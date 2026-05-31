Editar Wikipedia en colectivo para la defensa de la vida. Editatón Río Santa Catarina: La biodiversidad resistiendo al concreto

Monterrey no solo se caracteriza por su industria acerera, ni por sus equipos de futbol, la defensa del Río Santa Catarina se ha vuelto un ejercicio inédito de participación ciudadana y defensa del territorio. La consigna es clara, defender al Río Santa Catarina y la vida que depende de él.

Desde Wikimedia México pudimos ser parte de los esfuerzos por visibilizar la vida del río. El 23, 24 y 25 de enero en colaboración con los colectivos Un río en el río y Viaje al Microcosmos de Nuevo León realizamos una jornada de actividades enfocadas a visibilizar la biodiversidad del río Santa Catarina, un corredor biológico y sistema de defensa natural contra inundaciones de Monterrey, Nuevo León, México que fue declarado área natural protegida en 2018.

En los últimos años, las y los habitantes de Monterrey son quienes han construido los conocimientos alrededor del río para la defensa y restauración del mismo. Esto nos convocó a dialogar y compartir aprendizajes en torno a los conocimientos producidos colectivamente desde los territorios y cómo estos pueden integrarse a los proyectos wikimedia.



La primera de tres actividades fue el viernes 23 de enero, un conversatorio enfocado en dialogar sobre cómo se construye, valida y democratiza el conocimiento desde y con las comunidades como una herramienta clave para la defensa del territorio. Cuestionamos los modelos verticales de producción de la información y la toma de decisiones, alentando a las personas a explorar modelos alternativos como la ciencia ciudadana, el conocimiento libre, iNaturalist, los proyectos Wikimedia y la educación comunitaria. Abordamos la experiencia con Guardianas del Conchalito, un grupo de mujeres activistas de Baja California que protegen, vigilan y defienden el estero El conchalito y sobre cómo herramientas tecnológicas libres pueden ayudar a documentar, defender y comunicar información sobre el territorio, en este caso a través del uso de drones en los humedales que albergan una población de manglares y diversas especies de flora y fauna.



El panel lo integraron Carlos Velazco, explorador NatGeo, curador de iNaturalist e integrante de Un Río En El Río; Christian Cariño, Oficial del programa cultural BAM de Wikimedia México; Iván Martínez, co-fundador de Wikimedia México, e integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Liz Ovalle, fundadora de Viaje al Microcosmos e integrante de Un Río En El Río.



En el segundo día se llevó a cabo el Editatón Río Santa Catarina: la biodiversidad resistiendo al concreto en las instalaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Nuevo León, donde 25 personas, entre ellas investigadoras, activistas, ornitólogas, biólogas, ictiólogas, entomólogas, micólogas, ecólogas, politólogas, historiadoras y personas entusiastas, creamos veinte artículos sobre especies endémicas de la región o que hasta hace poco tiempo se creía que se trataba de otras especies y por lo tanto, información sobre su taxonomía o distribución se mencionaban ligeramente en los artículos de otras especies. También se editaron 80 artículos referentes a especies de aves, anfibios, reptiles, insectos, arácnidos, mamíferos y peces que se distribuyen en la región.



Para completar la jornada y conectar con el río, el domingo 25 de enero visitamos el tramo urbano del río Santa Catarina al amanecer para hacer un avistamiento de aves de la región, donde se han registrado casi 100 especies gracias a las observaciones de la comunidad de Un río en el río, Viaje al Microcosmos de Nuevo León, Birdwatchers, Zenderio, LABOLA, Kingfisher y sociedad civil.



En la caminata observamos ibis blancos, ibis negros, patos reales, patos canadienses, patos negros mexicanos, garzas nocturnas corona negra, garza dedos dorados, chorlo tíldio, pato pijije, playero alzacolita, martín pescador de collar y zanates. En esta época del año, no solo es posible observar a las especies residentes, también a aves migratorias que llegan para pasar el invierno, descansar y alimentarse en las aguas someras del río.⁣

Durante los 3 días entrelazamos la teoría con la territorialización de los proyectos Wikimedia y su indispensable componente humano. El río Santa Catarina está más vivo que nunca y los proyectos Wikimedia tendrán sentido siempre que estén a la disposición de todas y todos

Si deseas conocer o contribuir a la información disponible sobre flora y fauna de Nuevo León, puedes hacerlo en estas categorías: Biodiversidad del Río Santa Catarina y Nuevo León.

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