionar, ampliar y transformar sus lógicas, incorporando otras memorias, otras narrativas y otras formas de existencia en el espacio digital.

Más que una campaña, un camino abierto

Más que una campaña, WikiFuturo 2026 deja abierto un camino. Un camino que invita a seguir construyendo conocimiento libre desde América Latina, incorporando otras voces, otras memorias y otras formas de narrar.

Los procesos iniciados durante este mes no terminan aquí: abren la posibilidad de sostener comunidades, fortalecer redes y continuar disputando los espacios donde se produce y circula el conocimiento en internet.

Porque, al final, no se trata solo de editar, sino de crear las condiciones para que más personas puedan narrarse a sí mismas, y así seguir imaginando, de manera colectiva, futuros más justos y diversos.

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